Παναθηναϊκός: «Ο κόσμος να περιμένει ντρίμπλες και γκολ!» - Οι πρώτες δηλώσεις του Γιάγκουσιτς (vid)

Ο Κροάτης μεσοεπιθετικός υπογράμμισε πως είναι έτοιμος να δώσει το 100% στον αγωνιστικό χώρο, προκειμένου να βοηθήσει τον Παναθηναϊκό να πετύχει τους στόχους του, δίνοντας παράλληλα μια… υπόσχεση προς τον κόσμο για όμορφες ντρίμπλες και πολλά γκολ.

Παράλληλα, ανέφερε ότι αρκετές ομάδες είχαν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την απόκτησή του, με τη Ντιναμό Ζάγκρεμπ να εμφανίζεται ιδιαίτερα επίμονη. Όπως τόνισε, όμως, ο Παναθηναϊκός ήταν εκείνος που τον έπεισε πλήρως, με αποτέλεσμα να πάρει χωρίς δεύτερη σκέψη την απόφαση να έρθει στην Αθήνα.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Αντριάνο Γιάγκουσιτς στην κάμερα της ΠΑΕ:

Είναι μια μεταγραφή που έγινε την τελευταία ημέρα της προθεσμίας. Τι συναισθήματα σου προκαλεί;

«Πρώτα απ’ όλα είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Θέλω να ευχαριστήσω τον μάνατζέρ μου και τον προηγούμενο σύλλογό μου που με βοήθησε να φτάσω σε αυτό το επίπεδο. Θα δίνω πάντοτε τον καλύτερο εαυτό μου για την φανέλα του Παναθηναϊκού, το 100% μου στον αγωνιστικό χώρο. Ανυπομονώ να ξεκινήσω προπονήσεις».

Πώς βίωσες τις τελευταίες ημέρες των μεταγραφών, έχοντας προτάσεις από Παναθηναϊκό και Ντιναμό Ζάγκρεμπ;

«Αρκετοί σύλλογοι με προσέγγισαν για να με αποκτήσουν. Η Ντιναμό ήταν πολύ επίμονη, αλλά ο Παναθηναϊκός με έπεισε. Μου έδειξαν πόσο με ήθελαν κι έτσι αποφάσισα χωρίς δισταγμό να έρθω στον Παναθηναϊκό».

Τι γνωρίζεις για τον Παναθηναϊκό;

«Ξέρω τα βασικά για τη νέα μου ομάδα. Είναι ένας μεγάλος σύλλογος που πρωταγωνιστεί στην Ελλάδα και τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Τις επόμενες εβδομάδες, τους επόμενους μήνες και στα χρόνια που θα μείνω εδώ θα μάθω τα πάντα και θα βοηθήσω την ομάδα να πετύχει τους στόχους της».

Στα 20 σου χρόνια βγαίνεις για πρώτη φορά από την Κροατία για να παίξεις ποδόσφαιρο. Τι σημαίνει για σένα;

«Σημαίνει πολλά. Είναι μεγάλη τιμή που ένας τόσο μεγάλος σύλλογος με απέκτησε και θα κάνω τα πάντα για να αποδείξω την αξία μου. Ανυπομονώ να μπω στο γήπεδο».

Θεωρείς ότι μέσα από την παρουσία σου στον Παναθηναϊκό, μπορείς να καθιερωθείς στην Εθνική Κροατίας ενόψει και του Παγκοσμίου Κυπέλλου;

«Ναι, πιστεύω ότι μπορεί να με βοηθήσει, αλλά όλα εξαρτώνται από μένα. Εφόσον είμαι όπως πρέπει στους αγώνες, τότε η πρόσκληση θα έρθει. Είμαι στην προεπιλογή. Όλα έχουν να κάνουν με την απόδοσή μου».

Τι μπορεί να περιμένουν οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού από εσένα;

«Μπορούν να περιμένουν πολλές καλές ντρίμπλες, πολλά όμορφα γκολ και ικανότητες που θα βοηθήσουν την ομάδα. Πρωταρχικός μου στόχος είναι να κερδίζει η ομάδα. Είμαι σίγουρος ότι οι φίλαθλοι θα ικανοποιηθούν από όσα θα δείξω στο γήπεδο».

Υπέγραψες συμβόλαιο 4.5 ετών. Τι θέλεις να πετύχεις σε αυτό το διάστημα;

«Θέλω να φτάσω στο υψηλότερο επίπεδο απόδοσης. Στον Παναθηναϊκό μου προσφέρονται ιδανικές συνθήκες. Το επίπεδο του Πρωταθλήματος είναι πιο δυνατό συγκριτικά με αυτό της Κροατίας. Ευελπιστώ να βελτιώνομαι συνεχώς».

Ένα μήνυμα στον κόσμο του Παναθηναϊκού…

«Έχω δει ότι οι φίλαθλοι εδώ είναι πολύ ένθερμοι με τον σύλλογο. Μου αρέσει αυτό. Είναι 100% αφοσιωμένοι στην ομάδα κι ελπίζω αυτό να συνεχιστεί. Εγώ θα δίνω πάντα τον καλύτερο εαυτό μου ώστε να επιτύχουμε τους στόχους του συλλόγου».

Διαβάστε επίσης