«Πήρε Γιάγκουσιτς» ο Παναθηναϊκός - Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

Μία ακόμα μεταγραφική κίνηση ολοκλήρωσε ο Παναθηναϊκός, καθώς «Με 5,2 εκατ. ευρώ πήρε Γιάγκουσιτς», τη στιγμή που εμφανίζεται ο «Ράφα υπό πίεση» αναφορικά με τις σκέψεις της ΠΑΕ.

Από εκεί και πέρα, «Με Ταρέμι στο ντέρμπι» θα πάει ο Ολυμπιακός, μια και έχει τον πρώτο λόγο έναντι του Αγιούμπ Ελ Κααμπί, ενώ η ΑΕΚ είναι «Μόνη εναντίον όλων!» λόγω της ποινής με κεκλεισμένων αγώνα.

