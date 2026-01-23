Η Μελάνια Τραμπ πάει Χόλιγουντ - Sold out για την πρεμιέρα του νέου ντοκιμαντέρ

Sold out η πρεμιέρα της Πρώτης Κυρίας, σε μία κινηματογραφική αποτύπωση της ζωής της, 20 ημέρες πριν από την επιστροφή της στον Λευκό Οίκο, σε ένα νέο ντοκιμαντέρ της Amazon, όπου η Μελάνια είχε ενεργό συμμετοχή.

Οι προσκλήσεις έχουν αρχίσει να βγαίνουν για τις προβολές πριν από την πρεμιέρα της ταινίας στις 30 Ιανουαρίου σε μεγάλες πόλεις των ΗΠΑ, αλλά και επιλεγμένες τοποθεσίες, όπως Ιταλία και Βρετανία, ταυτόχρονα.

?MELANIA?



Melania the film will be out at the end of January and I

can't wait to see it,

It should be a very inspiring story for anyone!



Here is the Trailer and a interview with Melania Trump,

including Donald Trump's opinion on the film's release. pic.twitter.com/XDLHox4Emc — Jakey (@JacobBaker613) January 20, 2026

Η Πρώτη Κυρία και ο Πρόεδρος Τραμπ θα παρευρεθούν στην πρεμιέρα της Ουάσιγκτον στο πρόσφατα μετονομασμένο Donald J. Trump και στο John F. Kennedy Center for the Performing Arts.

Όπως αναφέρει η Page Six οι ορισμένες από τις αίθουσες προβολής έχουν υπερχείλισει, ακόμα και με οκταπλάσιο αριθμό από τον αναμενόμενο.

Υπάρχουν διαφημιστικές καμπάνιες που βγαίνουν σε 30 χώρες παγκοσμίως, ενώ μία διαφήμιση για την ταινία ανέβηκε ήδη στο Las Vegas Sphere.

Melania Trump talks about her upcoming $40 million documentary on Amazon.



It sounds more insufferable than I thought it was going to be.



Her "responsibilities" of packing, moving, and decorating the White House?



Vapid. pic.twitter.com/QGokWLyDbN — Art Candee ?? (@ArtCandee) January 13, 2025

(Η Μελάνια Τραμπ μιλά για το επερχόμενο ντοκιμαντέρ της αξίας 40 εκατομμυρίων δολαρίων)

Ορισμένες διεθνείς προβολές φιλοξενούνται από πρεσβευτές που διορίστηκαν από τον Τραμπ, συμπεριλαμβανομένης μιας από τον Μπιλ Γουάιτ, τον πρέσβη των ΗΠΑ στο Βέλγιο και πρώην πρόεδρο του Μουσείου Ατρόμητου Θαλασσινού-Αέρα-Διαστήματος στη Νέα Υόρκη.

Ο Μαρκ Μπέκμαν, παραγωγός της ταινίας και αποκλειστικός ανώτερος σύμβουλος της Μελάνια, μίλησε στην Page Sixγια τα σχέδια ανάπτυξης και τη συμμετοχή της Πρώτης Κυρίας: «Συμμετέχει σε κάθε κομμάτι της. Κάθε τηλεοπτική διαφήμιση, κάθε διαφημιστική πινακίδα, ως καμπάνια σε 30 διαφορετικά έθνη».

Πρόσθεσε για την ταινία: «Κανείς δεν είχε ποτέ πρόσβαση στην Πρώτη Κυρία όπως αυτή... [Στην ταινία] για πρώτη φορά, φέρνει τους ανθρώπους σε συναντήσεις και τοποθεσίες που δεν έχουν ξαναδεί, είναι άνευ προηγουμένου».

Όπως αποκάλυψε η ιδέα να κυκλοφορήσει η ταινία στους κινηματογράφους ήταν της Πρώτης Κυρίας: «Η Μελάνια Τραμπ ήθελε η ταινία να έχει κινηματογραφικό χαρακτήρα. Κυκλοφορεί μόνο στις κινηματογραφικές αίθουσες... θέλουμε αυτή την πλούσια, εξαιρετικά στυλιζαρισμένη κινηματογραφική εμπειρία».

