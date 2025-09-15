Πώς η απειλή των drones οδήγησε σε μετεξέλιξη των αρμάτων μάχης - Βίντεο

Τα άρματα μάχης μεταμορφώνονται στο πεδί οτης μάχης λόγω των ολοένα αυξανόμενων απειλών από μη επανδρωμένα αεροσκάφη

Τα άρματα μάχης ήταν απλά άρματα μάχης, μέχρι που τα drones τα άλλαξαν....

Από τις αρχές του 20ού αιώνα, τα άρματα μάχης αποτελούν βασικό στοιχείο των μαχών. Ωστόσο, σε μόλις τρία χρόνια πολέμου στην Ουκρανία, τα άρματα μάχης έχουν εξελιχθεί.

Οι New York Times ανέλυσαν την εξέλιξη αυτή των αρμάτων μάχης έπειτα από την έναρξη του πολέμου το 2022. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά το δημοσίευμα, οι μεραρχίες αρμάτων μάχης των δύο πλευρών έμοιαζαν πολύ με αυτές της εποχής του Ψυχρού Πολέμου.

Οι εξωτερικές μεταμορφώσεις

Τώρα, τα άρματα μάχης της Ρωσίας και της Ουκρανίας από τη σοβιετική εποχή επιχειρούν στο πεδίο της μάχης καλυμμένα με δίχτυα και αιχμηρά αντικείμενα κατά των drones, κρεμαστές αλυσίδες και δυσκίνητα κλουβιά.

Οι εξωτερικές μεταμορφώσεις αυτών των ογκωδών οχημάτων είναι απόδειξη του πόσο γρήγορα τα drones έχουν αλλάξει τον πόλεμο στην Ουκρανία σε μόλις τρία χρόνια. Τα θανατηφόρα drones έχουν παραγκωνίσει τους παραδοσιακούς πυραύλους και τα πυροβόλα.

Οι αλλαγές στην θωράκιση άρχισαν νωρίς στον πόλεμο, αφού οι ουκρανικές δυνάμεις χρησιμοποίησαν αντιαρματικούς πυραύλους που τους προμήθευσε η Αμερική για να χτυπήσουν τα ρωσικά άρματα μάχης απευθείας από ψηλά, διαπερνώντας τα πιο αδύναμα σημεία της θωράκισης των οχημάτων. Για να αντιμετωπίσουν τα εκρηκτικά βλήματα, τα πληρώματα των ρωσικών αρμάτων μάχης άρχισαν να τοποθετούν αυτοσχέδια κλουβιά πάνω από τους πυργίσκους τους για να προστατεύσουν τα άρματα από τις εκρήξεις.

Από τότε, το πεδίο της μάχης έχει αλλάξει εντελώς. Τώρα κυριαρχούν τα μικρά, φθηνά drones πρώτου προσώπου (F.P.V.), τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν πυραύλοι αυτοκατευθυνόμενοι.

Σε απάντηση, τόσο τα ουκρανικά όσο και τα ρωσικά άρματα έχουν υποστεί μετασχηματισμούς για να αντιμετωπίσουν τις ευπάθειές τους.

Δείτε πώς συνέβη αυτό:



1.Νωρίτερα στον πόλεμο, οι αντιαρματικοί πύραυλοι και τα drones που έριχναν χειροβομβίδες απειλούσαν κυρίως τα άρματα από ψηλά

2.Για να προστατεύσουν τα άρματα από ψηλά, οι μηχανικοί κατασκεύασαν δομές στην κορυφή τους. Στη συνέχεια, οι στρατιώτες άρχισαν να χρησιμοποιούν drones F.P.V. για να ελίσσονται σαν βλήματα που κατευθύνονται προς άλλες ευάλωτες περιοχές των οχημάτων

3. Σε απάντηση, τα πληρώματα των αρμάτων μάθαιναν να κατασκευάζουν τις δικές τους άμυνες εν κινήσει, όπως δίχτυα κατά των drones, για να προστατεύονται από άλλες γωνίες

4. Όταν οι συσκευές παρεμβολής σημάτων άρχισαν να απενεργοποιούν τα ασύρματα drones, εμφανίστηκε ένας νέος τύπος drone, καθοδηγούμενος από καλώδιο οπτικών ινών. Οι στρατιώτες πρόσθεσαν τότε αιχμηρά καρφιά στα άρματα μάχης για να πιάσουν τα καλώδια

Οι αλλαγές αποτυπώνονται στα γραφήματα των New York Times:

Πώς άλλαξε η φορά της απειλής

Σύμφωνα με τους New York Times, από τότε που τα άρματα μάχης εισήχθησαν για πρώτη φορά σε μεγάλη κλίμακα για να διασχίζουν το πεδίο μάχης του Α' Παγκοσμίου Πολέμου η θωράκισή τους έχουν παραμείνει σε μεγάλο βαθμό τα ίδια: Η περισσότερη προστασία τοποθετήθηκε στο μπροστινό μέρος του οχήματος, όπου τα πληρώματα πίστευαν ότι θα υπήρχε άμεση η απειλή.

Με τα μικρά, καθοδηγούμενα drones στο πεδίο μάχης στην Ουκρανία, η απειλή μπορεί να προέλθει από οποιαδήποτε κατεύθυνση με ένα επίπεδο ακρίβειας ικανό να χτυπήσει τα αδύνατα σημεία της θωράκισης.

Οι διαμορφώσεις είναι σπάνια ομοιόμορφες και είναι δύσκολο να προσδιοριστεί πότε αυτές οι αλλαγές στη θωράκιση έγιναν ευρέως διαδεδομένες. Ωστόσο, η ανάπτυξη αυτών των νέων τύπων προστασίας έχει συνδεθεί με την εξάπλωση διαφορετικών τύπων drone, ειδικά το 2023, όταν τα drone F.P.V. διαδόθηκαν ευρέως στο πεδίο μάχης.

Σήμερα, τα άρματα μάχης χρησιμοποιούνται πολύ λιγότερο στις μάχες σε σύγκριση με το 2022. Για να διατηρήσουν τη σημασία των αρμάτων μάχης, οι Ρώσοι και Ουκρανοί στρατιώτες τα έχουν καλύψει με διαφορετικές διαμορφώσεις θωράκισης ως ad hoc λύσεις για τις ταχέως μεταβαλλόμενες τακτικές.

Μερικές από τις πρώτες τροποποιήσεις των αρμάτων μάχης έγιναν νωρίς στον πόλεμο, όταν οι κύριες απειλές για τα στρατιωτικά οχήματα ήταν οι αντιαρματικές ρουκέτες της Ουκρανίας, που προμήθευσε η Αμερική, και τα drones που έριχναν χειροβομβίδες.

Βίντεο από τις αρχές του πολέμου δείχνουν ρωσικά στρατεύματα να τροποποιούν το T-72, ένα από τα πιο διαδεδομένα άρματα μάχης της Ρωσίας στο Ντονμπάς.

Αυτά είναι τα στοιχεία που πρόσθεσαν:

Οι Ουκρανοί αναβάθμισαν επίσης την θωράκιση των αρμάτων τους, καθώς ο αριθμός των ρωσικών drones αυξήθηκε για να ανταποκριθεί στον εγχώριο στόλο των θανατηφόρων drones της Ουκρανίας.

Μεγάλο μέρος της ανάπτυξης, είτε σε drones που ρίχνουν βόμβες είτε σε F.P.V., προήλθε από την Ουκρανία, καθώς το Κίεβο αντιμετώπισε τον πολύ μεγαλύτερο στρατό της Μόσχας αυτοσχεδιάζοντας με φθηνότερα αλλά εξίσου θανατηφόρα όπλα.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες έστειλαν άρματα μάχης M1 Abrams, που από καιρό θεωρούνται τα καλύτερα της κατηγορίας τους, στην Ουκρανία το φθινόπωρο του 2023 . Ωστόσο, τα άρματα μάχης ρίχτηκαν στη μάχη χωρίς την κατάλληλη θωράκιση για την άμυνα κατά των drone.

Μόλις οι ουκρανικές δυνάμεις συνειδητοποίησαν ότι τα αμερικανικά άρματα μάχης ήταν ευάλωτα στις ίδιες απειλές με τα παλαιότερα σοβιετικά μοντέλα, άρχισαν να προσαρμόζουν τα Abrams στο σύγχρονο πεδίο μάχης.

