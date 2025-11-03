Όρκες «δολοφόνοι» επιβεβαίωνουν τη φήμη τους - Σκοτώνουν λευκό καρχαρία γυρίζοντάς τον ανάποδα

Οι λευκοί καρχαρίες έχουν μόνο έναν γνωστό φυσικό θηρευτή στον ωκεανό, την όρκα ή αλλιώς φάλαινα δολοφόνο.

Αν και τα δύο βρίσκονται στην κορυφή των αρπακτικών, οι φάλαινες δολοφόνοι είναι ικανές να υποτάσσουν τους ενήλικους λευκούς καρχαρίες και να καταναλώνουν το πλούσιο σε ενέργεια συκώτι τους.

Οι λευκοί καρχαρίες με τη σειρά τους ανταποκρίνονται σε μεγάλο βαθμό στην εμφάνιση φαλαινών δολοφόνων και θα εκκενώσουν μαζικά τις συνήθεις συγκεντρώσεις τροφής για να αποφύγουν τη θήρευση.

Βίντεο έχουν καταγράψει όρκες να σκοτώνουν νεαρούς μεγάλους λευκούς καρχαρίες αναποδογυρίζοντάς τους στον Κόλπο της Καλιφόρνια.

Μια «ομάδα» από 5 όρκες, φαίνεται να καταδιώκει και να ανατρέπει έναν πολύ μικρότερο νεαρό μεγάλο λευκό καρχαρία.

Σε μόλις πέντε λεπτά, το λιπώδες συκώτι του μεγάλου λευκού πουλιού ξεριζώνεται και μοιράζεται στα αδίστακτα μέλη του λοβού ως σνακ.

Οι όρκες, γνωστές και ως «φάλαινες δολοφόνοι», εκτελούν τον ελιγμό αναστροφής για να διευκολύνουν την πρόσβαση και την καταβρόχθιση του λιπαρού, πλούσιου σε ενέργεια ήπατος, λένε οι επιστήμονες.

Παρά την όμορφη, κομψή εμφάνισή τους, οι όρκες είναι εξαιρετικά έξυπνες και ψυχρές δολοφόνοι, ικανές να συντονίζουν κυνηγετικές τακτικές σαν αγέλη λύκων.

Αν γυρίσετε έναν καρχαρία ανάποδα με αυτόν τον τρόπο, προκαλείται μια κατάσταση που ονομάζεται «τονική ακινησία», η οποία αλλάζει την επίγνωση του καρχαρία για το περιβάλλον του με τρόπο που τον παραλύει.

Συνολικά, οι επιστήμονες εντόπισαν δύο κυνηγετικές ομάδες, κατά τη διάρκεια της τακτικής παρακολούθησης των όρκα στον Κόλπο της Καλιφόρνια τον Αύγουστο του 2020 και τον Αύγουστο του 2022, όπου σκοτώθηκαν τρεις λευκοί καρχαρίες.

Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι η ανατροπή είναι πιο εύκολο να γίνει για τις όρκες με νεότερους και επομένως μικρότερους μεγάλους λευκούς καρχαρίες, γι' αυτό και τους στοχεύουν, καθώς δεν έχουν την εμπειρία για να διαφύγουν.

Αυτές οι νέες παρατηρήσεις υποδηλώνουν ότι οι όρκες μπορεί να κυνηγούν λευκούς καρχαρίες πιο συχνά από ό,τι είχε προηγουμένως θεωρηθεί.

Οι όρκες στοχεύουν ακόμη και γαλάζιες φάλαινες, το μεγαλύτερο ζώο που είναι γνωστό ότι υπήρξε ποτέ.