Ο Νετανιάχου στη Συρία μετά την αποτυχία των συνομιλιών με Αλ Σάρα - Επισκέφθηκε προκεχωρημένη θέση

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπέντζαμιν Νετανιάχου επισκέφθηκε σήμερα Τετάρτη, μια προκεχωρημένη θέση των Ισραηλινών Ενόπλων Δυνάμεων στη νότια Συρία, όπου εξέφρασε την εκτίμησή του προς τα στρατεύματα που υπηρετούν στην περιοχή, όπως ανακοίνωσε το γραφείο του.

Σύμφωνα με συνεργάτες του, η παρουσία του είχε στόχο να «ενισχύσει το ηθικό» σε μια από τις πιο απαιτητικές ζώνες για τον στρατό.

Η παρουσία του Ισραήλ στη Συρία είναι «εξαιρετικά σημαντική», δήλωσε ο πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου στους στρατιώτες και συμπλήρωσε πώς «αποδίδουμε τεράστια σημασία στην ικανότητά μας εδώ, τόσο αμυντική όσο και επιθετική, για την προστασία των Δρούζων συμμάχων μας και ειδικά για την προστασία του Ισραήλ και των βόρειων συνόρων του απέναντι από τα Υψώματα του Γκολάν».

Υπενθυμίζεται ότι ήταν οι αεροπορικές επιδρομές του Ισραήλ, που εμπόδισαν στρατεύματα και ατάκτους προσκείμενους στους τζιχαντιστές που στήριξαν τον Αλ Σάρα να καταλάβουν στο παρελθόν τις πόλεις των Δρούζων στο νότο της Συρίας.

Όπως περιέγραψαν συμμετέχοντες στην επίσκεψη, ο Νετανιάχου άκουσε στρατιώτες που βρίσκονται στην έκτη συνεχόμενη αποστολή τους και δήλωσαν ότι θέλουν να συνεχίσουν τη φύλαξη των συνόρων. Την ίδια ώρα, ο πρωθυπουργός συνομίλησε με ενεργούς και έφεδρους, απάντησε σε ερωτήσεις και στάθηκε ιδιαίτερα στις επιχειρήσεις που έχουν διεξαχθεί τους τελευταίους μήνες.

Μαζί του βρέθηκαν ο υπουργός άμυνας Israel Katz, ο υπουργός εξωτερικών Gideon Sa’ar, ο αρχηγός του γενικού επιτελείου Eyal Zamir, ο επικεφαλής της υπηρεσίας Shin Bet David Zini, ο πρεσβευτής Yehiel Leiter και ανώτεροι αξιωματικοί. Η κίνηση εντάσσεται στις εντατικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στη νότια Συρία, μια περιοχή που η Ιερουσαλήμ αντιμετωπίζει ως κομβική για την ασφάλειά της, κι έρχεται από ότι φαίνεται λίγες μόνον ώρες μετά την «αποτυχία» των συνομιλιών με την κυβέρνηση Αλ Σάρα για την υπογραφή μιας «συμφωνίας ασφαλείας».

