Γάζα: «Πράσινο φως» από τη Χαμάς για το σχηματισμό κυβέρνησης τεχνοκρατών

Ανώτερο στέλεχος της Χαμάς χαιρέτισε την Πέμπτη τη συγκρότηση τεχνοκρατικής επιτροπής που θα αναλάβει τη διακυβέρνηση της Γάζας μετά τον πόλεμο, λέγοντας ότι η κίνηση αυτή μπορεί να συμβάλει στην εδραίωση της εκεχειρίας και να αποτρέψει την επιστροφή στις συγκρούσεις.

Σύμφωνα με το Al Arabiya, που μεταδίδει την είδηση, η ανακοίνωση έγινε από την Αίγυπτο, η οποία λειτουργεί ως μεσολαβητής στις έμμεσες συνομιλίες εκεχειρίας μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, πρόκειται για μια 15μελή παλαιστινιακή τεχνοκρατική επιτροπή που θα λειτουργεί υπό τη συνολική εποπτεία ενός λεγόμενου «Συμβουλίου Ειρήνης», το οποίο αναμένεται να προεδρεύεται από τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ.

«Η συγκρότηση της επιτροπής είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση», δήλωσε ο Μπάσεμ Ναΐμ, ανώτερο στέλεχος του παλαιστινιακού κινήματος. Όπως ανέφερε, πρόκειται για μια εξέλιξη κρίσιμη «για την παγίωση της εκεχειρίας, την αποτροπή επιστροφής στον πόλεμο, την αντιμετώπιση της καταστροφικής ανθρωπιστικής κρίσης και την προετοιμασία για μια συνολική ανοικοδόμηση».

Παράδοση της διοίκησης και επόμενα βήματα

Η Χαμάς ασκεί πλήρη έλεγχο στη δημόσια ζωή της Γάζας από το 2007, ενώ η επίθεση της 7ης Οκτωβρίου 2023 στο Ισραήλ αποτέλεσε την αφετηρία του πολέμου στη Λωρίδα. Το ισλαμιστικό κίνημα έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι δεν επιδιώκει ρόλο σε μελλοντική αρχή διακυβέρνησης της Γάζας και ότι η συμμετοχή του θα περιοριστεί στην εποπτεία της διοίκησης.

Ο Ναΐμ δήλωσε ότι η Χαμάς είναι έτοιμη να παραδώσει τη διοίκηση της Γάζας στην εθνική μεταβατική επιτροπή και να διευκολύνει το έργο της. «Η μπάλα βρίσκεται πλέον στο γήπεδο των μεσολαβητών, του αμερικανικού εγγυητή και της διεθνούς κοινότητας, ώστε να ενισχύσουν ουσιαστικά την επιτροπή», ανέφερε, καλώντας τους να αντιμετωπίσουν, όπως είπε, τις προσπάθειες του ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου να «καθυστερήσει ή να παρεμποδίσει» τα επόμενα στάδια της εκεχειρίας.

Δεύτερη φάση εκεχειρίας και ρόλος του Συμβουλίου Ειρήνης

Από τότε που τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία, στις 10 Οκτωβρίου, η Γάζα έχει χωριστεί από μια λεγόμενη «Κίτρινη Γραμμή», που οριοθετεί τις περιοχές υπό έλεγχο της Χαμάς και εκείνες που βρίσκονται υπό ισραηλινή στρατιωτική παρουσία. Την ίδια ώρα, ο ειδικός απεσταλμένος της Ουάσινγκτον, Στιβ Γουίτκοφ, δήλωσε ότι η εκεχειρία έχει εισέλθει στη δεύτερη φάση της.

Βασικά στοιχεία της δεύτερης φάσης περιλαμβάνουν τη σταδιακή αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τη Γάζα, την αποστρατιωτικοποίηση της περιοχής —μεταξύ άλλων και τον αφοπλισμό της Χαμάς— καθώς και μέτρα για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης μέσω ταχύτερης παροχής βοήθειας και ανοικοδόμησης.

Το προτεινόμενο από τις ΗΠΑ Συμβούλιο Ειρήνης αναμένεται να έχει επικεφαλής επί του πεδίου τον Βούλγαρο διπλωμάτη και πολιτικό Νικολάι Μλαντένοφ, ο οποίος έχει πρόσφατα πραγματοποιήσει επαφές με Ισραηλινούς και Παλαιστίνιους αξιωματούχους. Ο Μλαντένοφ είχε διατελέσει απεσταλμένος του ΟΗΕ για την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή από τις αρχές του 2015 έως τα τέλη του 2020. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να ανακοινώσει τα μέλη του Συμβουλίου τις επόμενες ημέρες, με τη σύνθεσή του να περιλαμβάνει περίπου 15 παγκόσμιους ηγέτες.

Έξι νεκροί από βομβαρδισμούς του Ισραήλ

Σήμερα πάντως, τουλάχιστον έξι άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο εξαιτίας ισραηλινών βομβαρδισμών στην Ντέιρ αλ Μπάλαχ, στο κεντρικό τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, σύμφωνα με τις τοπικές υγειονομικές αρχές. Παλαιστινιακά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν πως μεταξύ των νεκρών είναι ένας διοικητής της ένοπλης πτέρυγας της Χαμάς, ο Μοχάμεντ αλ Χόλι.

Το Ισραήλ και η Χαμάς αλληλοκατηγορούνται για παραβιάσεις της συμφωνηθείσας εκεχειρίας στη Λωρίδα της Γάζας, η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 10 Οκτωβρίου ύστερα από δύο χρόνια πολέμου στον παλαιστινιακό θύλακα. Χθες Τετάρτη, η Ουάσινγκτον ανακοίνωσε την έναρξη της «δεύτερης φάσης» του σχεδίου της για τη Γάζα, με τη συγκρότηση επιτροπής παλαιστίνιων τεχνοκρατών που θα αναλάβει τη διακυβέρνηση του θύλακα.

Τους τελευταίους τρεις μήνες, περισσότεροι από 400 Παλαιστίνιοι – εκ των οποίων οι περισσότεροι άμαχοι, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές – και τρεις ισραηλινοί στρατιώτες έχουν βρει τον θάνατο στη Λωρίδα της Γάζας.

Εκπρόσωπος της UNICEF ανέφερε την Τρίτη ότι περισσότερα από 100 παιδιά έχουν σκοτωθεί στη Γάζα εξαιτίας ισραηλινών πληγμάτων – κυρίως επιδρομών drones – μετά την εκεχειρία.

Η συντριπτική πλειονότητα των 2,2 εκατ. κατοίκων στη Λωρίδα της Γάζας διαμένει σε πρόχειρα καταλύματα ή ερειπωμένα κτίρια σε μια ζώνη από την οποία έχουν αποσυρθεί τα ισραηλινά στρατεύματα και η Χαμάς έχει ανακτήσει τον έλεγχο.

