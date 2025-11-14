Συρία: Εκρήξεις στη Δαμασκό - Νεκροί και τραυματίες - Βίντεο

Τα συριακά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι ένας πύραυλος έπληξε ένα τριώροφο κτίριο στη Δαμασκό, τραυματίζοντας ένα άτομο.

Breaking: Three rockets have struck the Mezzeh neighborhood in Damascus, with reports of fatalities and injuries.

Ακούστηκαν τρεις εκρήξεις κατά την επίθεση με ρουκέτες, οι οποίες φέρεται να προκάλεσαν θανάτους και τραυματισμούς.

Explosion in the Al-Mazzeh neighborhood in Damascus: suspected assassination. An explosion was heard a short time ago in an apartment on the third floor of a building near the Fadi supermarket in the Ein al-Khrom district in the Al-Mazzeh 86 neighborhood in Damascus.

Δύο διαδοχικές εκρήξεις ακούστηκαν στην περιοχή Μεζέ της Δαμασκού, της πρωτεύουσας της Συρίας.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του επίσημου συριακού πρακτορείου ειδήσεων SANA, δύο ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν στην περιοχή Mezze της Δαμασκού.

Several injuries and casualties have been reported after explosions occurred in the Mezzeh 86 area in the capital, Damascus.