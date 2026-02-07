Ολυμπιακός - Παναθηναϊκός: Με Ελ Κααμπί στο ντέρμπι οι «ερυθρόλευκοι» - Ποιοι έμειναν εκτός

Στη διάθεση του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για το «αιώνιο» ντέρμπι της Κυριακής (08/02) τέθηκε ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί. Ο Μαροκινός επιθετικός πήρε τις απαραίτητες «ανάσες» στα προηγούμενα παιχνίδια, ενώ παράλληλα ξεπέρασε και τις ενοχλήσεις που τον ταλαιπώρησαν τις προηγούμενες ημέρες και φώναξε «παρών» για το ντέρμπι.

Αντίθετα, εκτός για ένα ακόμα ματς έμεινε ο Λορένζο Πιρόλα, αφού δεν είναι καθ’ όλα έτοιμος για να αγωνιστεί, ενώ ακόμα «κόπηκαν» από την αποστολή οι Αντρέ Λουίζ και Μπρούνο Ονιεμαέτσι.

Συγκεκριμένα, στην αποστολή του Ολυμπιακού μετέχουν οι: Πασχαλάκης, Μπότης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Ροντινέι, Ρέτσος, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Έσε, Ποντένσε, Μουζακίτης, Γιαζίτζι, Ελ Κααμπί, Κλέιτον, Ταρέμι.

