Οι 48 ώρες που έπεισαν τον Τραμπ να αλλάξει πορεία στη Μινεσότα - Το κρίσιμο τηλεφώνημα

Τα βίντεο έγιναν viral σε όλα τα τηλεοπτικά δίκτυα και ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ τα παρακολουθούσε προσεκτικά. Εργαζόμενος από το Οβάλ Γραφείο καθώς μια χειμερινή καταιγίδα σάρωνε την πρωτεύουσα της χώρας, ο Τραμπ παρακολούθησε το βίντεο από τη Μινεάπολη, όπου ένας ομοσπονδιακός πράκτορας μετανάστευσης πυροβολεί τον Άλεξ Πρέτι , έναν 37χρονο νοσηλευτή εντατικής θεραπείας και Αμερικανό πολίτη.

Μέσα σε λίγες ώρες από τους πυροβολισμούς, η Υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ ισχυρίστηκε ότι ο Πρέτι είχε επιτεθεί σε αστυνομικούς κραδαίνοντας όπλο, χαρακτηρίζοντας τις ενέργειες αυτές εγχώρια τρομοκρατία. Ο διοικητής Συνοριακής Περιπολίας Γκρέγκορι Μποβίνο είπε ότι ο Πρέτι ήθελε να σφαγιάσει τις δυνάμεις επιβολής του νόμου. Και ο Στίβεν Μίλερ , ο αρχιτέκτονας της επιθετικής στρατηγικής του Τραμπ για τη μετανάστευση, αποκάλεσε τον Πρέτι «επίδοξο δολοφόνο».

Ο σκληρός Μποβίνο έφυγε, ο μετριοπαθής Χόμαν ήρθε

Δεν πέρασε πολύς καιρός πριν αυτή η αφήγηση αρχίσει να καταρρέει και ο Τραμπ άρχισε να απογοητεύεται, σύμφωνα με αξιωματούχους της κυβέρνησης. Περίπου 48 ώρες μετά τους πυροβολισμούς, ο Τραμπ αποφάσισε να αλλάξει πορεία, ανακαλώντας μία από τις πιο ηχηρές και διχαστικές εκστρατείες επιβολής του νόμου περί μετανάστευσης της κυβέρνησής του. Μέχρι το τέλος της ημέρας τη Δευτέρα, ο Τομ Χόμαν, ο επικεφαλής των συνόρων του Τραμπ, ο οποίος υποστήριζε μια πιο στοχευμένη προσέγγιση στις απελάσεις, βρισκόταν καθ' οδόν προς τη Μινεάπολη για να αναλάβει τα ηνία. Ο Μποβίνο, το πρόσωπο της σκληρής προσέγγισης που χρησιμοποιήθηκε στη Μινεσότα, έφευγε από την πολιτεία.

O Toμ Χόμαν AP

Ο Τραμπ άλλαξε στάση αφότου Ρεπουμπλικάνοι νομοθέτες και άλλοι σύμμαχοι εξέφρασαν ανησυχίες ότι σπαταλούσε τη δημόσια υποστήριξη για το χαρακτηριστικό θέμα της προεκλογικής του εκστρατείας, και ανώτεροι αξιωματούχοι της κυβέρνησης έβλεπαν ολοένα και περισσότερο τις χαοτικές σκηνές στη Μινεάπολη ως πολιτική ευθύνη. Οι υποστηρικτές του δικαιώματος στην οπλοκατοχή, συνήθως σταθεροί σύμμαχοι του Τραμπ, επέκριναν δημόσια αξιωματούχους της κυβέρνησης επειδή επέκριναν τον Πρέτι για οπλοφορία κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας. Πολιτειακοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ο Πρέτι είχε άδεια οπλοφορίας.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, ο Τραμπ φάνηκε να παίρνει θέση —προς το παρόν— σε μια συζήτηση που διεξάγεται σιωπηλά στην κυβέρνηση. Τον τελευταίο χρόνο, οι πιο σκληροπυρηνικοί βοηθοί του Τραμπ, συμπεριλαμβανομένης της Νόεμ και του κορυφαίου συμβούλου της, Κόρεϊ Λεβαντόφσκι ,έχουν πιέσει για περιπολίες που πραγματοποιούν ελέγχους στους δρόμους σε μεγάλες φιλελεύθερες πόλεις. Ο Χόμαν και άλλοι έχουν προτιμήσει μια πιο μεθοδική αλλά πιο αργή προσέγγιση για την καταδίωξη μεταναστών με ποινικό μητρώο ή τελικές εντολές απέλασης, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Το κρίσιμο τηλεφώνημα

Καθώς η Ουάσινγκτον μαστιζόταν από χιόνι την Κυριακή και πολλά ανώτερα στελέχη παρέμειναν στα σπίτια τους, ο Τραμπ δέχτηκε τις κλήσεις ανήσυχων Ρεπουμπλικανών, όπως ο γερουσιαστής Λίντσεϊ Γκράχαμ από τη Νότια Καρολίνα, ο οποίος μετέφερε ένα μήνυμα που ο Τραμπ είχε ήδη αρχίσει να εσωτερικεύει: Ο Λευκός Οίκος έπρεπε να βρει έναν τρόπο να στρέψει την αφήγηση μακριά από τους πυροβολισμούς

Ο Γκράχαμ είπε στον πρόεδρο ότι τα αποτρόπαια σκηνικά στην τηλεόραση έπρεπε να αλλάξουν, λέγοντας ότι επισκίαζαν την επιτυχία άλλων πτυχών της μεταναστευτικής του ατζέντας, σύμφωνα με πληροφορίες. Σε συνέντευξή του στην εφημερίδα The Wall Street Journal την Κυριακή το απόγευμα, ο Τραμπ αρνήθηκε να πει εάν ο ομοσπονδιακός πράκτορας που πυροβόλησε θανάσιμα τον Πρέτι είχε ενεργήσει κατάλληλα και είπε ότι η κυβέρνηση εξετάζει το περιστατικό. Επίσης, άφησε να εννοηθεί ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να αποσύρει ορισμένους ομοσπονδιακούς αξιωματούχους μετανάστευσης από τη Μινεσότα.

Ήταν η πρώτη φορά που ορισμένοι ανώτεροι σύμβουλοι του προέδρου έμαθαν ότι ο Τραμπ σκεφτόταν να επανεξετάσει τη στρατηγική της κυβέρνησης στη Μινεάπολη, σύμφωνα με αξιωματούχους της κυβέρνησης.

O Τζέικομπ Φρέι

Το βράδυ της Κυριακής, ο Τραμπ ξεκαθάρισε ότι επιδιώκει να καταλήξει σε μια συμφωνία: Σε μια ανάρτηση στο Truth Social, κάλεσε τον κυβερνήτη της Μινεσότα, Τιμ Γουόλς, και τον δήμαρχο της Μινεάπολης, Τζέικομπ Φρέι, να συνεργαστούν στενότερα με τους ομοσπονδιακούς αξιωματούχους, συμπεριλαμβανομένης της παροχής πρόσθετης βοήθειας για τη σύλληψη ατόμων που διαμένουν παράνομα στη χώρα. Αυτό δεν ειπώθηκε στην ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά αργότερα επιβεβαιώθηκε από αξιωματούχους της κυβέρνησης: Εάν οι ηγέτες της Μινεσότα συμφωνούσαν με τους όρους του, ο Τραμπ θα απέσυρε ορισμένους πράκτορες της Τελωνειακής και Συνοριακής Προστασίας των ΗΠΑ από την πολιτεία.

Το επόμενο πρωί, ο Τραμπ μίλησε τηλεφωνικά με τον Χόμαν, σύμφωνα με αξιωματούχους της κυβέρνησης, για να συζητήσουν το ενδεχόμενο να δώσει στον επί χρόνια σύμβουλό του έναν πιο εξέχοντα ρόλο. Εξέπληξε ορισμένους βοηθούς όταν δημοσίευσε ένα μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι θα έστελνε τον Χόμαν στη Μινεσότα. «Ο Τομ είναι σκληρός αλλά δίκαιος και θα αναφέρεται απευθείας σε εμένα», έγραψε ο Τραμπ.

Αργότερα, ο πρόεδρος συνομίλησε με τον Γουόλς και έθεσε όρους για τη μείωση του αριθμού των ομοσπονδιακών πρακτόρων στην πολιτεία. Ο Τραμπ, ο οποίος έχει επανειλημμένα επιτεθεί στον Γουόλς, χαρακτήρισε την κλήση παραγωγική, προσθέτοντας ότι βρίσκονταν «σε παρόμοιο μήκος κύματος». Ο Τραμπ συνομίλησε επίσης με τον Φρέι.

«Δεν θέλουμε να βλέπουμε Αμερικανούς να σκοτώνονται»

Η γραμματέας Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λίβιτ, προσπάθησε περαιτέρω να αποκλιμακώσει τις εντάσεις, αποστασιοποιώντας τον Τραμπ από κάποια από τα λόγια της συμβούλου του, ακόμη και όταν συνέχισε να κατηγορεί τους Δημοκρατικούς ηγέτες για την υποκίνηση των διαδηλωτών. «Κανείς εδώ στον Λευκό Οίκο, συμπεριλαμβανομένου του προέδρου των ΗΠΑ, δεν θέλει να βλέπει Αμερικανούς να τραυματίζονται ή να σκοτώνονται και να χάνουν τη ζωή τους στους αμερικανικούς δρόμους», δήλωσε στους δημοσιογράφους τη Δευτέρα.

Η απόφαση του Τραμπ να αλλάξει πορεία ήταν μια εκπληκτική μετατόπιση σε μια πολιτική που αποτελεί πυρήνα της πολιτικής του ταυτότητας. Ωστόσο, ο Τραμπ ανησυχούσε ότι οι δραστηριότητες επιβολής του νόμου της κυβέρνησής του στη Μινεσότα φαίνονταν χαοτικές, όχι ισχυρές. Οι ανησυχίες του αυξήθηκαν καθώς οι σχολιαστές των ειδήσεων αποσαφήνισαν τα σχόλια που έκαναν οι κορυφαίοι αξιωματούχοι μετανάστευσης, τονίζοντας ότι τα λεγόμενά τους δεν υποστηρίζονταν από το βίντεο.

«Σίγουρα δεν πρέπει να τον χαρακτηρίζουμε ως εγχώριο τρομοκράτη που πρόκειται να εκτελέσει αστυνομικούς. Δεν υπάρχουν στοιχεία που να το υποστηρίζουν αυτό», δήλωσε στο Fox News ο πρώην βουλευτής Trey Gowdy (Ρεπουμπλικάνος, Νότια Καρολίνα), περιστασιακός συμπαίκτης του Τραμπ στο γκολφ. «Διαφωνώ με την πρόωρη απάντηση της υπουργού DHS Nόεμ, η οποία ήρθε πριν γίνουν γνωστά όλα τα γεγονότα και αποδυνάμωσε την εμπιστοσύνη», έγραψε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο γερουσιαστής John Curtis (Ρεπουμπλικάνος, Γιούτα).

«Είμαι συγκλονισμένη από τη βία στη Μινεάπολη», δήλωσε η γερουσιαστής Σούζαν Κόλινς (Ρεπουμπλικανίδα, Μέιν) σε ανακοίνωσή της την Κυριακή το βράδυ. Καθώς η αντίδραση για τις τακτικές των ομοσπονδιακών αξιωματούχων μετανάστευσης στη Μινεσότα αυξανόταν, ορισμένοι στην κυβέρνηση εξέφρασαν κατ' ιδίαν την ανησυχία τους, σύμφωνα με άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Ακόμα και πριν από την επίθεση του Σαββάτου, μια σειρά πρόσφατων δημοσκοπήσεων είχε δείξει ότι ο Τραμπ έχανε την υποστήριξη στο θέμα της μετανάστευσης. Λιγότερο από τρεις εβδομάδες πριν από τη δολοφονία της Πρέτι, ένας πράκτορας της ICE πυροβόλησε θανάσιμα την Ρενέ Γκουντ, μια 37χρονη μητέρα, κατά τη διάρκεια επιχείρησης στη Μινεάπολη.

Το επεισόδιο αυτό σηματοδοτεί την τελευταία αλλαγή στάσης του προέδρου. Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ο Τραμπ είχε προαναγγείλλει την κατάληψη της Γροιλανδίας, πανικοβάλλοντας τους Ευρωπαίους ηγέτες, και στη συνέχεια άλλαξε πορεία , λέγοντας ότι δεν θα χρησιμοποιούσε βία και εκφράζοντας την ελπίδα ότι θα μπορούσε να επιτευχθεί συμβιβασμός. Και αφού ο πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ επέκρινε τον Τραμπ επειδή υπαινίχθηκε ότι οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ απέφευγαν τις μάχες στην πρώτη γραμμή κατά τη διάρκεια του πολέμου στο Αφγανιστάν, ο πρόεδρος επαίνεσε τους Βρετανούς στρατιώτες που πέθαναν πολεμώντας στο πλευρό των Αμερικανών.

Οι πλήρεις επιπτώσεις της απόφασης του Τραμπ να αλλάξει πορεία στη Μινεσότα δεν ήταν απολύτως σαφείς, αλλά όσοι στην κυβέρνηση υποστήριζαν μια πιο μετριοπαθή προσέγγιση στην επιβολή της νομοθεσίας για τη μετανάστευση ενισχύθηκαν από την προαγωγή του Χόμαν από τον πρόεδρο. Ο Χόμαν, πρώην διευθυντής της ICE, και ο Τοντ Λάιονς, νυν αναπληρωτής διευθυντής της ICE, έχουν υποστηρίξει μια μεθοδική προσέγγιση στην επιβολή του νόμου που επικεντρώνεται στη δίωξη μεταναστών με ποινικό μητρώο ή τελικές εντολές απέλασης, μια στρατηγική που έχουν υποστηρίξει ότι θα αποφέρει μεγάλο αριθμό απελάσεων εάν εφαρμοστεί αποτελεσματικά.

«Το DHS είναι μία ομάδα και έχουμε έναν αγώνα για να ασφαλίσουμε την πατρίδα», δήλωσε αξιωματούχος του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας. Αξιωματούχοι της κυβέρνησης χαρακτήρισαν την απόφαση του Τραμπ να αναδείξει τον Χόμαν ως «επανεκκίνηση» στην προσέγγισή τους στη Μινεσότα, υποστηρίζοντας ότι είναι κατάλληλος για να ενθαρρύνει τη συνεργασία μεταξύ πολιτειακών, τοπικών και ομοσπονδιακών αξιωματούχων.

Οι Νόεμ και Λεβαντόφσκι έχουν προτιμήσει πιο εκτεταμένες επιχειρήσεις στις πόλεις. Βρήκαν έναν σύμμαχο στο πρόσωπο του Μποβίνο, τον οποίο ξεχώρισαν πέρυσι για να ηγηθεί επιχειρήσεων στο Λος Άντζελες, το Σικάγο, το Σάρλοτ και τη Νέα Ορλεάνη. Η Λίβιτ δήλωσε τη Δευτέρα ότι ο Τραμπ εξακολουθεί να έχει εμπιστοσύνη στη Νόεμ. Ο Μίλερ είναι απίθανο να αντιμετωπίσει οποιαδήποτε αντίδραση από τον Τραμπ, ο οποίος τον θεωρεί έναν πολύτιμο σύμβουλο, σύμφωνα με συμμάχους του Λευκού Οίκου.

Διαβάστε επίσης