Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Στο… μυαλό του Μεντιλίμπαρ | Η πιθανή ενδεκάδα για το ντέρμπι «αιωνίων»

Ο Βάσκος τεχνικός περίμενε μέχρι και την τελευταία στιγμή για την κατάσταση των Αγιούμπ Ελ Κααμπί και Πιρόλα.

Ο Μαροκινός μέσος φαίνεται ότι εκτός απροόπτου θα είναι στην αποστολή, αλλά πιθανότατα θα ξεκινήσει από τον πάγκο, ενώ ο Ιταλός στόπερ είχε πιο περιορισμένο χρόνο λόγω ατομικού προγράμματος τις προηγούμενες μέρες. Ο Ελ Κααμπί, από την Πέμπτη (05/02), συμμετέχει κανονικά στις προπονήσεις.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, η πιθανή ενδεκάδα θα έχει τον Τζολάκη κάτω από τα δοκάρια, με αμυντική τετράδα από αριστερά προς δεξιά τους Ορτέγκα, Μπιανκόν, Ρέτσο και έναν εκ των Κοστίνια ή Ροντινέι.

Στο κέντρο φαβορί είναι οι Έσε και Σιπιόνι, με τον Μουζακίτη να διεκδικεί θέση, ενώ στην επίθεση ο Τσικίνιο θα παίζει πίσω από τον φορ Ταρέμι και στα δύο άκρα οι Ζέλσον Μαρτίνς και Ποντένσε. Οι νεοφερμένοι Αντρέ Λουίζ και Κλέιτον θεωρούνται «αουτσάιντερ» για το αρχικό σχήμα.

Το Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός είναι προγραμματισμένο για την Κυριακή (08/02). Συγκεκριμένα, θα ξεκινήσει στις 21:00 και θα μεταδοθεί από το CosmoteSport1HD.

