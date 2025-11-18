Ισραήλ: Ένας νεκρός από επίθεση με αμάξι και μαχαίρι - Οι τρομοκράτες είχαν και εκρηκτικά

Δύο τρομοκράτες σκοτώθηκαν από τις Ισραηλινές δυνάμεις στο σημείο, όπου τραυματίστηκαν συνολικά τρεις ακόμα άνθρωποι.

Δημήτριος Παπαγεωργίου

Ισραήλ: Ένας νεκρός από επίθεση με αμάξι και μαχαίρι - Οι τρομοκράτες είχαν και εκρηκτικά

Μέλη των ισραηλινών δυνάμεων ασφαλείας επιθεωρούν τον τόπο μιας επίθεσης με αυτοκίνητο και μαχαίρι κοντά στον εβραϊκό οικισμό Gush Etzion στη Δυτική Όχθη, την Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025. 

(AP Photo/Ohad Zwigenberg)
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σύμφωνα με τις ισραηλινές υπηρεσίες διάσωσης και τον στρατό, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και τρεις τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια επίθεσης με όχημα και μαχαίρι, που έλαβε χώρα σήμερα στο νότιο τμήμα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης.

Η υπηρεσία Magen David Adom (MDA), το ισραηλινό αντίστοιχο του Ερυθρού Σταυρού, ανακοίνωσε τον θάνατο ενός άνδρα περίπου 30 ετών, ο οποίος δέχθηκε πλήγματα από αιχμηρό αντικείμενο. Την ίδια ώρα, το MDA μετέφερε σε νοσοκομεία της Ιερουσαλήμ τρία ακόμα άτομα. Πρόκειται για έναν άνδρα περίπου 30 ετών και έναν έφηβο 15 ετών, που βρίσκονται σε μέτρια κατάσταση, καθώς και μία γυναίκα, 55 ετών, η οποία φέρει σοβαρά τραύματα.

Ισραήλ - δολοφονικη΄επίθεση

Κηλίδες αίματος φαίνονται στο πεζοδρόμιο, καθώς μέλη των ισραηλινών δυνάμεων ασφαλείας ασφαλίζουν την περιοχή μετά από επίθεση με αυτοκίνητο και μαχαίρι κοντά στον εβραϊκό οικισμό Gush Etzion στη Δυτική Όχθη, την Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025.

AP

Τραυματίας από ισραηλινά πυρά

Όπως ανακοίνωσε αργότερα ο στρατός, η γυναίκα 55 ετών, μία εκ των τριών τραυματιών της επίθεσης Γκους Ετζιόν, φέρεται να χτυπήθηκε από πυρά των Ισραηλινών στρατιωτών εκ παραδρομής. Το νοσοκομείο Χαντασάχ Εϊν Κερέμ επιβεβαίωσε ότι η γυναίκα νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, έχοντας υποστεί τραύματα από σφαίρες στο κάτω μέρος του σώματός της.

Η επίθεση ξεκίνησε όταν οι δύο τρομοκράτες αρχικά επιχείρησαν να παρασύρουν με το όχημά τους πεζούς στη διασταύρωση, πριν ένας εξ αυτών βγει και αρχίσει να μαχαιρώνει τα θύματα. Οι δύο δράστες δέχθηκαν πυρά και σκοτώθηκαν επί τόπου από στρατιώτες του IDF.

Σύμφωνα με τον στρατό, μέσα στο αυτοκίνητο των δραστών βρέθηκαν επίσης αρκετοί εκρηκτικοί μηχανισμοί, τους οποίους εξουδετέρωσαν πυροτεχνουργοί της Συνοριοφυλακής.

Ισραήλ - δολοφονική επίθεση

Διασταύρωση Γκους Ετζιόν

Η διασταύρωση του Γκους Ετζιόν, όπου εκδηλώθηκε η επίθεση Γκους Ετζιόν, βρίσκεται στον δρόμο μεταξύ των παλαιστινιακών πόλεων Βηθλεέμ και Χεβρώνας, πλησίον εβραϊκών οικισμών στο νότιο τμήμα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης. Το σημείο αυτό έχει αποτελέσει στο παρελθόν σκηνικό πολλών επιθέσεων εναντίον Ισραηλινών από τα τέλη του 2015.

g6caxtwwaagyqp.jpg

Όπως δήλωσε ο πρόεδρος του κόμματος Γισραέλ Μπέιτεϊνου, Αβίγκντορ Λίμπερμαν, η επίθεση οφείλεται στην «αδυναμία και υποταγή» της κυβέρνησης. Από την άλλη ο ηγέτης της αντιπολίτευσης Γιαΐρ Λαπίντ εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στα θύματα, δηλώνοντας την υποστήριξή του στις «δυνάμεις του IDF και τις δυνάμεις ασφαλείας στις προσπάθειές τους να αποκαταστήσουν την ασφάλεια και να εξαλείψουν την τρομοκρατία».

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
17:58ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα με μαϊμού επενδύσεις: Προφυλακίστηκαν ο «αρχηγός» και ο «υπαρχηγός»

17:57ΚΟΣΜΟΣ

Εύρημα τρόμου σε αυτοκινητόδρομο: Ακρωτηριασμένα τα χέρια μίας μητέρας και το παιδί έξω από μοναστήρι

17:54ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εορταστικό ωράριο Χριστουγέννων 2025: Πότε ξεκινάει - Ποιες Κυριακές θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα

17:50ΚΟΣΜΟΣ

Στον Λευκό Οίκο ο Μοχάμεντ Μπιν Σαλμάν και ο Κριστιάνο Ρονάλντο - Στο επίκεντρο η πώληση F-35 στη Σαουδική Αραβία

17:49ΚΟΣΜΟΣ

«Είχαμε ήδη το τελευταίο μας καλοκαίρι ειρήνης»: Τι πραγματικά δήλωσε ο Γερμανός υπουργός Άμυνας για το σενάριο επίθεσης της Ρωσίας σε χώρα του ΝΑΤΟ

17:42ΕΛΛΑΔΑ

Νέος Κόσμος: Ομολόγησε ο 29χρονος τον ξυλοδαρμό του 58χρονου - Είχε επιτεθεί και σε άλλο οδηγό στο παρελθόν

17:42ΚΟΣΜΟΣ

Το «κρύσταλλο» των Άλπεων: Απίστευτο γυάλινο και χλιδάτο καταφύγιο θα προστατεύει τους ορειβάτες

17:40ΕΛΛΑΔΑ

Λαμία: Χειροπέδες σε 65χρονο βοσκό - Αγνόησε τις απαγορεύσεις για την εξάπλωση της ευλογιάς

17:30LIFESTYLE

Μπίλι Μπομπ Θόρτον: Τι ήταν τα μυστηριώδη μενταγιόν αίματος που φορούσαν στον λαιμό τους με την Αντζελίνα Τζολί

17:30ΕΛΛΑΔΑ

Αχαΐα: Νέα δεδομένα προκύπτουν σχετικά με τον θάνατο του 3χρονου - «Είχε "τρέλα" με την "γουρούνα"»

17:30ΚΟΣΜΟΣ

Mr Hammerhand: Έσπασε 293 καρύδια με το χέρι του σε ένα λεπτό και… ρεκόρ Γκίνες! - Δείτε βίντεο

17:18ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός: Επίσημη η αλλαγή έδρας για την αναμέτρηση με την Καϊράτ

17:13ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Δήμητρα Γαλάνη - Ελένη Τσαλιγοπούλου: Από Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου και κάθε Τετάρτη στο VOX

17:09ΚΟΣΜΟΣ

«Σιωπή, σιωπή γουρουνάκι» - Το απίστευτο σχόλιο Τραμπ σε γυναίκα δημοσιογράφο όταν τον ρώτησε για τα αρχεία Έπσταϊν - Δείτε βίντεο

17:09LIFESTYLE

Μια νύχτα μόνο: Ο Νταγιάννος παίζει βρώμικο παιχνίδι στην Αρετή

17:07ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δικογραφία κατά του Δημήτρη Κουτσούμπα στη Βουλή - Για πολιτική δίωξη κάνει λόγο το ΚΚΕ

17:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κίμπερλι με Θεοδωρικάκο: Προσβλέπουμε στη χρήση του λιμένος ONEX ως κόμβου logistics, είπε η πρέσβης των ΗΠΑ - Άμεσα νόμος για να επεκτείνει η ONEX τις δραστηριότητές της σε εμπορικό, αμυντικό τομέα, είπε ο υπουργός Ανάπτυξης

17:03ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χρυσοχοΐδης για Βορίζια: «Είναι μαφιόζοι που αναμετρώνται μεταξύ τους για ζωοκλοπές, χωράφια, ναρκωτικά, εκβιασμούς και επιδοτήσεις»

16:56ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

«Κελέτση και Σαράφης υπέστησαν πίεση για να καταθέσουν κατά Στουρνάρα» είπε η Λίνα Νικολοπούλου στη δίκη Novartis

16:56ΕΛΛΑΔΑ

Καλιακμάνης: Ποιοι και γιατί έκρυψαν την αλήθεια για τον θάνατο του τρίχρονου που έπεσε από γουρούνα

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μακροπρόθεσμη πρόβλεψη για την Ελλάδα - Πώς θα κυλήσουν Δεκέμβριος, Ιανουάριος, Φεβρουάριος

18:40WHAT THE FACT

Εργάτες ανακάλυψαν σχεδόν 1500 τόνους χρυσού στην Κίνα, αξίας πάνω από 166 δισεκατομμύρια ευρώ

12:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λατινοπούλου: Να καταργηθεί ο εορτασμός της 17ης Νοεμβρίου – 6 μύθοι για το Πολυτεχνείο

16:31ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νέος Κόσμος: Η στιγμή της καταδίωξης του αυτοκινήτου του 58χρονου που πέθανε από ξυλοδαρμό

17:42ΕΛΛΑΔΑ

Νέος Κόσμος: Ομολόγησε ο 29χρονος τον ξυλοδαρμό του 58χρονου - Είχε επιτεθεί και σε άλλο οδηγό στο παρελθόν

15:29ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Συνεχίζεται το χάος στο Ίντερνετ: Έπεσαν X, chatgpt και δεκάδες άλλοι κολοσσοί - Τι είναι η Cloudflare που «κουβαλάει» το 20% του διαδικτύου και τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή

16:13ΕΛΛΑΔΑ

Αγωνία στο Τορίνο για τον Μάριο: «Το περιθώριο ζωής για το παιδί μου χθες ήταν 10 μέρες, σήμερα 9»

15:58ΕΛΛΑΔΑ

Νέος Κόσμος: Αυτή είναι η αιτία του θανάτου του 58χρονου - Τι έδειξε η ιατροδικαστική

14:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Η Μέρκελ άφωνη»: Νέα προδημοσίευση από το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα για το δημοψήφισμα του 2015

14:41ΕΛΛΑΔΑ

Αχαΐα: Ανατροπή στο θάνατο του 3χρονου Ανδρέα - Το μωρό έπεσε από τη γουρούνα του θείου!

17:30ΕΛΛΑΔΑ

Αχαΐα: Νέα δεδομένα προκύπτουν σχετικά με τον θάνατο του 3χρονου - «Είχε "τρέλα" με την "γουρούνα"»

12:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα εποχή για τον θρυλικό «Εξωστρεφή»: Ο Δήμος Αθηναίων τον παραχωρεί δωρεάν «με κοινωνικό πρόσημο»

13:02ΕΛΛΑΔΑ

Αδιανόητο περιστατικό: Παιδάκι καπνίζει ηλεκτρονικό τσιγάρο στην αγκαλιά της μητέρας του – Δείτε βίντεο

14:59ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο Αλέκος Φλαμπουράρης σε ηλικία 87 ετών

16:11ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Οι 12 «ανωμαλίες» του «διαστημοπλοίου» 3I/ATLAS: Τα δεδομένα που ενισχύουν τη θεωρία για εξωγήινους

12:18ΚΟΣΜΟΣ

Συναγερμός από Γερμανία για το τελευταίο «ειρηνικό καλοκαίρι» στην Ευρώπη: Η ρωσική απάντηση και ο διάδρομος Σουβάλκι «το πιο επικίνδυνο μέρος στη Γη»

19:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κείμενο - «φωτιά» του Κώστα Λαλιώτη για το Πολυτεχνείο και το Κυπριακό

16:16ΚΟΣΜΟΣ

Νεογέννητο βρέθηκε ζωντανό στο καζανάκι τουαλέτας - Καθαρίστρια άκουσε το σπαρακτικό κλάμα του

10:41ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Μέσω Instagram γνώρισε τον 16χρονο βιαστή της η 12χρονη - Την κακοποίησε μέσα σε σχολείο

17:05ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κίμπερλι με Θεοδωρικάκο: Προσβλέπουμε στη χρήση του λιμένος ONEX ως κόμβου logistics, είπε η πρέσβης των ΗΠΑ - Άμεσα νόμος για να επεκτείνει η ONEX τις δραστηριότητές της σε εμπορικό, αμυντικό τομέα, είπε ο υπουργός Ανάπτυξης

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ