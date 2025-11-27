Αγγλία: Κάμερα μεταδίδει ζωντανά για πρώτη φορά την περίοδο αναπαραγωγής γκρίζων φωκιών

Για πρώτη φορά, θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω διαδικτύου, η περίοδος αναπαραγωγής στην μεγαλύτερη αποικία γκρίζων φωκιών στην Αγγλία.

Παλαιότερα, το θέαμα αυτό ήταν προσβάσιμο μόνο σε όσους είχαν το χρόνο και τα μέσα να κάνουν μια εκδρομή με βάρκα στην αποικία φωκιών Blakeney Point στην κομητεία Norfolk. Τώρα όμως, μια κάμερα -που λειτουργεί με ηλιακή ενέργεια- θα μεταδίδει ζωντανά από το κέντρο της αποικίας, δίνοντας σε περισσότερους ανθρώπους την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την περίοδο αναπαραγωγής των μικρών φωκιών.

Δείτε live εικόνα από το σημείο:

«Μερικά από τα σημαντικότερα στιγμιότυπα που καταφέραμε να μεταδώσουμε ζωντανά ήταν η γέννηση μιας μικρής φώκιας, μερικές θηλυκές φώκιες που θήλαζαν τα μικρά τους μέχρι και αρσενικές φώκιες που "τσακώνονταν" για την κυριαρχία και την ευκαιρία να ζευγαρώσουν με τις θηλυκές», δήλωσε ο Edward Stubbings, δασοφύλακας της φιλανθρωπικής οργάνωσης National Trust, η οποία διαχειρίζεται το Blakeney Point.

Εκτιμάται ότι μία στις δέκα φώκιες στο Ηνωμένου Βασιλείου γεννιέται στο Blakeney Point, όπου ο αριθμός τους έχει αυξηθεί κατά περισσότερο από τα τρία τέταρτα από το 2018.