Προετοιμάζεται η Γερμανία: Καμικάζι drone στο οπλοστάσιο της Bundeswehr έως το τέλος του έτους

Έως το τέλος του έτους θα χρησιμοποιηθούν σε πραγματικές συνθήκες, τόνισε ο επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων της Γερμανίας, Carsten Breuer

Στρατιώτες του γερμανικού στρατού σε παρέλαση. 

Οι ένοπλες δυνάμεις της Γερμανίας προετοιμάζονται για την ένταξη των καμικάζι drone στο οπλοστάσιό τους έως το τέλος του έτους, εν μέσω των συνεχών ρωσικών προκλήσεων στην ανατολικά πτέρυγα του ΝΑΤΟ.

Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη είναι ήδη πανταχού παρόντα, και ο ρόλος τους στο πεδίο της μάχης έχει γίνει πλέον πρωταγωνιστικός, με εκατοντάδες drones να εκτοξεύονται καθημερινά στην εμπόλεμη Ουκρανία, αλλάζοντας ακόμα και τον σχεδιασμό των αρμάτων μάχης, που πρέπει πλέον να λάβουν υπόψη αυτά τα μικρά, αλλά φονικά, τηλεκατευθυνόμενα όπλα.

Ο γενικός επιθεωρητής της Bundeswehr, Carsten Breuer, θέλει να χρησιμοποιήσει γρήγορα νέα οπλικά συστήματα για την άμυνα κατά των drones στο γερμανικό στρατό, σύμφωνα με το Spiegel.

«Ένα πράγμα είναι σαφές για μένα: τελικά, μάλλον θα καταλήξουμε να χρησιμοποιούμε drones κατά drones», δήλωσε ο επικεφαλής των ενόπλων δυνάμεων της Γερμανίας στο πρακτορείο ειδήσεων dpa. Δεδομένου του όγκου με τον οποίο η Ρωσία χρησιμοποιεί drones εναντίον της Ουκρανίας, μια αποτελεσματική άμυνα «είναι δυνατή μόνο με ένα συνδυασμό διαφορετικών ικανοτήτων».

Carsten Breuer

Ο στρατηγός Carsten Breuer, επικεφαλής των γερμανικών ενόπλων δυνάμεων, κάνει δήλωση κατά τη διάρκεια της κοινής στρατιωτικής άσκησης με τη Λιθουανία «Grand Quadriga 2024» σε ένα πεδίο εκπαίδευσης στο Pabrade, βόρεια της πρωτεύουσας Βίλνιους, στη Λιθουανία, την Τετάρτη 29 Μαΐου 2024.

AP

Ο επικεφαλής της Bundeswehr αναμένει πρόοδο μέσα σε λίγους μήνες, καθώς το χρονοδιάγραμμα προβλέπει την εισαγωγή περιπλανώμενων πυρομαχικών (loitering munition) στο οπλοστάσιο του γερμανικού στρατού. Πρόκειται για καμικάζι drones, τα οποία είναι εξοπλισμένα με πολεμικές κεφαλές και μπορούν να κατευθύνονται προς στόχους ή να τους αναζητούν και τα ίδια με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης.

«Τον Μάρτιο λάβαμε μια απόφαση σχετικά με τα καμικάζι drone και στο τέλος του έτους οι στρατιώτες θα τα χρησιμοποιήσουν για πρώτη φορά σε πραγματικές συνθήκες», εξήγησε. «Παράλληλα, προωθείται με έμφαση η μάχη drone εναντίον drone. Με τον ίδιο γρήγορο ρυθμό όπως και η εισαγωγή των περιπλανώμενων πυρομαχικών».

Ανησυχία στο ΝΑΤΟ

Ο επικεφαλής της Bundeswehr ωστόσο τόνισε ότι θα ήταν «λάθος» να δοθεί υπερβολικό βάρος σε ένα μόνο τεχνολογικό σύστημα. «Όσο κεντρική και αν είναι η ανάπτυξη των μη επανδρωμένων αεροσκαφών για την αμυντική μας ικανότητα, εξακολουθούμε να διαθέτουμε πυραύλους, ρουκέτες και αεροσκάφη που αποτελούν απειλή για τον εχθρό», δήλωσε.

Ωστόσο, σύμφωνα με τον Breuer, θα ήταν «λάθος» να χάσουμε από τα μάτια μας άλλες απειλές. «Δεν πρέπει να πούμε τώρα ότι κοιτάμε μόνο τα drones. Όσο κεντρική και αν είναι η ανάπτυξη των drones για την αμυντική μας ικανότητα, εξακολουθούμε να έχουμε πυραύλους, ρουκέτες και αεροσκάφη που αποτελούν απειλή».

Τις τελευταίες δύο εβδομάδες, οι άνευ προηγουμένου παραβιάσεις του εναέριου χώρου κρατών-μελών του ΝΑΤΟ από τη Ρωσία προκάλεσαν ανησυχία στη Βορειοατλαντική Συμμαχία.

Πολωνία - Ρωσικά Drones

Η κατεστραμμένη στέγη ενός σπιτιού, έπειτα από την παραβίαση του πολωνικού εναέριου χώρου από ρωσικά drones, στο Wyryki κοντά στο Λούμπλιν της Πολωνίας, Τετάρτη, 10 Σεπτεμβρίου 2025.

AP

Το βράδυ της 9ης προς την 10η Σεπτεμβρίου, ένας μεγάλος αριθμός drones εισέβαλε στον εναέριο χώρο της Πολωνίας, προκαλώντας σφοδρές αντιδράσεις εντός της συμμαχίας και τη Βαρσοβία να ενεργοποιήσει το άρθρο 4 του ΝΑΤΟ.

Την Παρασκευή (19/09), τρία ρωσικά μαχητικά αεροσκάφη εισήλθαν στον εναέριο χώρο της Εσθονίας, τα οποία αναχαιτίστηκαν από νατοϊκά αεροσκάφη.

Το ΝΑΤΟ είχε ήδη ξεκινήσει μια επιχείρηση με την ονομασία «Ανατολικός Φρουρός» για την ενίσχυση της προστασίας των ανατολικών συνόρων της συμμαχίας με αεροπορική άμυνα και αναγνώριση.

*Με πληροφορίες από Spiegel

09:32ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Πάρνηθα: Από έκρηξη σε πυλώνα της ΔΕΔΔΗΕ άρχισε η πυρκαγιά

