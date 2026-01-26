Οργή στην Ιταλία: Δημοσιογράφοι της RAI δέχθηκαν απειλές από πράκτορες της ICE στη Μινεάπολη

Ιταλοί δημοσιογράφοι απειλήθηκαν από πράκτορες της ICE ενώ μαγντοσκοπούσαν τις εντάσεις στις Μινεάολη των ΗΠΑ

Οργή στην Ιταλία: Δημοσιογράφοι της RAI δέχθηκαν απειλές από πράκτορες της ICE στη Μινεάπολη
Πράκτορες της ICE πλησιάζουν το αυτοκίνητο με τους Ιταλούς δημοσιογράφους
Δύο δημοσιογράφοι του ιταλικού κρατικού ραδιοτηλεοπτικού οργανισμού Rai δέχτηκαν απειλές από πράκτορες της ICE στη Μινεάπολη, κατά τη διάρκεια ενός ρεπορτάζ για τις αυξανόμενες εντάσεις στις ΗΠΑ υπό την κυβέρνηση Τραμπ, προκαλώντας πολιτικές αντιδράσεις στην Ιταλία.

Σε ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στo λογαριασμό της ειδησεογραφικής εκπομπής In Mezz'Ora στο Instagram, οι δημοσιογράφοι Λάουρα Καπόν και Ντανιέλε Μπάμπο βρίσκονται σε ένα αυτοκίνητο με ακτιβιστές κατά του ICE, οι οποίοι ακολουθούσαν ένα τζιπ με πράκτορες που έκανε περιπολεία στην πόλη για να προχωρήσει σε συλλήψεις.

Όταν συνειδητοποίησαν ότι το όχημά τους παρακολουθείται, οι πράκτορες της ICE σταμάτησαν το τζιπ και πλησίασαν το αυτοκίνητο με τους δύο δημοσιογράφους. Παρά το γεγονός ότι δήλωσαν ότι προέρχονται από τον Τύπο, οι πράκτορες της ICE απείλησαν να σπάσουν το παράθυρο του αυτοκινήτου και να σύρουν τους επιβάτες έξω αν συνεχίσουν να τους ακολουθούν και να καταγράφουν. Η γυναίκα που οδηγούσε αρνήθηκε να κατεβάσει το παράθυρο, ενώ επαναλάμβανε επανειλημμένα «δεν κάνουμε τίποτα κακό». Άλλοι φαίνονται να βιντεοσκοπούν την συνάντηση στον δρόμο προτού οι αστυνομικοί μπουν στο όχημά τους και φύγουν.

Πολιτικοί από τα κόμματα της αντιπολίτευσης κάλεσαν την κυβέρνηση της πρωθυπουργού της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, η οποία είναι ιδεολογικά ευθυγραμμισμένη με τον Τραμπ, να προστατεύσει τους πολίτες της και να καταδικάσει τον εκφοβισμό. «Δύο Ιταλοί δημοσιογράφοι έχουν επίσης δεχθεί απειλές από την πολιτική αστυνομία του Τραμπ», δήλωσε ο Πέπε Προβεντσάνο, πολιτικός του κεντροαριστερού Δημοκρατικού κόμματος. «Εκφράζουμε τη βαθύτατη συμπάθειά μας και την αλληλεγγύη μας προς αυτούς.

Εάν η κυβέρνηση Μελόνι έχει κάποια εθνική υπερηφάνεια, της ζητάμε να διαμαρτυρηθεί επίσημα και να πάρει αποστάσεις μια για πάντα . Της ζητάμε επίσης να διευκρινίσει πώς σκοπεύει να προστατεύσει τους συμπολίτες μας που ζουν και εργάζονται σε μέρη όπου λειτουργεί η ICE από αυτό το κλίμα εκφοβισμού και βίας».

Πρόσθεσε: «Το να βλέπεις την Αμερική να έχει υποβαθμιστεί σε αυτή την κατάσταση από τους κακοποιούς του Τραμπ, να σπέρνει το χάος, τον τρόμο και τον θάνατο στους δρόμους, ενώ παράλληλα καλύπτεται από την κυβέρνηση Τραμπ , είναι πραγματικά απογοητευτικό».

