Παναθηναϊκός: Το «Project AJ88» είναι εδώ! – Το εντυπωσιακό βίντεο για τον Γιάγκουσιτς!

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός με ένα εντυπωσιακό βίντεο παρουσίασε τον Αντριάνο Γιάγκουσιτς, αποκαλύπτοντας παράλληλα ότι θα φοράει το Νο88.

Newsbomb

Παναθηναϊκός: Το «Project AJ88» είναι εδώ! – Το εντυπωσιακό βίντεο για τον Γιάγκουσιτς!
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Παναθηναϊκός επισημοποίησε την απόκτηση του Αντριάνο Γιάγκουσιτς, παρουσιάζοντας τον νεαρό Κροάτη μέσο με έναν ξεχωριστό τρόπο.

Η ομάδα δημοσίευσε ένα εντυπωσιακό βίντεο καλωσορίσματος, στο οποίο αποκαλύφθηκε και ο αριθμός φανέλας που θα φοράει ο Γιάγκουσιτς: Το 88.

Στο βίντεο υπήρχε και το μήνυμα «Το project AJ88 είναι live», ολοκληρώνοντας με επιτυχία τη… μυστική αποστολή του «τριφυλλιού» για την παρουσίαση του νέου του παίκτη.

https://www.instagram.com/reel/DUbmjYXDKPL/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
11:21ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Ανάξιος κληρονόμος ο ανιψιός - Νέα αγωγή τον πετάει εκτός διαθήκης

11:00ΕΛΛΑΔΑ

H πιο ρομαντική προσφορά χωρίς κατάθεση στην Novibet

10:59LIFESTYLE

Άννα Βίσση: Τέλος εποχής για τη συνεργασία με την Panik Records - Τα επόμενα βήματα

10:54ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Νεκρός βρέθηκε ο πρώην υφυπουργός Δικαιοσύνης Σεργκέι Τρόπιν

10:47ΚΟΣΜΟΣ

Πολωνία: Έκλεισε ο εναέριος χώρος δύο αεροδρομίων λόγω μη προγραμματισμένης στρατιωτικής δραστηριότητας

10:28ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τα φετινά μετάλλια των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων είναι τα πιο ακριβά στην ιστορία: Πόσο κοστίζουν

10:27ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: «Πέπλο» ομίχλης έχει καλύψει την πόλη - Προβλήματα στις πτήσεις και στους δρόμους

10:21ΚΟΣΜΟΣ

YouTuber κατάφερε να μπει κρυφά στο νησί του Έπσταϊν και κατέγραψε τα πάντα (video)

10:10ΚΟΣΜΟΣ

Ντόναλντ Τραμπ: Δεν ζητάει συγγνώμη για το ρατσιστικό βίντεο με τους Ομπάμα - «Δεν έκανα λάθος»

10:06ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Το «Project AJ88» είναι εδώ! – Το εντυπωσιακό βίντεο για τον Γιάγκουσιτς!

10:04ΕΛΛΑΔΑ

Πρόδιδε τα μυστικά για χιλιάδες... γουάν - Νέες αποκαλύψεις για τον σμήναρχο-κατάσκοπο της Κίνας

10:00ΕΛΛΑΔΑ

Σε επιφυλακή για ενδεχόμενα πλημμυρικά φαινόμενα οι Δήμοι Ορεστιάδας, Διδυμοτείχου, Σουφλίου

09:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο αντικυκλώνας της Γροιλανδίας φέρνει άνοιξη - Η πρόγνωση Ζιακόπουλου για τον υπόλοιπο μήνα

09:49ΕΛΛΑΔΑ

Πάσχα 2026: Πότε είναι φέτος

09:41WHAT THE FACT

Περού: Επιστήμονες ανακάλυψαν σαύρα μετά από 150 χρόνια εξαφάνισης του είδους

09:40ΕΛΛΑΔΑ

Φρίκη στο Βόλο: 38χρονη συνελήφθη για παιδική πορνογραφία σε βάρος της 7χρονης κόρης της!

09:37ΚΟΣΜΟΣ

Άντριου Μαουνμπάτεν: Στη δίνη του σκανδάλου Έπσταϊν οι πριγκίπισσες Βεατρίκη και Ευγενία - Καταρρέουν οι δωρεές στα ιδρύματά τους

09:22ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Πάργα: Νεκρός 42χρονος που έπεσε σε αρδευτικό κανάλι με το αυτοκίνητό του

09:16ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Επεισόδια στο ΑΠΘ με τραυματισμό αστυνομικού και 150 προσαγωγές - Βίντεο

09:06ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε τους αγώνες της Super League και της GBL

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:30ΕΛΛΑΔΑ

Μετά από χρόνια λειψυδρίας, η Πρέσπα ανεβαίνει 1 μέτρο: «Χρειάζεται ακόμη περισσότερο για να γονιμοποιηθούν τα ψάρια»

09:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο αντικυκλώνας της Γροιλανδίας φέρνει άνοιξη - Η πρόγνωση Ζιακόπουλου για τον υπόλοιπο μήνα

08:09ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Νέες μαρτυρίες για τον αγνοούμενο γιατρό - Εντοπίστηκε ενεργός στα social media

07:43ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μυτιλήνη: Βίντεο ντοκουμέντο πριν βρεθεί κρεμασμένος ο λιμενικός - Ποιοι είναι οι 3 άγνωστοι άνδρες;

10:21ΚΟΣΜΟΣ

YouTuber κατάφερε να μπει κρυφά στο νησί του Έπσταϊν και κατέγραψε τα πάντα (video)

06:50ΚΟΣΜΟΣ

Θρήνος στην παγκόσμια μόδα: Νεκρή στα 21 της η Cristina Perez Galcenco

10:04ΕΛΛΑΔΑ

Πρόδιδε τα μυστικά για χιλιάδες... γουάν - Νέες αποκαλύψεις για τον σμήναρχο-κατάσκοπο της Κίνας

08:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάνω από 700.000 ευρώ καταγγέλλουν ότι άρπαξε 50χρονη επιχειρηματίας - Οδηγοί ταξί τα θύματα

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Λόρα: «Πιστεύουν οτι κινδυνεύει και ζητούν απο τις Γερμανικές αρχές να την βρουν» - Πήρε άλλη πτήση;

05:45ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 7 Φεβρουαρίου: Σε ποιους να πείτε χρόνια πολλά σήμερα

09:40ΕΛΛΑΔΑ

Φρίκη στο Βόλο: 38χρονη συνελήφθη για παιδική πορνογραφία σε βάρος της 7χρονης κόρης της!

07:58ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Όλες οι αλλαγές στις διαθήκες: Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κληρονόμοι

21:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με βροχές και καταιγίδες μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου - Τι αλλάζει στο δεύτερο 15ημερο

10:10ΚΟΣΜΟΣ

Ντόναλντ Τραμπ: Δεν ζητάει συγγνώμη για το ρατσιστικό βίντεο με τους Ομπάμα - «Δεν έκανα λάθος»

03:18ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Χωρίς τέλος τα βαρομετρικά χαμηλά – Προειδοποίηση για «κατά τόπους πολύ νερό» τις επόμενες ημέρες

08:19ΚΟΣΜΟΣ

Το «θησαυροφυλάκιο της αποκάλυψης» στον Αρκτικό κύκλο που προστατεύει τη ζωή στη Γη

13:24ΕΛΛΑΔΑ

Αποκλειστικό Newsbomb: Αφαιρείται η ελληνική ιθαγένεια από τον κατάσκοπο της Κίνας στην Πολεμική Αεροπορία

21:22ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Eurojackpot 6/2/2026: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 17.000.000 ευρώ

06:04ΕΛΛΑΔΑ

Νερό: Ξεπέρασε τα 300 εκατ. κυβικά ο Μόρνος έπειτα από οκτώ μήνες- Υπερδιπλάσιες βροχοπτώσεις από τη μέση τιμή - Γραφήματα

09:37ΚΟΣΜΟΣ

Άντριου Μαουνμπάτεν: Στη δίνη του σκανδάλου Έπσταϊν οι πριγκίπισσες Βεατρίκη και Ευγενία - Καταρρέουν οι δωρεές στα ιδρύματά τους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ