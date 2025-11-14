Συρία: Εκρήξεις στη Δαμασκό - Νεκροί και τραυματίες - Βίντεο
Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας πύραυλος έπληξε ένα τριώροφο κτίριο στη Δαμασκό
00.00/
1'
Τα συριακά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ένας πύραυλος έπληξε ένα τριώροφο κτίριο στη Δαμασκό, τραυματίζοντας ένα άτομο.
Ακούστηκαν τρεις εκρήξεις κατά την επίθεση με ρουκέτες, οι οποίες φέρεται να προκάλεσαν θανάτους και τραυματισμούς.
Δύο διαδοχικές εκρήξεις ακούστηκαν στην περιοχή Μεζέ της Δαμασκού, της πρωτεύουσας της Συρίας.
Σύμφωνα με δημοσίευμα του επίσημου συριακού πρακτορείου ειδήσεων SANA, δύο ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στην περιοχή Mezze της Δαμασκού.
