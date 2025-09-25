Μετακομίζει η Μεγάλη του Γένους Σχολή - Γίνονται έργα ενίσχυσης στατικότητας, υπό τονε φόβο σεισμού

Η Πατριαρχική Μεγάλη του Γένους Σχολή, το αρχαιότερο εν λειτουργία ελληνικό εκπαιδευτικό ίδρυμα με 571 χρόνια αδιάλειπτης προσφοράς, θα αλλάξει προσωρινά στέγη. Η απόφαση ελήφθη έπειτα από μελέτες που έδειξαν την ανάγκη για άμεσες εργασίες ενίσχυσης της στατικότητας του ιστορικού κτηρίου, ώστε να αντέξει σε έναν ενδεχόμενο μεγάλο σεισμό στην Κωνσταντινούπολη.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε η διεύθυνση της Σχολής, τονίζεται ότι το ζήτημα της αντισεισμικής θωράκισης των δημόσιων κτηρίων της πόλης αποτελεί «αμφίβολη καταλληλότητα» που δεν επιτρέπει καμία αδιαφορία, ειδικά όταν πρόκειται για εκπαιδευτικά ιδρύματα. Για τον λόγο αυτό, η Σχολή θα μεταφερθεί σε κτήριο που πληροί όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας, ώστε οι εργασίες να γίνουν απρόσκοπτα.

Η ανακοίνωση της Σχολής παίρνει σαφείς αποστάσεις από «διαστρεβλωμένες, αναληθείς, ακόμη και εντελώς ψευδείς ειδήσεις» που κυκλοφόρησαν το τελευταίο διάστημα, επισημαίνοντας πως η μόνη έγκυρη πηγή πληροφόρησης είναι η διεύθυνση του ιδρύματος.

Παράλληλα, διευκρινίζεται ότι η μετεγκατάσταση δεν σχετίζεται με το πρόβλημα της μη εγγραφής μαθητή στην πρώτη τάξη του Γυμνασίου φέτος, το οποίο οφείλεται στην πληθυσμιακή συρρίκνωση της Ομογένειας. Η Σχολή τονίζει ότι τα δύο ζητήματα είναι ανεξάρτητα και η σύνδεσή τους αποτελεί «ένδειξη κακής προαίρεσης».

Το εντυπωσιακό κτήριο της Μεγάλης του Γένους Σχολής, κατασκευασμένο με κόκκινο τούβλο, δεσπόζει πάνω από τον Κεράτιο Κόλπο. Ιδρύθηκε το 1454 από τον Πατριάρχη Γεννάδιο Σχολάριο και αποτελεί συνέχεια της Οικουμενικής Πατριαρχικής Σχολής που ιδρύθηκε τον 4ο αιώνα από τον Μεγάλο Κωνσταντίνο.