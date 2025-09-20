Explainer: Τι είναι η διαβούλευση βάσει του άρθρου 4 του ΝΑΤΟ

Χθες, ο πρωθυπουργός της Εσθονίας επιβεβαίωσε ότι θα ζητήσει διαβούλευση βάσει του άρθρου 4 του ΝΑΤΟ σχετικά με την υποτιθέμενη παραβίαση του εναερίου χώρου της χώρας από τη Ρωσία.

Ο μηχανισμός αυτός επιτρέπει σε κάθε κράτος μέλος να υποβάλει επίσημα ένα ζήτημα στην προσοχή του κύριου οργάνου λήψης αποφάσεων του ΝΑΤΟ, του Συμβουλίου του Βορείου Ατλαντικού, προκειμένου να συναντηθούν και να συζητήσουν τα επόμενα βήματα με τους συμμάχους.

Τα μέλη διαβουλεύονται όταν απειλείται «η εδαφική ακεραιότητα, η πολιτική ανεξαρτησία ή η ασφάλεια» οποιουδήποτε μέλους.

Δεν πρέπει να συγχέεται με το άρθρο 5, τον ακρογωνιαίο λίθο της συμμαχίας, το οποίο ορίζει ότι μια ένοπλη επίθεση εναντίον ενός συμμάχου του ΝΑΤΟ θα θεωρείται πράξη βίας εναντίον όλων των μελών και θα απαιτεί άμεση βοήθεια προς το εν λόγω μέλος.

Η συζήτηση που θα ξεκινήσει βάσει του άρθρου 4 θα μπορούσε «ενδεχομένως να οδηγήσει σε κάποια μορφή κοινής απόφασης ή δράσης», σύμφωνα με το ΝΑΤΟ, αλλά τα αποτελέσματα εξαρτώνται από την ομοφωνία μεταξύ των μελών.

Η εκπρόσωπος του ΝΑΤΟ, Allison Hart, δήλωσε ότι το Συμβούλιο του Βορείου Ατλαντικού θα συνέλθει στις αρχές της επόμενης εβδομάδας για να συζητήσει το περιστατικό με περισσότερες λεπτομέρειες.

