Πώς η απειλή των drones οδήγησε σε μετεξέλιξη των αρμάτων μάχης - Βίντεο

Οι New York Times ανέλυσαν την εξέλιξη των αρμάτων μάχης έπειτα από την έναρξη του πολέμου το 2022

Επιμέλεια - Μάνος Χατζηγιάννης

Πώς η απειλή των drones οδήγησε σε μετεξέλιξη των αρμάτων μάχης - Βίντεο

Τα άρματα μάχης μεταμορφώνονται στο πεδί οτης μάχης λόγω των ολοένα αυξανόμενων απειλών από μη επανδρωμένα αεροσκάφη 

ΚΟΣΜΟΣ
5'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τα άρματα μάχης ήταν απλά άρματα μάχης, μέχρι που τα drones τα άλλαξαν....

Από τις αρχές του 20ού αιώνα, τα άρματα μάχης αποτελούν βασικό στοιχείο των μαχών. Ωστόσο, σε μόλις τρία χρόνια πολέμου στην Ουκρανία, τα άρματα μάχης έχουν εξελιχθεί.

Οι New York Times ανέλυσαν την εξέλιξη αυτή των αρμάτων μάχης έπειτα από την έναρξη του πολέμου το 2022. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά το δημοσίευμα, οι μεραρχίες αρμάτων μάχης των δύο πλευρών έμοιαζαν πολύ με αυτές της εποχής του Ψυχρού Πολέμου.

Οι εξωτερικές μεταμορφώσεις

Τώρα, τα άρματα μάχης της Ρωσίας και της Ουκρανίας από τη σοβιετική εποχή επιχειρούν στο πεδίο της μάχης καλυμμένα με δίχτυα και αιχμηρά αντικείμενα κατά των drones, κρεμαστές αλυσίδες και δυσκίνητα κλουβιά.

Οι εξωτερικές μεταμορφώσεις αυτών των ογκωδών οχημάτων είναι απόδειξη του πόσο γρήγορα τα drones έχουν αλλάξει τον πόλεμο στην Ουκρανία σε μόλις τρία χρόνια. Τα θανατηφόρα drones έχουν παραγκωνίσει τους παραδοσιακούς πυραύλους και τα πυροβόλα.

Οι αλλαγές στην θωράκιση άρχισαν νωρίς στον πόλεμο, αφού οι ουκρανικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν αντιαρματικούς πυραύλους που τους προμήθευσε η Αμερική για να χτυπήσουν τα ρωσικά άρματα μάχης απευθείας από ψηλά, διαπερνώντας τα πιο αδύναμα σημεία της θωράκισης των οχημάτων. Για να αντιμετωπίσουν τα εκρηκτικά βλήματα, τα πληρώματα των ρωσικών αρμάτων μάχης άρχισαν να τοποθετούν αυτοσχέδια κλουβιά πάνω από τους πυργίσκους τους για να προστατεύσουν τα άρματα από τις εκρήξεις.

Από τότε, το πεδίο της μάχης έχει αλλάξει εντελώς. Τώρα κυριαρχούν τα μικρά, φθηνά drones πρώτου προσώπου (F.P.V.), τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν πυραύλοι αυτοκατευθυνόμενοι.

Σε απάντηση, τόσο τα ουκρανικά όσο και τα ρωσικά άρματα έχουν υποστεί μετασχηματισμούς για να αντιμετωπίσουν τις ευπάθειές τους.

Δείτε πώς συνέβη αυτό:


1.Νωρίτερα στον πόλεμο, οι αντιαρματικοί πύραυλοι και τα drones που έριχναν χειροβομβίδες απειλούσαν κυρίως τα άρματα από ψηλά
2.Για να προστατεύσουν τα άρματα από ψηλά, οι μηχανικοί κατασκεύασαν δομές στην κορυφή τους. Στη συνέχεια, οι στρατιώτες άρχισαν να χρησιμοποιούν drones F.P.V. για να ελίσσονται σαν βλήματα που κατευθύνονται προς άλλες ευάλωτες περιοχές των οχημάτων
3. Σε απάντηση, τα πληρώματα των αρμάτων μάθαιναν να κατασκευάζουν τις δικές τους άμυνες εν κινήσει, όπως δίχτυα κατά των drones, για να προστατεύονται από άλλες γωνίες
4. Όταν οι συσκευές παρεμβολής σημάτων άρχισαν να απενεργοποιούν τα ασύρματα drones, εμφανίστηκε ένας νέος τύπος drone, καθοδηγούμενος από καλώδιο οπτικών ινών. Οι στρατιώτες πρόσθεσαν τότε αιχμηρά καρφιά στα άρματα μάχης για να πιάσουν τα καλώδια

Οι αλλαγές αποτυπώνονται στα γραφήματα των New York Times:

stigmiotypo-o8onhs-1.jpg
stigmiotypo-o8onhs-2.jpg

Πώς άλλαξε η φορά της απειλής

Σύμφωνα με τους New York Times, από τότε που τα άρματα μάχης εισήχθησαν για πρώτη φορά σε μεγάλη κλίμακα για να διασχίζουν το πεδίο μάχης του Α' Παγκοσμίου Πολέμου η θωράκισή τους έχουν παραμείνει σε μεγάλο βαθμό τα ίδια: Η περισσότερη προστασία τοποθετήθηκε στο μπροστινό μέρος του οχήματος, όπου τα πληρώματα πίστευαν ότι θα υπήρχε άμεση η απειλή.

Με τα μικρά, καθοδηγούμενα drones στο πεδίο μάχης στην Ουκρανία, η απειλή μπορεί να προέλθει από οποιαδήποτε κατεύθυνση με ένα επίπεδο ακρίβειας ικανό να χτυπήσει τα αδύνατα σημεία της θωράκισης.

Οι διαμορφώσεις είναι σπάνια ομοιόμορφες και είναι δύσκολο να προσδιοριστεί πότε αυτές οι αλλαγές στη θωράκιση έγιναν ευρέως διαδεδομένες. Ωστόσο, η ανάπτυξη αυτών των νέων τύπων προστασίας έχει συνδεθεί με την εξάπλωση διαφορετικών τύπων drone, ειδικά το 2023, όταν τα drone F.P.V. διαδόθηκαν ευρέως στο πεδίο μάχης.

Σήμερα, τα άρματα μάχης χρησιμοποιούνται πολύ λιγότερο στις μάχες σε σύγκριση με το 2022. Για να διατηρήσουν τη σημασία των αρμάτων μάχης, οι Ρώσοι και Ουκρανοί στρατιώτες τα έχουν καλύψει με διαφορετικές διαμορφώσεις θωράκισης ως ad hoc λύσεις για τις ταχέως μεταβαλλόμενες τακτικές.

Μερικές από τις πρώτες τροποποιήσεις των αρμάτων μάχης έγιναν νωρίς στον πόλεμο, όταν οι κύριες απειλές για τα στρατιωτικά οχήματα ήταν οι αντιαρματικές ρουκέτες της Ουκρανίας, που προμήθευσε η Αμερική, και τα drones που έριχναν χειροβομβίδες.

Βίντεο από τις αρχές του πολέμου δείχνουν ρωσικά στρατεύματα να τροποποιούν το T-72, ένα από τα πιο διαδεδομένα άρματα μάχης της Ρωσίας στο Ντονμπάς.

Αυτά είναι τα στοιχεία που πρόσθεσαν:

1.jpg
2.jpg
3.jpg
4.jpg

Οι Ουκρανοί αναβάθμισαν επίσης την θωράκιση των αρμάτων τους, καθώς ο αριθμός των ρωσικών drones αυξήθηκε για να ανταποκριθεί στον εγχώριο στόλο των θανατηφόρων drones της Ουκρανίας.

Μεγάλο μέρος της ανάπτυξης, είτε σε drones που ρίχνουν βόμβες είτε σε F.P.V., προήλθε από την Ουκρανία, καθώς το Κίεβο αντιμετώπισε τον πολύ μεγαλύτερο στρατό της Μόσχας αυτοσχεδιάζοντας με φθηνότερα αλλά εξίσου θανατηφόρα όπλα.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έστειλαν άρματα μάχης M1 Abrams, που από καιρό θεωρούνται τα καλύτερα της κατηγορίας τους, στην Ουκρανία το φθινόπωρο του 2023. Ωστόσο, τα άρματα μάχης ρίχτηκαν στη μάχη χωρίς την κατάλληλη θωράκιση για την άμυνα κατά των drone.

Μόλις οι ουκρανικές δυνάμεις συνειδητοποίησαν ότι τα αμερικανικά άρματα μάχης ήταν ευάλωτα στις ίδιες απειλές με τα παλαιότερα σοβιετικά μοντέλα, άρχισαν να προσαρμόζουν τα Abrams στο σύγχρονο πεδίο μάχης.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:36ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παρέμβαση Τσίπρα για Παλαιστίνη μετά την επίθεση του Ισραήλ στον σκηνοθέτη του «No Other Land» Μπάζελ Άντρα

12:33ΚΟΣΜΟΣ

Eurovision: Η Ισπανία απειλεί να μποϊκοτάρει τo διαγωνισμό τραγουδιού εάν συμμετάσχει το Ισραήλ

12:28ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Οριστικό: Τέλος ο Βιτόρια από τον Παναθηναϊκό

12:27ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Live η ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τον Παύλο Μαρινάκη

12:23ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Ήμουν σε λαϊκή στη Θήβα και πουλούσαμε πράγματα με τη μαμά μου στην επιτυχία του 2009

12:23LIFESTYLE

The Witcher: Το πρώτο κλιπ του Λίαμ Χέμσγουρθ ως «Γητευτή» στην 4η σεζόν

12:22ΚΟΣΜΟΣ

Εικόνες φρίκης: Νεαρός Παλαιστίνιος με ειδικές ανάγκες κακοποιήθηκε από συγγενείς του για μια μικροκλοπή - Βίντεο

12:07ΚΟΣΜΟΣ

Λύση στο γόρδιο δεσμό των τουρκικών S-400; Τους ζητούν πίσω οι Ρώσοι και ανοίγουν το δρόμο για F-35 στην Άγκυρα

12:06ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση Novartis: Φυλάκιση 25 μηνών στον Δεστεμπασίδη και 33 μηνών στην Μαραγγέλη

12:03ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Θεσσαλονίκη: Δίδυμο νεαρών «έγδυνε» αυτοκίνητα για 6 μήνες – Άρπαξαν 5.500 ευρώ, κινητά και συσκευές

12:02ΕΛΛΑΔΑ

Χαϊδάρι: Κατέγραψαν αγριογούρουνο να κάνει βόλτα στους δρόμους - Βίντεο

11:54ΚΟΣΜΟΣ

Ένα «αραβικό ΝΑΤΟ»; Οι αεροπορικές επιδρομές του Ισραήλ στο Κατάρ ενώνουν τους αραβικούς στρατούς

11:53ΚΟΣΜΟΣ

«Πόλεμος» για το μπασμάτι: Πώς το ρύζι «δυναμιτίζει» την εμπορική συμφωνία Ινδίας-ΕΕ

11:51ΚΟΣΜΟΣ

Πώς η απειλή των drones οδήγησε σε μετεξέλιξη των αρμάτων μάχης - Βίντεο

11:42ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Σούπερ προσφορά από το Pamestoixima.gr για τον νικητή του Champions League

11:40ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: Το SAFE δεν μπορεί να περιλαμβάνει χώρες που απειλούν με πόλεμο την ΕΕ

11:37ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: «Μαύρα σύννεφα» για Ρουί Βιτόρια

11:35ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στη Θεσσαλονίκη: Σορός άνδρα εντοπίστηκε να επιπλέει στον Θερμαϊκό

11:27ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

COSMOTE TELEKOM: Στηρίζει τον στίβο ως Μεγάλος Χορηγός της Εθνικής Ομάδας στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα

11:27ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό περιστατικό στον Ψηλορείτη: Τραυματίστηκε 25χρονη κατά την ανάβαση - Κινητοποιήθηκε ΕΜΑΚ και Πυροσβεστική

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
11:25ΕΛΛΑΔΑ

Τέμπη: Πατέρας θύματος σε απεργία πείνας και δίψας στο Σύνταγμα - Ζητά εκταφή του παιδιού του

14:51ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Θερμές αέριες μάζες από τη Σαχάρα ξανά στην Ελλάδα - Πότε ξεκινά το «φθινοπωρινό καλοκαίρι»

09:25ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τι ώρα θα βρέξει στην Αττική - Η πρόβλεψη Μαρουσάκη για τις επόμενες ημέρες

11:17ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η λαϊκή παράδοση για το σημάδι την ημέρα του Τίμιου Σταυρού - Τι θα σημαίνει για τον φετινό χειμώνα

08:36ΚΟΣΜΟΣ

Porta potty party: Ο «εγκέφαλος» πίσω από τα πάρτι διαστροφής στο Ντουμπάι - Ποιος είναι ο οδηγός λεωφορείου που παγιδεύει ευάλωτες γυναίκες από την Ουγκάντα

12:07ΚΟΣΜΟΣ

Λύση στο γόρδιο δεσμό των τουρκικών S-400; Τους ζητούν πίσω οι Ρώσοι και ανοίγουν το δρόμο για F-35 στην Άγκυρα

11:35ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στη Θεσσαλονίκη: Σορός άνδρα εντοπίστηκε να επιπλέει στον Θερμαϊκό

10:01ΜΠΑΣΚΕΤ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Τα δάκρυα του «Greek Freak» - «Σας αγαπώ όλους»

09:57LIFESTYLE

«Βούλιαξε» το Καλλιμάρμαρο η Άννα Βίσση - Πάνω από 120.000 θεατές και στις δύο εμφανίσεις της

06:04ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ρόδος: Η κατάθεση-ξέσπασμα της μητέρας της influencer με τη ροζ κοκαΐνη - «Απέκτησε την έξη πριν 5 χρόνια, καμπανάκι η σύλληψη για να απεξαρτητοποιηθεί»

08:13ΕΛΛΑΔΑ

Βασίλης Καλογήρου: «Του έκοψαν το δάχτυλο εν ζωή» - Ξεσπάει η μητέρα του με ανάρτησή της

12:23ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Γιάννης Αντετοκούνμπο: Ήμουν σε λαϊκή στη Θήβα και πουλούσαμε πράγματα με τη μαμά μου στην επιτυχία του 2009

08:32ΕΛΛΑΔΑ

Μαφία της Κρήτης: Στο στόχαστρο το όνομα του διοικητή του νοσοκομείου Χανίων - Η δική του εξήγηση

13:38ΦΑΡΜΑΚΟ

Νέος τύπος ακτινοθεραπείας «εξαφανίζει» τον καρκίνο σε 6 μήνες - Τα ειδικά ραδιοφάρμακα και οι προκλήσεις

07:40ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: 16χρονη εκδιδόταν on line για πάνω από έναν χρόνο

12:28ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Οριστικό: Τέλος ο Βιτόρια από τον Παναθηναϊκό

11:26ME TO N & ME TO Σ

Γιος επιχειρηματία, γιος υπουργού και… γιος του Μάλαμα!

11:02LIFESTYLE

Ανανεωμένη η «Super Κατερίνα» και η Κατερίνα Καινούργιου στην πρώτη επίσημη της σεζόν

07:59LIFESTYLE

Ο Γιώργος Παπαδάκης επέστρεψε στο «Καλημέρα Ελλάδα»

23:31ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Φθινόπωρο προ των πυλών σε λίγες ώρες - Οι 8 περιοχές που θα επηρεαστούν το μεσημέρι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ