Παναθηναϊκός: Το «Project AJ88» είναι εδώ! – Το εντυπωσιακό βίντεο για τον Γιάγκουσιτς!

Ο Παναθηναϊκός επισημοποίησε την απόκτηση του Αντριάνο Γιάγκουσιτς, παρουσιάζοντας τον νεαρό Κροάτη μέσο με έναν ξεχωριστό τρόπο.

Η ομάδα δημοσίευσε ένα εντυπωσιακό βίντεο καλωσορίσματος, στο οποίο αποκαλύφθηκε και ο αριθμός φανέλας που θα φοράει ο Γιάγκουσιτς: Το 88.

Στο βίντεο υπήρχε και το μήνυμα «Το project AJ88 είναι live», ολοκληρώνοντας με επιτυχία τη… μυστική αποστολή του «τριφυλλιού» για την παρουσίαση του νέου του παίκτη.

https://www.instagram.com/reel/DUbmjYXDKPL/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

