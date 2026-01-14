Γάζα: Πάνω από 100 παιδιά σκοτώθηκαν από την έναρξη της εκεχειρίας

Ένα αγόρι οδηγάει το ποδήλατό του δίπλα από ερείπια στην πόλη της Γάζας, την Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025.

Πάνω από 100 παιδιά σκοτώθηκαν στη Γάζα από την έναρξη της εκεχειρίας, ανακοίνωσε το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για τα Παιδιά (UNICEF). «Αυτό σημαίνει ότι περίπου ένα κορίτσι ή ένα αγόρι σκοτώνεται εδώ κάθε μέρα κατά τη διάρκεια μιας εκεχειρίας» δήλωσε ο εκπρόσωπος της UNICEF, Τζέιμς Έλντερ σε βιντεοσκοπημένη συνέντευξη Τύπου από τη Γάζα.Η διακοπή των μαχών δεν έχει ολοκληρωθεί και οι άμαχοι εξακολουθούν να διατρέχουν κίνδυνο, πρόσθεσε.

Ο Έλντερ εξήγησε ότι οι περισσότεροι θάνατοι προκλήθηκαν από ισραηλινές στρατιωτικές επιθέσεις, συμπεριλαμβανομένων αεροπορικών επιθέσεων, επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη, βομβαρδισμών αρμάτων μάχης και άμεσων πυροβολισμών. Αναφέρθηκε επίσης σε θανάτους που προκλήθηκαν από εκρήξεις πυρομαχικών πουν δεν είχαν εκραγεί.

Είπε ότι τα παιδιά αντιμετωπίζουν εξαιρετικά δύσκολες ανθρωπιστικές συνθήκες, με συνεχείς ελλείψεις βασικών υπηρεσιών και βοήθειας, και την κατάρρευση των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης. Προειδοποίησε επίσης ότι ο πραγματικός αριθμός των θυμάτων μπορεί να είναι υψηλότερος λόγω δυσκολιών στην τεκμηρίωση των περιπτώσεων σε αρκετές περιοχές της Λωρίδας της Γάζας. Δύο χρόνια πολέμου «έχουν κάνει τη ζωή για τα παιδιά της Γάζας αφάνταστα δύσκολη» τόνισε.

Η UNICEF επανέλαβε την προειδοποίησή της ότι η Γάζα παραμένει ένα από τα πιο επικίνδυνα μέρη στον κόσμο για τα παιδιά, ζητώντας την προστασία των αμάχων και την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας χωρίς περιορισμούς. «Μια εκεχειρία που επιβραδύνει τις βόμβες αποτελεί πρόοδο, αλλά μια που εξακολουθεί να θάβει παιδιά δεν είναι αρκετή», κατέληξε.

Από τις 7 Οκτωβρίου του 2023, οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν διαπράξει αυτό που παλαιστινιακές πηγές περιγράφουν ως πράξεις γενοκτονίας στη Γάζα, συμπεριλαμβανομένων δολοφονιών, λιμοκτονίας, καταστροφής, εκτοπισμού και συλλήψεων, αγνοώντας τις διεθνείς εκκλήσεις και τις εντολές του Διεθνούς Δικαστηρίου για τον τερματισμό του πολέμου.

Η εκστρατεία έχει αφήσει περίπου 243.000 Παλαιστίνιους νεκρούς ή τραυματίες, οι περισσότεροι από αυτούς παιδιά και γυναίκες, ενώ περισσότεροι από 11.000 φέρονται να αγνοούνται. Εκατοντάδες χιλιάδες έχουν εκτοπιστεί, ενώ ο λιμός έχει στοιχίσει τη ζωή σε πολλές πόλεις και περιοχές της Λωρίδας της Γάζας.