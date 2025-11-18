Συρία: Ξεκίνησε η πρώτη δίκη για τις σφαγες Αλαουιτών μετά την πτώση του Άσαντ

Οι ύποπτοι στέκονται μέσα σε ένα κρατητήριο, αριστερά, ενώ οι δικαστές προεδρεύουν της πρώτης δημόσιας δίκης στη Συρία που σχετίζεται με τις θανατηφόρες συγκρούσεις του Μαρτίου στις παράκτιες επαρχίες της χώρας, την Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025.

Χθες, Δευτέρα, στη Συρία ξεκίνησε η πρώτη δίκη υπόπτων που εμπλέκονται στο κύμα βίας του Μαρτίου, κατά το οποίο μαχητές του νέου προέδρου, σκότωσαν εκατοντάδες μέλη της Αλαουιτικής μειονότητας. Η υπόθεση θεωρείται κρίσιμη δοκιμασία για την προσωρινή διακυβέρνηση του Αχμέντ αλ-Σαρά που έχει δεσμευθεί για λογοδοσία σε διεθνές επίπεδο.

Σύμφωνα με δικαστικές πηγές, οι δώδεκα κατηγορούμενοι μοιράζονται σε δύο ομάδες: όσοι φέρονται να συμμετείχαν σε επιθέσεις εναντίον Αλαουιτικών κοινοτήτων και όσοι κατηγορούνται ότι έλαβαν μέρος σε χτυπήματα κατά κυβερνητικών δυνάμεων από πολιτοφυλακές πιστές στον ανατραπέντα πρόεδρο Μπασάρ αλ-Άσαντ. Οι συγκρούσεις αυτές πυροδότησαν το κύμα βίας.

Η σφαγή καταγράφηκε ως μία από τις σοβαρότερες εκρήξεις βίας από τον Δεκέμβριο 2024, όταν Σουνίτες ισλαμιστές αντάρτες υπό τον Σαρά ανέτρεψαν τον Άσαντ, τερματίζοντας 54 χρόνια κυριαρχίας των Άσαντ.

Βαριές κατηγορίες στο δικαστήριο του Χαλεπίου

Η δίκη διεξάγεται δημοσίως στο Δικαστικό Μέγαρο του Χαλεπίου. Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για υποκίνηση εμφυλίου, απόπειρα απόσχισης, ανθρωποκτονίες εκ προμελέτης και λεηλασίες. Σύμφωνα με πηγές εντός του δικαστηρίου και τηλεοπτική μετάδοση της διαδικασίας, εξετάζονται τόσο επιθέσεις σε αμάχους όσο και η συγκρότηση ενόπλων ομάδων που έστησαν μπλόκα ή χτύπησαν κυβερνητικές εγκαταστάσεις.

Ο γενικός εισαγγελέας έχει ασκήσει δίωξη σε περίπου 300 άτομα που συνδέονται με ένοπλες ομάδες προσκείμενες στον στρατό, καθώς και σε περίπου 265 μέλη παραστρατιωτικών οργανώσεων της εποχής Άσαντ, δήλωσε ο Τζουμά αλ-Άνζι, επικεφαλής της επιτροπής διερεύνησης που όρισε ο Σαρά. Δεν είναι σαφές πόσοι από αυτούς κρατούνται αυτή τη στιγμή.

Σύμφωνα με έρευνα του Reuters που δημοσιεύθηκε τον Ιούνιο, σχεδόν 1.500 Αλαουίτες σκοτώθηκαν από τις 7 έως τις 9 Μαρτίου, σε επιθέσειςφιλοκυβερνητικών δυνάμεων. Από πλευράς της η κυβέρνηση είχε αναφέρει ότι η εξέγερση άφησε πίσω της 200 νεκρούς στις δυνάμεις ασφαλείας.

Τους ισχυρισμούς του Reuters επιβεβαιωσε και κυβερνητική επιτροπή που ανέφερε τον Ιούλιο ότι 1.426 άνθρωποι σκοτώθηκαν τον Μάρτιο, σε επιθέσεις κατά δυνάμεων ασφαλείας και σε μαζικές δολοφονίες Αλαουιτών. Αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι η Συρία εισέρχεται σε νέα εποχή λογοδοσίας, τονίζοντας πως παλαιότερα ήταν αδιανόητο να δικαστούν μέλη των δυνάμεων ασφαλείας. Την ίδια ώρα, αντικυβερνητικοί ακτιβιστές και Αλαουιτικές οργανώσεις εκφράζουν αμφιβολίες για την ανεξαρτησία της διαδικασίας, μιλώντας για στημένη δίκη.

Τα Ηνωμένα Έθνη ανέφεραν τον Αύγουστο ότι πιθανότατα διαπράχθηκαν εγκλήματα πολέμου τόσο από τις δυνάμεις της προσωρινής κυβέρνησης όσο και από μαχητές πιστούς στο παλαιό καθεστώς.