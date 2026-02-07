Παναθηναϊκός: «Ο κόσμος να περιμένει ντρίμπλες και γκολ!» - Οι πρώτες δηλώσεις του Γιάγκουσιτς (vid)

Ντρίπλες και γκολ υποσχέθηκε ο Αντριάνο Γιάγκουσιτς στις πρώτες του δηλώσεις ως ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού.

Newsbomb

Παναθηναϊκός: «Ο κόσμος να περιμένει ντρίμπλες και γκολ!» - Οι πρώτες δηλώσεις του Γιάγκουσιτς (vid)
PANATHINAIKOS FC
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Κροάτης μεσοεπιθετικός υπογράμμισε πως είναι έτοιμος να δώσει το 100% στον αγωνιστικό χώρο, προκειμένου να βοηθήσει τον Παναθηναϊκό να πετύχει τους στόχους του, δίνοντας παράλληλα μια… υπόσχεση προς τον κόσμο για όμορφες ντρίμπλες και πολλά γκολ.

Παράλληλα, ανέφερε ότι αρκετές ομάδες είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την απόκτησή του, με τη Ντιναμό Ζάγκρεμπ να εμφανίζεται ιδιαίτερα επίμονη. Όπως τόνισε, όμως, ο Παναθηναϊκός ήταν εκείνος που τον έπεισε πλήρως, με αποτέλεσμα να πάρει χωρίς δεύτερη σκέψη την απόφαση να έρθει στην Αθήνα.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Αντριάνο Γιάγκουσιτς στην κάμερα της ΠΑΕ:

Είναι μια μεταγραφή που έγινε την τελευταία ημέρα της προθεσμίας. Τι συναισθήματα σου προκαλεί;

«Πρώτα απ’ όλα είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Θέλω να ευχαριστήσω τον μάνατζέρ μου και τον προηγούμενο σύλλογό μου που με βοήθησε να φτάσω σε αυτό το επίπεδο. Θα δίνω πάντοτε τον καλύτερο εαυτό μου για την φανέλα του Παναθηναϊκού, το 100% μου στον αγωνιστικό χώρο. Ανυπομονώ να ξεκινήσω προπονήσεις».

Πώς βίωσες τις τελευταίες ημέρες των μεταγραφών, έχοντας προτάσεις από Παναθηναϊκό και Ντιναμό Ζάγκρεμπ;

«Αρκετοί σύλλογοι με προσέγγισαν για να με αποκτήσουν. Η Ντιναμό ήταν πολύ επίμονη, αλλά ο Παναθηναϊκός με έπεισε. Μου έδειξαν πόσο με ήθελαν κι έτσι αποφάσισα χωρίς δισταγμό να έρθω στον Παναθηναϊκό».

Τι γνωρίζεις για τον Παναθηναϊκό;

«Ξέρω τα βασικά για τη νέα μου ομάδα. Είναι ένας μεγάλος σύλλογος που πρωταγωνιστεί στην Ελλάδα και τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Τις επόμενες εβδομάδες, τους επόμενους μήνες και στα χρόνια που θα μείνω εδώ θα μάθω τα πάντα και θα βοηθήσω την ομάδα να πετύχει τους στόχους της».

Στα 20 σου χρόνια βγαίνεις για πρώτη φορά από την Κροατία για να παίξεις ποδόσφαιρο. Τι σημαίνει για σένα;

«Σημαίνει πολλά. Είναι μεγάλη τιμή που ένας τόσο μεγάλος σύλλογος με απέκτησε και θα κάνω τα πάντα για να αποδείξω την αξία μου. Ανυπομονώ να μπω στο γήπεδο».

Θεωρείς ότι μέσα από την παρουσία σου στον Παναθηναϊκό, μπορείς να καθιερωθείς στην Εθνική Κροατίας ενόψει και του Παγκοσμίου Κυπέλλου;

«Ναι, πιστεύω ότι μπορεί να με βοηθήσει, αλλά όλα εξαρτώνται από μένα. Εφόσον είμαι όπως πρέπει στους αγώνες, τότε η πρόσκληση θα έρθει. Είμαι στην προεπιλογή. Όλα έχουν να κάνουν με την απόδοσή μου».

Τι μπορεί να περιμένουν οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού από εσένα;

«Μπορούν να περιμένουν πολλές καλές ντρίμπλες, πολλά όμορφα γκολ και ικανότητες που θα βοηθήσουν την ομάδα. Πρωταρχικός μου στόχος είναι να κερδίζει η ομάδα. Είμαι σίγουρος ότι οι φίλαθλοι θα ικανοποιηθούν από όσα θα δείξω στο γήπεδο».

Υπέγραψες συμβόλαιο 4.5 ετών. Τι θέλεις να πετύχεις σε αυτό το διάστημα;

«Θέλω να φτάσω στο υψηλότερο επίπεδο απόδοσης. Στον Παναθηναϊκό μου προσφέρονται ιδανικές συνθήκες. Το επίπεδο του Πρωταθλήματος είναι πιο δυνατό συγκριτικά με αυτό της Κροατίας. Ευελπιστώ να βελτιώνομαι συνεχώς».

Ένα μήνυμα στον κόσμο του Παναθηναϊκού…

«Έχω δει ότι οι φίλαθλοι εδώ είναι πολύ ένθερμοι με τον σύλλογο. Μου αρέσει αυτό. Είναι 100% αφοσιωμένοι στην ομάδα κι ελπίζω αυτό να συνεχιστεί. Εγώ θα δίνω πάντα τον καλύτερο εαυτό μου ώστε να επιτύχουμε τους στόχους του συλλόγου».

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
15:58ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 0-0: Χωρίς τέρματα το ντέρμπι της Super League K17 | Αήττητο το «τριφύλλι»

15:52WHAT THE FACT

Γέλιο μέχρι δακρύων: Τα πιο αστεία ευτράπελα της τελευταίας εβδομάδας - Δείτε βίντεο

15:44ΚΟΣΜΟΣ

Κολοράντο: Ιδιοκτήτης γραφείου τελετών έκρυβε 189 σορούς σε κτήριο για τέσσερα χρόνια - Καταδικάστηκε σε 40 χρόνια φυλάκισης

15:34ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: «Ο κόσμος να περιμένει ντρίμπλες και γκολ!» - Οι πρώτες δηλώσεις του Γιάγκουσιτς (vid)

15:28ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αλλάζει όνομα στο κόμμα ο Κασσελάκης - «Δημοκράτες-Προοδευτικό Κέντρο» η νέα ονομασία με σήμα το... DNA

15:21ΕΛΛΑΔΑ

Υπουργείο Παιδείας προς πρυτανεία ΑΠΘ: Έχετε 48 ώρες για να δώσετε εξηγήσεις για τα επεισόδια

15:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρία Καρυστιανού: «Παρερμηνεύεται δολίως ο,τιδήποτε λέω, δεν θα το πετύχουν να μείνω βουβή»

14:57ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Ο Μοντέρο MVP της 27ης αγωνιστικής

14:52ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας: Δεν απευθύνομαι στους βολεμένους, αυτοί έχουν την κυβέρνηση που θέλουν

14:46ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για τα επεισόδια έξω από το ΑΠΘ - «Άτομα με καλυμμένα χαρακτηριστικά επιτέθηκαν αναίτια και απρόκλητα»

14:45ΕΛΛΑΔΑ

Hellenic Train: Ακυρώνονται δρομολόγια του Οδοντωτού λόγω πτώσης δέντρων

14:44ΚΟΣΜΟΣ

Αϊόβα: Ένα μικροσκοπικό ψάρι «ανέστησε» τις χαμένες λίμνες

14:31ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Άρης - ΠΑΟΚ: Στο Ρύσιο Καρυπίδης και οπαδοί για το ντέρμπι

14:22TRAVEL

Καστοριά: Η παραδοσιακή αρχοντιά που καθρεφτίζεται στα νερά της λίμνης Ορεστιάδας

14:20ΚΟΣΜΟΣ

Γαλλία: Έκρηξη χειροβομβίδας σε κομμωτήριο - Έξι τραυματίες, ανάμεσά τους ένα 5χρονο παιδί - Δείτε βίντεο

14:15LIFESTYLE

Ναταλία Λιονάκη: Ξεσπάει η μητέρα της - «Πούλα το εξοχικό για να δώσω τα λεφτά στον παπά»

14:08ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

AEK: Τιμά τη μνήμη των θυμάτων της Θύρας 7 - «Έχασαν άδικα τη ζωή τους, δίπλα στις ομάδες τους»

14:01ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Κατασκευαστικό λάθος η αιτία για τη φονική έκρηξη - Οι μοιραίες αστοχίες στις σωλήνες

13:58ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός: Απέτισαν φόρο τιμής στα θύματα της Θύρας 7

13:56ΕΛΛΑΔΑ

«Stop» σε διαφήμιση σοκολάτας της ΙΟΝ έπειτα από καταγγελία για σκηνές βίας

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:30ΕΛΛΑΔΑ

Μετά από χρόνια λειψυδρίας, η Πρέσπα ανεβαίνει 1 μέτρο: «Χρειάζεται ακόμη περισσότερο για να γονιμοποιηθούν τα ψάρια»

15:21ΕΛΛΑΔΑ

Υπουργείο Παιδείας προς πρυτανεία ΑΠΘ: Έχετε 48 ώρες για να δώσετε εξηγήσεις για τα επεισόδια

08:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάνω από 700.000 ευρώ καταγγέλλουν ότι άρπαξε 50χρονη επιχειρηματίας - Οδηγοί ταξί τα θύματα

09:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο αντικυκλώνας της Γροιλανδίας φέρνει άνοιξη - Η πρόγνωση Ζιακόπουλου για τον υπόλοιπο μήνα

14:15LIFESTYLE

Ναταλία Λιονάκη: Ξεσπάει η μητέρα της - «Πούλα το εξοχικό για να δώσω τα λεφτά στον παπά»

12:13LIFESTYLE

Κώστας Μακέδος: Καθηλωμένος εδώ και μήνες σε καρέκλα – Η μάχη με την παχυσαρκία

13:28ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Έρχονται Αλκυονίδες - Τι είναι το subtropical jet stream που φέρνει την άνοιξη

13:56ΕΛΛΑΔΑ

«Stop» σε διαφήμιση σοκολάτας της ΙΟΝ έπειτα από καταγγελία για σκηνές βίας

11:21ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Ανάξιος κληρονόμος ο ανιψιός - Νέα αγωγή τον πετάει εκτός διαθήκης

07:43ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μυτιλήνη: Βίντεο ντοκουμέντο πριν βρεθεί κρεμασμένος ο λιμενικός - Ποιοι είναι οι 3 άγνωστοι άνδρες;

14:01ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Κατασκευαστικό λάθος η αιτία για τη φονική έκρηξη - Οι μοιραίες αστοχίες στις σωλήνες

13:37ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λόρα: «Κάποιος της έδωσε λεφτά και κινητό στου Ζωγράφου»

05:45ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 7 Φεβρουαρίου: Σε ποιους να πείτε χρόνια πολλά σήμερα

12:37LIFESTYLE

Οι Αθώοι: Πώς υποδέχτηκαν τηλεθεατές και χρήστες στο X τη μεγάλη παραγωγή

03:18ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Χωρίς τέλος τα βαρομετρικά χαμηλά – Προειδοποίηση για «κατά τόπους πολύ νερό» τις επόμενες ημέρες

13:53ΕΛΛΑΔΑ

Τσατραφύλλιας για το νερό στον Μόρνο: Ανέβηκαν τα αποθέματα, πάμε καλά, αλλά όχι... άνετα

08:09ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Νέες μαρτυρίες για τον αγνοούμενο γιατρό - Εντοπίστηκε ενεργός στα social media

12:30ΕΛΛΑΔΑ

Σάλο έχει προκαλέσει το διαφημιστικό σποτ του καλαματιανού καρναβαλιού

22:49ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Νέα δικογραφία σε βάρος του ιδιοκτήτη του εργοστασίου - Βρέθηκαν όπλα στο σπίτι του

21:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με βροχές και καταιγίδες μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου - Τι αλλάζει στο δεύτερο 15ημερο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ