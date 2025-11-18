Ισραήλ: Ένας νεκρός από επίθεση με αμάξι και μαχαίρι - Οι τρομοκράτες είχαν και εκρηκτικά

Μέλη των ισραηλινών δυνάμεων ασφαλείας επιθεωρούν τον τόπο μιας επίθεσης με αυτοκίνητο και μαχαίρι κοντά στον εβραϊκό οικισμό Gush Etzion στη Δυτική Όχθη, την Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025.

Σύμφωνα με τις ισραηλινές υπηρεσίες διάσωσης και τον στρατό, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και τρεις τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια επίθεσης με όχημα και μαχαίρι, που έλαβε χώρα σήμερα στο νότιο τμήμα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης.

Η υπηρεσία Magen David Adom (MDA), το ισραηλινό αντίστοιχο του Ερυθρού Σταυρού, ανακοίνωσε τον θάνατο ενός άνδρα περίπου 30 ετών, ο οποίος δέχθηκε πλήγματα από αιχμηρό αντικείμενο. Την ίδια ώρα, το MDA μετέφερε σε νοσοκομεία της Ιερουσαλήμ τρία ακόμα άτομα. Πρόκειται για έναν άνδρα περίπου 30 ετών και έναν έφηβο 15 ετών, που βρίσκονται σε μέτρια κατάσταση, καθώς και μία γυναίκα, 55 ετών, η οποία φέρει σοβαρά τραύματα.

Κηλίδες αίματος φαίνονται στο πεζοδρόμιο, καθώς μέλη των ισραηλινών δυνάμεων ασφαλείας ασφαλίζουν την περιοχή μετά από επίθεση με αυτοκίνητο και μαχαίρι κοντά στον εβραϊκό οικισμό Gush Etzion στη Δυτική Όχθη, την Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025. AP

Τραυματίας από ισραηλινά πυρά

Όπως ανακοίνωσε αργότερα ο στρατός, η γυναίκα 55 ετών, μία εκ των τριών τραυματιών της επίθεσης Γκους Ετζιόν, φέρεται να χτυπήθηκε από πυρά των Ισραηλινών στρατιωτών εκ παραδρομής. Το νοσοκομείο Χαντασάχ Εϊν Κερέμ επιβεβαίωσε ότι η γυναίκα νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, έχοντας υποστεί τραύματα από σφαίρες στο κάτω μέρος του σώματός της.

⭕️ Terrorists committed a stabbing and ramming terror attack in the area of Gush Etzion Junction. IDF soldiers eliminated two terrorists at the scene.



Several explosive materials were found in the vehicle used by the terrorists. IDF soldiers are conducting searches and… — Israel Defense Forces (@IDF) November 18, 2025

Η επίθεση ξεκίνησε όταν οι δύο τρομοκράτες αρχικά επιχείρησαν να παρασύρουν με το όχημά τους πεζούς στη διασταύρωση, πριν ένας εξ αυτών βγει και αρχίσει να μαχαιρώνει τα θύματα. Οι δύο δράστες δέχθηκαν πυρά και σκοτώθηκαν επί τόπου από στρατιώτες του IDF.

Σύμφωνα με τον στρατό, μέσα στο αυτοκίνητο των δραστών βρέθηκαν επίσης αρκετοί εκρηκτικοί μηχανισμοί, τους οποίους εξουδετέρωσαν πυροτεχνουργοί της Συνοριοφυλακής.

Διασταύρωση Γκους Ετζιόν

Η διασταύρωση του Γκους Ετζιόν, όπου εκδηλώθηκε η επίθεση Γκους Ετζιόν, βρίσκεται στον δρόμο μεταξύ των παλαιστινιακών πόλεων Βηθλεέμ και Χεβρώνας, πλησίον εβραϊκών οικισμών στο νότιο τμήμα της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης. Το σημείο αυτό έχει αποτελέσει στο παρελθόν σκηνικό πολλών επιθέσεων εναντίον Ισραηλινών από τα τέλη του 2015.

Όπως δήλωσε ο πρόεδρος του κόμματος Γισραέλ Μπέιτεϊνου, Αβίγκντορ Λίμπερμαν, η επίθεση οφείλεται στην «αδυναμία και υποταγή» της κυβέρνησης. Από την άλλη ο ηγέτης της αντιπολίτευσης Γιαΐρ Λαπίντ εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στα θύματα, δηλώνοντας την υποστήριξή του στις «δυνάμεις του IDF και τις δυνάμεις ασφαλείας στις προσπάθειές τους να αποκαταστήσουν την ασφάλεια και να εξαλείψουν την τρομοκρατία».