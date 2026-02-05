ΠΑΟΚ: Ανακοινώθηκε η απόκτηση του Χόρχε Σάντσες

Παίκτης του ΠΑΟΚ ο Μεξικανός άσος με κάθε επισημότητα, καθώς ανακοινώθηκε η απόκτησή του μέχρι το καλοκαίρι του 2029.

Newsbomb

ΠΑΟΚ: Ανακοινώθηκε η απόκτηση του Χόρχε Σάντσες
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Από το Μεξικό στη Θεσσαλονίκη. Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ γνωστοποίησε με επισημότητα πλέον, την απόκτηση του Χόρχε Σάντσες. Ο Μεξικανός άσος θα φορά το «35» στην πλάτη.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Παίκτης του ΠΑΟΚ ο Χόρχε Σάντσες

Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ ανακοινώνει την μεταγραφή του Χόρχε Σάντσες από την Κρουζ Αζούλ. Ο Μεξικάνος δεξιός μπακ υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας με τον Δικέφαλο μέχρι τις 30.06 του 2029 και θα φοράει τη φανέλα με τον αριθμό 35.

Ο Χόρχε Σάντσες γεννήθηκε στις 10 Ιανουαρίου 1997 στην Τορρεόν του Μεξικού και ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του πορεία από τις ακαδημίες της Σάντος Λαγκούνα, στην οποία και ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά και έκανε το επαγγελματικό του ντεμπούτο σε ένα παιχνίδι κόντρα στην Πούμας στις 18 Σεπτεμβρίου του 2016.

Ο Μεξικάνος μπακ έπαιξε τρεις σεζόν στην πρώτη ομάδα της Σάντος Λαγκούνα και κατέγραψε 40 συμμετοχές και δύο ασίστ, καθιερώνοντας τον εαυτό του ως έναν από τους πιο αξιόπιστους δεξιούς μπακ του μεξικανικού πρωταθλήματος, κατακτώντας κι ένα Clausura.

Το καλοκαίρι του 2018 πήρε μεταγραφή στην Κλαμπ Αμέρικα, με την οποία αγωνίστηκε για τέσσερις σεζόν. Με τη φανέλα της Αμέρικα μέτρησε συνολικά 150 συμμετοχές, πέτυχε δύο γκολ και μοίρασε οκτώ ασίστ, κατακτώντας ένα Clausura, ένα Apertura κι ένα Campeon de Campeones.

Το καλοκαίρι του 2022 έκανε το μεγάλο βήμα και μετακόμισε στην Ευρώπη και συγκεκριμένα στην Ολλανδία για λογαριασμό του Άγιαξ. Στον Αίαντα αγωνίστηκε σε 26 αγώνες με τους πέντε από αυτούς να είναι στους ομίλους του Champions League, ενώ παράλληλα σημείωσε τρία γκολ και τρεις ασίστ.

Τη σεζόν 2023-24 παραχωρήθηκε δανεικός στην Πόρτο, όπου αγωνίστηκε σε 23 αναμετρήσεις, μοίρασε τρεις ασίστ και κατέκτησε το Κύπελλο Πορτογαλίας, πριν επιστρέψει στον Άγιαξ.To καοκαίρι του 2024 η Κρουζ Αζούλ τον έκανε δικό της με μεταγραφή και με τη φανέλα της αγωνίστηκε σε 65 παιχνίδια, μετρώντας τρία γκολ και πέντε ασίστ, κατακτώντας το Champions League της CONCACAF.

Σε διεθνές επίπεδο, ο Χόρχε Σάντσες είναι βασικό στέλεχος της εθνικής ομάδας του Μεξικού, έχοντας καταγράωψει από 55 συμμετοχές, δύο γκολ και μία ασίστ. Παράλληλα έχει συμμετάσχει σε μεγάλες διοργανώσεις όπως στο Παγκόσμιο Κύπελλο στο Κατάρ το 2022, ενώ έχει κατακτήσει δύο φορές το CONCACAF Gold Cup το 2023 και το 2025 και μία φορά το CONCACAF Nations League».

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
22:17ΕΛΛΑΔΑ

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας το Σαββατοκύριακο

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 5/2/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 1.000.000 ευρώ

21:59ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παναθηναϊκός: Η τελική λίστα της UEFA – Ερνάντεθ, Αντίνο και Τετέι τα νέα πρόσωπα

21:55ΚΟΣΜΟΣ

Σουηδία: 15χρονος επίδοξος δολοφόνος εκρυψε χειροβομβίδα σε καρότσι μωρού

21:52ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η νέα οργανωτική δομή του Ομίλου AKTOR - Εξάρχου: «Συνέπεια λόγω και πράξεων»

21:43ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό εργατικό ατύχημα για νεαρό εργάτη σε βιομηχανία στα Οινόφυτα

21:32ΕΛΛΑΔΑ

Μενίδι: Συνελήφθη για ναρκωτικά 59χρονος πρώην ποδοσφαιριστής - Γνωστός ως "Ελληνας Τζορτζ Μπεστ"

21:32ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Ένοχος για τη δολοφονία 9χρονης ο άνδρας που έλεγε ότι μπορούσε να την «αναστήσει» - Τι ζηταγε από τη NASA

21:22ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

ΠΑΟΚ: Ανακοινώθηκε η απόκτηση του Χόρχε Σάντσες

21:20ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE CHAT Παρτιζάν - Παναθηναϊκός AKTOR: Η «πράσινη» μάχη στο Βελιγράδι για την Euroleague

21:19ΚΟΣΜΟΣ

Νεκρή 18χρονη Βραζιλιάνα influencer: Φονικός καυγάς ζευγαριού με την πρώην έξω από μπαρ

21:19ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Θεσσαλονίκη: Στη φυλακή πρώην σωφρονιστικός υπάλληλος για βιασμό εκδιδόμενης

21:18ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Εθνική Ελλάδας: Η τρομερή κίνηση του Παυλίδη πριν το τέλος - Κάλεσε τάιμ άουτ και έδωσε συγχαρητήρια

21:08ΕΛΛΑΔΑ

Ο ανώτατος αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας που συνελήφθη ομολόγησε κατασκοπεία υπέρ Κίνας

21:00ΕΛΛΑΔΑ

Εξαρθρώθηκε συμμορία που διακινούσε ναρκωτικά στη Βορειοανατολική Αττική

20:56ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός – Μερσίν 87-91: Ήττα στο Telekom Center Athens και ψάχνει μεγάλη ανατροπή στη ρεβάνς

20:53ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Ελλάδα: Τα 16 μετάλλια της Εθνικής Γυναικών στο πόλο - Τα highlights του μικρού τελικού

20:47ΚΟΣΜΟΣ

Σαφάρι τρόμου: Ελέφαντας εμβολίζει βαν με τουρίστες, σκηνές πανικού και ουρλιαχτά

20:34ΕΛΛΑΔΑ

«Είχε μπει πολλές φορές σε ψυχιατρείο» λέει ο γιος της δασκάλας yoga που ανατίναζε αυτοκίνητα

20:24ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κομοτηνή: Νεκρός ο οδηγός που παρασύρθηκε από χείμαρρο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
07:44ΕΛΛΑΔΑ

Λόρα: Ο πραγματικός λόγος που οι γονείς της δεν πηγαίνουν στη Γερμανία να τη βρουν

21:08ΕΛΛΑΔΑ

Ο ανώτατος αξιωματικός της Πολεμικής Αεροπορίας που συνελήφθη ομολόγησε κατασκοπεία υπέρ Κίνας

22:06ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ 5/2/2026: Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν 1.000.000 ευρώ

20:34ΕΛΛΑΔΑ

«Είχε μπει πολλές φορές σε ψυχιατρείο» λέει ο γιος της δασκάλας yoga που ανατίναζε αυτοκίνητα

10:04ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λόρα: Ποιος είναι ο «ψυχρός» πατέρας της - Η θητεία στον Σοβιετικό στρατό και ο φόβος του Πούτιν

13:54ΜΠΑΣΚΕΤ

Θανάσης Σκουρτόπουλος: Υπέστη καρδιακή ανακοπή ενώ βρισκόταν στο σπίτι του στην Μογγολία

19:34ΕΘΝΙΚΑ

Επίδειξη δύναμης της Πολεμικής Αεροπορίας: Ταυτόχρονη συμμετοχή σε τρεις διεθνείς ασκήσεις

20:24ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Κομοτηνή: Νεκρός ο οδηγός που παρασύρθηκε από χείμαρρο

21:20ΜΠΑΣΚΕΤ

LIVE CHAT Παρτιζάν - Παναθηναϊκός AKTOR: Η «πράσινη» μάχη στο Βελιγράδι για την Euroleague

17:34ΕΛΛΑΔΑ

Κιβωτός του Κόσμου: «Μετά από 25 χρόνια διαπομπεύθηκα με κατασκευασμένα στοιχεία από παιδιά με παραβατικό παρελθόν» λέει σε μήνυμά του ο πατήρ Αντώνιος

21:32ΕΛΛΑΔΑ

Μενίδι: Συνελήφθη για ναρκωτικά 59χρονος πρώην ποδοσφαιριστής - Γνωστός ως "Ελληνας Τζορτζ Μπεστ"

06:49ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Λόρα: Τα ψέματα του πατέρα στην Αστυνομία - Γιατί φοβόταν τον... Πούτιν

20:00ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Βρήκαν τη διαρροή προπανίου σε ρηγμάτωση των σωληνώσεων στο υπόγειο του εργοστασίου - Φωτογραφία ντοκουμέντο

21:43ΕΛΛΑΔΑ

Σοβαρό εργατικό ατύχημα για νεαρό εργάτη σε βιομηχανία στα Οινόφυτα

09:46ΚΟΣΜΟΣ

Financial Times: Υβριδικός πόλεμος στο διάστημα: Ρωσικά διαστημικά σκάφη αναχαίτισαν τουλάχιστον 12 δορυφόρους της Ευρώπης

20:15ΕΛΛΑΔΑ

Πού είναι η Λόρα; Γιατί χάθηκαν τα ίχνη της μετά την πτήση LH1283 για Φρανκφούρτη - Τα «σκοτεινά» σημεία

17:33ΕΛΛΑΔΑ

Βιολάντα: Βρήκαν τη διαρροή προπανίου σε ρηγμάτωση των σωληνώσεων στο υπόγειο του εργοστασίου - Φωτογραφία ντοκουμέντο

13:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Προειδοποίηση Κολυδά για ισχυρές καταιγίδες σε δυτική και κεντρική Αττική τις επόμενες ώρες

23:42ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Έκπληξη της Βιλερμπάν πριν την 27η αγωνιστική

07:36ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Νέα Πέραμος: Συνεχόμενες αντιφάσεις από τη σύντροφο του 27χρονου - Είχε σχέση με φίλο του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ