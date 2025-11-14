Η στιγμή που φώκια σκαρφαλώνει σε σκάφος για να σωθεί από όρκες - Δείτε βίντεο

Η Σαρβέτ Ντράκερ βρισκόταν σε μια νοικιασμένη βάρκα 6 μέτρων, περίπου 40 μίλια βορειοδυτικά του Σιάτλ, όταν εντόπισε μια ομάδα τουλάχιστον οκτώ όρκων να κυνηγούν μια φώκια

Μια φώκια ξεκουράζεται σε μια βάρκα, την Κυριακή 2 Νοεμβρίου 2025, βόρεια του Σιάτλ, στην πολιτεία Ουάσινγκτον.

Σαρβέτ Ντράκερ μέσω AP
Η Σαρβέτ Ντράκερ, μια φωτογράφος άγριας φύσης, βρισκόταν σε εκδρομή παρατήρησης φαλαινών κοντά στο Σιάτλ, όταν κατέγραψε την εντυπωσιακή στιγμή που οκτώ όρκες κυνηγούσαν μια φώκια, η οποία κατάφερε να σωθεί αφού σκαρφάλωσε στο σκάφος της.

Η Σαρβέτ Ντράκερ βρισκόταν σε μια νοικιασμένη βάρκα 6 μέτρων, περίπου 40 μίλια βορειοδυτικά του Σιάτλ, όταν εντόπισε μια ομάδα τουλάχιστον οκτώ όρκων. Οι συντονισμένες κινήσεις των όρκων και τα χτυπήματα της ουράς τους έδειχναν ότι κάτι κυνηγούσαν. Η Ντράκερ χρησιμοποιώντας την κάμερα της, εντόπισε το άτυχο θήραμα που κυνηγούσαν οι όρκες: μια μικρή φώκια. Τότε σκέφτηκε «Παρακολουθώ ζωντανά τις τελευταίες στιγμές του μικρού θηλαστικού».

Αλλά καθώς οι όρκες πλησίαζαν τη βάρκα, η Ντράκερ και η ομάδα της συνειδητοποίησαν ότι η φώκια ήταν ακόμη ζωντανή. Με γρήγορες κινήσεις, η φώκια σκαρφάλωσε πάνω στην βάρκα και κάθισε κοντά στη μηχανή, για να σωθεί από τα σαγόνια των άγριων ζώων. Σύμφωνα με τους κανόνες της άγριας ζωής, η Ντράκερ έπρεπε κλείσει τη μηχανή της βάρκας για να αποφευχθεί τυχόν τραυματισμός, όπως αναφέρει το Associated Press.

Δείτε το βίντεο:

Σύμφωνα με τους ίδιους κανονισμούς, απαγορεύεται στους ανθρώπους να έρχονται σε επαφή ή να παρεμβαίνουν με τα ζώα, αλλά η Ντράκερ αποφάσισε να καταγράψει την απίστευτη στιγμή σε βίντεο.

«Καημένο πλάσμα», ακούγεται να λέει η Ντράκερ, ενώ η φώκια την κοιτάζει. «Είσαι καλά, μείνε εκεί, φιλαράκο».

Οι όρκες δεν τα παράτησαν αμέσως. Αντίθετα, φάνηκαν να συνεργάζονται η μια με την άλλη για να αναποδογυρίσουν τη βάρκα και να ρίξουν τη φώκια στο νερό. Αν και η μικρή φώκια έπεσε από τη βάρκα τουλάχιστον μία φορά, κατάφερε να ξεφύγει από τις όρκες, οι οποίες απομακρύνθηκαν από το σημείο μετά από περίπου 15 λεπτά.

