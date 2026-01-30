Τι κρύβει η κρύβει η εξωπραγματική προώθηση της ταινίας «Melania» από την Amazon

Ο τεχνολογικός γίγαντας ξοδεύει 35 εκατομμύρια δολάρια για την προώθηση της ταινίας του για την Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, ποσό πολύ μεγαλύτερο από το συνηθισμένο για ντοκιμαντέρ

Επιμέλεια - Μίλτος Τσεκούρας

Η Μελάνια Τραμπ στην πρεμιέρα της ταινίας της «Μελάνια»

Πρωτοφανής σε έκταση και κόστος είναι η προώθηση της ταινίας «Melania» από την Amazon, γεγονός που προκαλεί ερωτήματα για τα πραγματικά κίνητρα της εταιρείας.

Η διαφημιστική καμπάνια ύψους 35 εκατομμυρίων δολαρίων περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τηλεοπτικά σποτ κατά τη διάρκεια αγώνων πλέι οφ του NFL και ταυτόχρονη πρεμιέρα σε 25 αίθουσες στις ΗΠΑ. Από σήμερα Παρασκευή, η ταινία προβάλλεται σε 3.300 κινηματογραφικές αίθουσες παγκοσμίως.

Το ντοκιμαντέρ της Amazon ακολουθεί την πρώτη κυρία των ΗΠΑ, Μέλανια Τραμπ, στις ημέρες πριν τη δεύτερη ορκωμοσία του συζύγου της. Η ίδια ανέλαβε την παραγωγή, ενώ τη σκηνοθεσία έκανε ο Μπρετ Ράτνερ, που δεν έχει σκηνοθετήσει από το 2017, όταν είχε κατηγορηθεί από γυναίκες για σεξουαλική παρενόχληση. Ο ίδιος πάντως αρνήθηκε τις κατηγορίες.

Η Amazon πλήρωσε στην εταιρεία παραγωγής της Πρώτης Κυρίας 40 εκατομμύρια δολάρια για τα δικαιώματα της ταινίας «Melania», περίπου 26 εκατομμύρια δολάρια περισσότερα από την Disney που επίσης τα διεκδίκησε.

Ο προϋπολογισμός της ταινίας «Melania» είναι άγνωστος, αλλά παρόμοια ντοκιμαντέρ συνήθως κοστίζουν λιγότερο από 5 εκατομμύρια δολάρια.

Τα 35 εκατομμύρια δολάρια για το μάρκετινγκ είναι 10 φορές περισσότερα από όσα έχουν λάβει παρόμοια ντοκιμαντέρ. Όλα αυτά έχουν κάνει το Χόλιγουντ να αναρωτιέται αν η προσπάθεια της Amazon σχετίζεται αποκλειστικά με την προώθηση της ταινίας ή αποτελεί προσπάθεια της εταιρείας να κερδίσει την εύνοια του προέδρου Τραμπ.

Ερωτήματα από ειδικούς

«Πρέπει να είναι το πιο ακριβό ντοκιμαντέρ που έχει γυριστεί ποτέ χωρίς να περιλαμβάνει άδειες χρήσης μουσικής», δήλωσε ο Τεντ Χόουπ, πρώην στέλεχος της Amazon από το 2015 έως το 2020 και βασικός συντελεστής ίδρυσης του κινηματογραφικού της τμήματος. «Πώς μπορεί να μην εξομοιωθεί με κολακεία ή με απροκάλυπτη δωροδοκία; Πώς μπορεί να μην είναι έτσι;»

Τρεις πηγές από την Amazon αποκάλυψαν τις ανησυχίες υπαλλήλων του τμήματος ψυχαγωγίας. Τους ενημέρωσαν ότι το πρότζεκτ ήταν εντολή της ηγεσίας και δεν μπορούσαν να αρνηθούν συμμετοχή για πολιτικούς λόγους.

Πάντως η Amazon διαψεύδει όλες τις εικασίες δηλώνοντας: «Αγοράσαμε τα δικαιώματα της ταινίας για έναν και μόνο λόγο: επειδή πιστεύουμε ότι οι πελάτες θα την λατρέψουν».

Σύγκριση με το «RBG»

Η εκστρατεία της Amazon αποκλίνει από τα κανονικά πρότυπα, όπως δείχνει η περίπτωση του βραβευμένου «RBG» από τη Magnolia Pictures το 2018. Το πορτρέτο της Ρουθ Μπέιντερ Γκίνσμπεργκ, κόστισε 1 εκατομμύριο δολάρια. Ο προϋπολογισμός για την προώθηση του, συμπεριλαμβανομένης εκστρατείας για τα βραβεία που βοήθησε την ταινία να κερδίσει δύο υποψηφιότητες για Όσκαρ, ανήλθε συνολικά σε περίπου 3 εκατομμύρια δολάρια. Η ταινία έκανε πρεμιέρα σε 34 κινηματογραφικές αίθουσες και μέσα σε λίγες εβδομάδες προβλήθηκε σε 432 αίθουσες. Τελικά συγκέντρωσε 14 εκατομμύρια δολάρια, αρκετά για να καταταχθεί ως το νούμερο 1 πολιτικό ντοκιμαντέρ της χρονιάς.

Η Τζούλι Κόεν, σκηνοθέτιδα του «RBG» και συνεργάτιδα της Amazon σε ταινίες όπως το «My Name Is Pauli Murray» κριτίκαρε το «Melania» λόγω του ελέγχου της Τραμπ. «Μου άρεσε πολύ να συνεργάζομαι μαζί τους στο παρελθόν, αλλά δεν θα ήθελα να συνεργαστώ μαζί τους στο μέλλον», είπε. «Είμαι πολύ ανήσυχη για το ποσό που πλήρωσαν για την ταινία. Δεν είναι φυσιολογικό να ξοδεύονται τόσα χρήματα για ένα ντοκιμαντέρ, οπότε νομίζω ότι αυτό υποδηλώνει ότι η Amazon αγοράζει κάτι άλλο με τα χρήματά της. Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα».

Πριν το «Melania», η Amazon επένδυσε σε προοδευτικά ντοκιμαντέρ όπως «I Am Not Your Negro» βασισμένο στον Τζέιμς Μπάλντουιν, «Mayor Pete» για τον Πιτ Μπούτιτζιτζ, «All In: The Fight for Democracy» για την Στέισι Άμπραμς και «Time» για φυλετική πολιτική φυλακίσεων. Συνολικά ξόδεψε 12 εκατομμύρια δολάρια για αυτά.

Εισπράξεις και διεθνής ανταπόκριση

Το «Melania» προβλέπεται να συγκεντρώσει 5 εκατομμύρια δολάρια το πρώτο τριήμερο σε 1.700 αίθουσες σε ΗΠΑ και Καναδά, βάσει προπωλήσεων και ερευνών. Τα έσοδα μοιράζονται ισομερώς με τις αίθουσες, φέρνοντάς το στο επίπεδο συντηρητικών ντοκιμαντέρ όπως «Am I Racist?» (4,5 εκατ. πρεμιέρα 2024, σύνολο 12,3 εκατ.) και «After Death» (5,1 εκατ. 2023, σύνολο 11,8 εκατ.).

Η Amazon, φυσικά, μπορεί επίσης να κερδίσει χρήματα από την ταινία «Melania» μέσω της υπηρεσίας streaming Prime, όπου η ταινία αναμένεται να είναι διαθέσιμη τρεις έως τέσσερις εβδομάδες μετά την πρεμιέρα της στους κινηματογράφους.

Την Παρασκευή, η ταινία «Melania» θα κυκλοφορήσει επίσης σε 1.600 κινηματογράφους στο εξωτερικό, όπου η FilmNation, μια εταιρεία της Νέας Υόρκης, αναλαμβάνει τη διανομή σε περισσότερες από 20 χώρες. Σύμφωνα με αναλυτές του box office, οι διεθνείς πωλήσεις εισιτηρίων αναμένεται να είναι χαμηλές.

