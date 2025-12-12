Κίνηση στους δρόμους: Στο «κόκκινο» Κηφισίας και Βασιλίσσης Σοφίας

Αυξημένη κίνηση και μεγάλες καθυστερήσεις αντιμετωπίζουν οι οδηγοί στις βασικές οδικές αρτηρίες της Αθήνας το πρωί της Παρασκευής (12/12).

Ιδιαίτερα δύσκολη είναι η εικόνα αυτή τη στιγμή στην Κηφισίας και τη Βασιλίσσης Σοφίας, οι οποίες είναι στο «κόκκινο» από τον Ευαγγελισμό έως το Χαλάνδρι. Την ίδια ώρα με αργές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στον Κηφισό από το Αιγάλεω έως τη Νέα Ιωνία, στη Λεωφόρο Αθηνών από το Χαϊδάρι έως τον Σκαραμαγκά, και στη Μεσογείων, στο ρεύμα προς Αγία Παρασκευή.

Στην Αττική Οδό οι οδηγοί αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις έως και 25 λεπτών στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.

Στο αντίθετο ρεύμα σημειώνονται καθυστερήσεις έως και 15 λεπτών από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας.