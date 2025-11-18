Συρία: Ξεκίνησε η πρώτη δίκη για τις σφαγες Αλαουιτών μετά την πτώση του Άσαντ

Ο γενικός εισαγγελέας έχει ασκήσει δίωξη σε περίπου 300 άτομα που συνδέονται με ένοπλες ομάδες προσκείμενες στον στρατό, καθώς και σε περίπου 265 μέλη παραστρατιωτικών οργανώσεων της εποχής Άσαντ.

Newsbomb

Συρία: Ξεκίνησε η πρώτη δίκη για τις σφαγες Αλαουιτών μετά την πτώση του Άσαντ

Οι ύποπτοι στέκονται μέσα σε ένα κρατητήριο, αριστερά, ενώ οι δικαστές προεδρεύουν της πρώτης δημόσιας δίκης στη Συρία που σχετίζεται με τις θανατηφόρες συγκρούσεις του Μαρτίου στις παράκτιες επαρχίες της χώρας, την Τρίτη 18 Νοεμβρίου 2025. 

AP
ΚΟΣΜΟΣ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Χθες, Δευτέρα, στη Συρία ξεκίνησε η πρώτη δίκη υπόπτων που εμπλέκονται στο κύμα βίας του Μαρτίου, κατά το οποίο μαχητές του νέου προέδρου, σκότωσαν εκατοντάδες μέλη της Αλαουιτικής μειονότητας. Η υπόθεση θεωρείται κρίσιμη δοκιμασία για την προσωρινή διακυβέρνηση του Αχμέντ αλ-Σαρά που έχει δεσμευθεί για λογοδοσία σε διεθνές επίπεδο.

Σύμφωνα με δικαστικές πηγές, οι δώδεκα κατηγορούμενοι μοιράζονται σε δύο ομάδες: όσοι φέρονται να συμμετείχαν σε επιθέσεις εναντίον Αλαουιτικών κοινοτήτων και όσοι κατηγορούνται ότι έλαβαν μέρος σε χτυπήματα κατά κυβερνητικών δυνάμεων από πολιτοφυλακές πιστές στον ανατραπέντα πρόεδρο Μπασάρ αλ-Άσαντ. Οι συγκρούσεις αυτές πυροδότησαν το κύμα βίας.

Η σφαγή καταγράφηκε ως μία από τις σοβαρότερες εκρήξεις βίας από τον Δεκέμβριο 2024, όταν Σουνίτες ισλαμιστές αντάρτες υπό τον Σαρά ανέτρεψαν τον Άσαντ, τερματίζοντας 54 χρόνια κυριαρχίας των Άσαντ.

Συρία - δίκες για σφαγές

Βαριές κατηγορίες στο δικαστήριο του Χαλεπίου

Η δίκη διεξάγεται δημοσίως στο Δικαστικό Μέγαρο του Χαλεπίου. Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για υποκίνηση εμφυλίου, απόπειρα απόσχισης, ανθρωποκτονίες εκ προμελέτης και λεηλασίες. Σύμφωνα με πηγές εντός του δικαστηρίου και τηλεοπτική μετάδοση της διαδικασίας, εξετάζονται τόσο επιθέσεις σε αμάχους όσο και η συγκρότηση ενόπλων ομάδων που έστησαν μπλόκα ή χτύπησαν κυβερνητικές εγκαταστάσεις.

Ο γενικός εισαγγελέας έχει ασκήσει δίωξη σε περίπου 300 άτομα που συνδέονται με ένοπλες ομάδες προσκείμενες στον στρατό, καθώς και σε περίπου 265 μέλη παραστρατιωτικών οργανώσεων της εποχής Άσαντ, δήλωσε ο Τζουμά αλ-Άνζι, επικεφαλής της επιτροπής διερεύνησης που όρισε ο Σαρά. Δεν είναι σαφές πόσοι από αυτούς κρατούνται αυτή τη στιγμή.

Σύμφωνα με έρευνα του Reuters που δημοσιεύθηκε τον Ιούνιο, σχεδόν 1.500 Αλαουίτες σκοτώθηκαν από τις 7 έως τις 9 Μαρτίου, σε επιθέσειςφιλοκυβερνητικών δυνάμεων. Από πλευράς της η κυβέρνηση είχε αναφέρει ότι η εξέγερση άφησε πίσω της 200 νεκρούς στις δυνάμεις ασφαλείας.

Τους ισχυρισμούς του Reuters επιβεβαιωσε και κυβερνητική επιτροπή που ανέφερε τον Ιούλιο ότι 1.426 άνθρωποι σκοτώθηκαν τον Μάρτιο, σε επιθέσεις κατά δυνάμεων ασφαλείας και σε μαζικές δολοφονίες Αλαουιτών. Αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι η Συρία εισέρχεται σε νέα εποχή λογοδοσίας, τονίζοντας πως παλαιότερα ήταν αδιανόητο να δικαστούν μέλη των δυνάμεων ασφαλείας. Την ίδια ώρα, αντικυβερνητικοί ακτιβιστές και Αλαουιτικές οργανώσεις εκφράζουν αμφιβολίες για την ανεξαρτησία της διαδικασίας, μιλώντας για στημένη δίκη.

Τα Ηνωμένα Έθνη ανέφεραν τον Αύγουστο ότι πιθανότατα διαπράχθηκαν εγκλήματα πολέμου τόσο από τις δυνάμεις της προσωρινής κυβέρνησης όσο και από μαχητές πιστούς στο παλαιό καθεστώς.

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:30ΚΟΣΜΟΣ

Κωνσταντινούπολη: Οι κρίσιμες στιγμές της οικογένειας τουριστών που δηλητηριάστηκε - Βίντεο από τη μεταφορά τους με ταξί στο νοσοκομείο

19:25ΜΠΑΣΚΕΤ

Πάτρικ Μπέβερλι: Συνελήφθη ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού - «Πήγε να πνίξει την αδελφή του»

19:19ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Κύκλωμα με τηλεφωνικές απάτες: Προφυλακίστηκαν πέντε από τους 24 κατηγορούμενους

19:16ΚΟΣΜΟΣ

Δελφίνι εμφανίστηκε στη Βενετία: «Μαγεύει» με τα ακροβατικά άλματα του

19:16ΚΟΣΜΟΣ

9 «ηγέτες» που καταδικάστηκαν σε θάνατο - Από τον Μουσολίνι μέχρι τον Σαντάμ και τον Τσαουσέσκου

19:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Ανοιξιάτικες» θερμοκρασίες σε Στερεά Ελλάδα και Κρήτη - Σε ποιο μέρος ο υδράργυρος «σκαρφάλωσε» στους 27 βαθμούς Κελσίου

18:59LIFESTYLE

Γιάννης Μπέζος: «Δεν με ενδιαφέρει η συντήρηση της επιτυχίας, θέλω να ξεκινάω από το μηδέν»

18:58ΚΟΣΜΟΣ

Οργή κατά Μερτς στη Βραζιλία: Έκανε υποτιμητικές δηλώσεις για την πόλη που διεξάγεται η COP30 - «Όλοι ενθουσιάστηκαν που έφυγαν από εκεί»

18:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: «Πολύπλοκο» το ζήτημα της επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα - Η κοινή γνώμη στη Βρετανία αλλάζει υπέρ μας

18:51ΚΟΣΜΟΣ

Ρύπανση: Ελάχιστο πλαστικό αρκεί για να σκοτώσει θαλάσσια ζώα - Τρομακτικά τα ευρήματα νέας μελέτης

18:51ΕΛΛΑΔΑ

Επανέρχεται η ακτοπλοϊκή σύνδεση Πειραιά - Κύθνου: Ξεκινούν από την Παρασκευή τα δρομολόγια

18:51ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Επίθεση με αμερικανικής κατασκευής πυραύλους ATACMS εξαπέλυσε το Κίεβο - Έκλεισαν τα αεροδρόμια της Μόσχας

18:49ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ανδρέας Τεττέη: Σπουδαίο βραβείο από την FIFPRO - Πρώτος Έλληνας που το κερδίζει

18:46ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Radiohead: Απρόβλεπτο setlist και διάθεση ανανέωσης στο ευρωπαϊκό tour τους - Τι έγινε στη Μπολόνια

18:45ΚΟΣΜΟΣ

Συρία: Ξεκίνησε η πρώτη δίκη για τις σφαγες Αλαουιτών μετά την πτώση του Άσαντ

18:43ΕΛΛΑΔΑ

Καζίνο Λουτρακίου για κύκλωμα με μαϊμού επενδύσεις: «Καμία εμπλοκή με έκνομες ενέργειες»

18:36ΚΟΣΜΟΣ

Ήθελε πισίνα και βρήκε χρυσό 700.000 ευρώ στον κήπο του - Πήρε μόνο μπράβο

18:36ΚΟΣΜΟΣ

Τέξας: Χαρακτήρισε τρομοκρατικές οργανώσεις την «Μουσουλμανική Αδελφότητα» και το CAIR - Τους απαγορεύεται να αγοράσουν γη στην πολιτεία

18:29ΚΟΣΜΟΣ

«Αυτό δεν θα συμβεί» - Ηχηρό μήνυμα Σέινμπαουμ προς Τραμπ για σενάρια αμερικανικών πληγμάτων κατά των καρτέλ στο Μεξικό

18:19ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα μαϊμού επενδύσεων: Νέες καταγγελίες από επιχειρηματίες - «Έχασα γύρω στις €400.000»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
08:08ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Μακροπρόθεσμη πρόβλεψη για την Ελλάδα - Πώς θα κυλήσουν Δεκέμβριος, Ιανουάριος, Φεβρουάριος

18:40WHAT THE FACT

Εργάτες ανακάλυψαν σχεδόν 1500 τόνους χρυσού στην Κίνα, αξίας πάνω από 166 δισεκατομμύρια ευρώ

12:15ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λατινοπούλου: Να καταργηθεί ο εορτασμός της 17ης Νοεμβρίου – 6 μύθοι για το Πολυτεχνείο

17:42ΕΛΛΑΔΑ

«Τσακωθήκαμε σε ένα φανάρι για το ποιος έκλεισε ποιον, ο καβγάς συνεχίστηκε και τον κυνήγησα»: 29χρονος Αλβανός ομολόγησε τον ξυλοδαρμό 58χρονου που έπεσε νεκρός

18:13ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Ο Μανώλης Πετσίτης, πρώην συνεργάτης του Νίκου Παππά, είχε μισθώσει αμάξι που είχαν χρησιμοποιήσει παλαιότερα οι δράστες της δολοφονίας Λάλα

13:44ΚΟΣΜΟΣ

Αδελφές Κέσλερ: Οι θρυλικές δίδυμες έδωσαν τέλος στη ζωή τους την ίδια ημέρα με «υποβοηθούμενη αυτοκτονία»

17:58ΕΛΛΑΔΑ

Κύκλωμα με μαϊμού επενδύσεις: Προφυλακίστηκαν ο «αρχηγός» και ο «υπαρχηγός» - Η ανακοίνωση του καζίνο Λουτρακίου

14:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

«Η Μέρκελ άφωνη»: Νέα προδημοσίευση από το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα για το δημοψήφισμα του 2015

16:13ΕΛΛΑΔΑ

Αγωνία στο Τορίνο για τον Μάριο: «Το περιθώριο ζωής για το παιδί μου χθες ήταν 10 μέρες, σήμερα 9»

17:54ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Εορταστικό ωράριο Χριστουγέννων 2025: Πότε ξεκινάει - Ποιες Κυριακές θα είναι ανοιχτά τα καταστήματα

18:58ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: «Πολύπλοκο» το ζήτημα της επιστροφής των Γλυπτών του Παρθενώνα - Η κοινή γνώμη στη Βρετανία αλλάζει υπέρ μας

14:41ΕΛΛΑΔΑ

Αχαΐα: Ανατροπή στο θάνατο του 3χρονου Ανδρέα - Το μωρό έπεσε από τη γουρούνα του θείου!

17:49ΚΟΣΜΟΣ

«Είχαμε ήδη το τελευταίο μας καλοκαίρι ειρήνης»: Τι πραγματικά δήλωσε ο Γερμανός υπουργός Άμυνας για το σενάριο επίθεσης της Ρωσίας σε χώρα του ΝΑΤΟ

12:44ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέα εποχή για τον θρυλικό «Εξωστρεφή»: Ο Δήμος Αθηναίων τον παραχωρεί δωρεάν «με κοινωνικό πρόσημο»

14:04ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε η Μανουέλα Βαρδινογιάννη – Ήταν σύζυγος του ιδρυτή του επιχειρηματικού ομίλου

13:39ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Συνελήφθη 34χρονη που έκλεψε ρούχα, κινητά και τάμπλετ αξίας 15.000 ευρώ από καταστήματα στην Αττική – Βίντεο του Newsbomb από τη δράση της

14:59ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο Αλέκος Φλαμπουράρης σε ηλικία 87 ετών

21:29ΚΟΣΜΟΣ

Θησαυρός των Αψβούργων: Στη δημοσιότητα άγνωστα κοσμήματα έπειτα από 100 χρόνια

11:04ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

«Δεν έχω δει ποτέ ξανά τόσο άγριο ξυλοδαρμό, ήθελαν να τον σκοτώσουν»: Αποκλειστική μαρτυρία στο Newsbomb για τον θάνατο 58χρονου στον Νέο Κόσμο - Τρεις συλλήψεις

19:53ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κείμενο - «φωτιά» του Κώστα Λαλιώτη για το Πολυτεχνείο και το Κυπριακό

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ