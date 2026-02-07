Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Στο… μυαλό του Μεντιλίμπαρ | Η πιθανή ενδεκάδα για το ντέρμπι «αιωνίων»

Ο Ολυμπιακός προετοιμάζεται για το ντέρμπι «αιωνίων» της Super League κόντρα στον Παναθηναϊκό, με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να έχει ήδη στο μυαλό του την πιθανή ενδεκάδα.

Newsbomb

Αγιούμπ Ελ Κααμπί Ολυμπιακός
LIVE C
INTIME NEWS
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Βάσκος τεχνικός περίμενε μέχρι και την τελευταία στιγμή για την κατάσταση των Αγιούμπ Ελ Κααμπί και Πιρόλα.

Ο Μαροκινός μέσος φαίνεται ότι εκτός απροόπτου θα είναι στην αποστολή, αλλά πιθανότατα θα ξεκινήσει από τον πάγκο, ενώ ο Ιταλός στόπερ είχε πιο περιορισμένο χρόνο λόγω ατομικού προγράμματος τις προηγούμενες μέρες. Ο Ελ Κααμπί, από την Πέμπτη (05/02), συμμετέχει κανονικά στις προπονήσεις.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, η πιθανή ενδεκάδα θα έχει τον Τζολάκη κάτω από τα δοκάρια, με αμυντική τετράδα από αριστερά προς δεξιά τους Ορτέγκα, Μπιανκόν, Ρέτσο και έναν εκ των Κοστίνια ή Ροντινέι.

Στο κέντρο φαβορί είναι οι Έσε και Σιπιόνι, με τον Μουζακίτη να διεκδικεί θέση, ενώ στην επίθεση ο Τσικίνιο θα παίζει πίσω από τον φορ Ταρέμι και στα δύο άκρα οι Ζέλσον Μαρτίνς και Ποντένσε. Οι νεοφερμένοι Αντρέ Λουίζ και Κλέιτον θεωρούνται «αουτσάιντερ» για το αρχικό σχήμα.

Το Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός είναι προγραμματισμένο για την Κυριακή (08/02). Συγκεκριμένα, θα ξεκινήσει στις 21:00 και θα μεταδοθεί από το CosmoteSport1HD.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στα Γιάννενα η νέα παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα - Παρόντες Γεροβασίλη και Κάτσης από τον ΣΥΡΙΖΑ

12:37ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Στο… μυαλό του Μεντιλίμπαρ | Η πιθανή ενδεκάδα για το ντέρμπι «αιωνίων»

12:30ΕΛΛΑΔΑ

Σάλο έχει προκαλέσει το διαφημιστικό σποτ του καλαματιανού καρναβαλιού

12:28ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Εικαστικό φεστιβάλ, μουσική και θέατρο: Οι πολιτιστικές προτάσεις του Σαββατοκύριακου στην Αθήνα

12:13LIFESTYLE

Κώστας Μακέδος: Καθηλωμένος εδώ και μήνες σε καρέκλα – Η μάχη με την παχυσαρκία

12:11ΚΟΣΜΟΣ

Καλά και κακά νέα: Οι μέλισσες διασώζονται - Αλλά... το λάθος είδος!

12:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο «λαϊκός χαρακτήρας» της ΝΔ - Αλλαγή ατζέντας από το Μέγαρο Μαξίμου

12:06ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Χειροπέδες σε 30χρονο για καλλιέργεια κάνναβης

11:58ΚΟΣΜΟΣ

Σιαμαίες «influencers» που απέκτησαν περισσότερους από 280.000 ακόλουθους ήταν απάτη... ΑΙ!

11:44ΕΛΛΑΔΑ

Οι βροχές έφεραν «θεαματική άνοδο της στάθμης» του Μόρνου και έπεται συνέχεια -  Η ανάρτηση του Θεόδωρου Κολυδά

11:37ΜΠΑΣΚΕΤ

GBL: Με ΑΕΚ και ΠΑΟΚ ανοίγει η αυλαία της 18ης αγωνιστικής – Το τηλεοπτικό πρόγραμμα

11:34ΚΟΣΜΟΣ

Τελεσίγραφο Τραμπ σε Ρωσία και Ουκρανία: «Τελειώστε τον πόλεμο μέχρι τον Ιούνιο»

11:21ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Ανάξιος κληρονόμος ο ανιψιός - Νέα αγωγή τον πετάει εκτός διαθήκης

11:00ΕΛΛΑΔΑ

H πιο ρομαντική προσφορά χωρίς κατάθεση στην Novibet

10:59LIFESTYLE

Άννα Βίσση: Τέλος εποχής για τη συνεργασία με την Panik Records - Τα επόμενα βήματα

10:54ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Νεκρός βρέθηκε ο πρώην υφυπουργός Δικαιοσύνης Σεργκέι Τρόπιν

10:47ΚΟΣΜΟΣ

Πολωνία: Έκλεισε ο εναέριος χώρος δύο αεροδρομίων λόγω μη προγραμματισμένης στρατιωτικής δραστηριότητας

10:28ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τα φετινά μετάλλια των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων είναι τα πιο ακριβά στην ιστορία: Πόσο κοστίζουν

10:27ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: «Πέπλο» ομίχλης έχει καλύψει την πόλη - Προβλήματα στις πτήσεις και στους δρόμους

10:21ΚΟΣΜΟΣ

YouTuber κατάφερε να μπει κρυφά στο νησί του Έπσταϊν και κατέγραψε τα πάντα (video)

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:30ΕΛΛΑΔΑ

Μετά από χρόνια λειψυδρίας, η Πρέσπα ανεβαίνει 1 μέτρο: «Χρειάζεται ακόμη περισσότερο για να γονιμοποιηθούν τα ψάρια»

12:13LIFESTYLE

Κώστας Μακέδος: Καθηλωμένος εδώ και μήνες σε καρέκλα – Η μάχη με την παχυσαρκία

08:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάνω από 700.000 ευρώ καταγγέλλουν ότι άρπαξε 50χρονη επιχειρηματίας - Οδηγοί ταξί τα θύματα

09:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο αντικυκλώνας της Γροιλανδίας φέρνει άνοιξη - Η πρόγνωση Ζιακόπουλου για τον υπόλοιπο μήνα

11:21ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Ανάξιος κληρονόμος ο ανιψιός - Νέα αγωγή τον πετάει εκτός διαθήκης

07:43ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μυτιλήνη: Βίντεο ντοκουμέντο πριν βρεθεί κρεμασμένος ο λιμενικός - Ποιοι είναι οι 3 άγνωστοι άνδρες;

08:09ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Νέες μαρτυρίες για τον αγνοούμενο γιατρό - Εντοπίστηκε ενεργός στα social media

12:30ΕΛΛΑΔΑ

Σάλο έχει προκαλέσει το διαφημιστικό σποτ του καλαματιανού καρναβαλιού

12:11ΚΟΣΜΟΣ

Καλά και κακά νέα: Οι μέλισσες διασώζονται - Αλλά... το λάθος είδος!

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Λόρα: «Πιστεύουν οτι κινδυνεύει και ζητούν απο τις Γερμανικές αρχές να την βρουν» - Πήρε άλλη πτήση;

10:04ΕΛΛΑΔΑ

Πρόδιδε τα μυστικά για χιλιάδες... γουάν - Νέες αποκαλύψεις για τον σμήναρχο-κατάσκοπο της Κίνας

06:50ΚΟΣΜΟΣ

Θρήνος στην παγκόσμια μόδα: Νεκρή στα 21 της η Cristina Perez Galcenco

21:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με βροχές και καταιγίδες μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου - Τι αλλάζει στο δεύτερο 15ημερο

03:18ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Χωρίς τέλος τα βαρομετρικά χαμηλά – Προειδοποίηση για «κατά τόπους πολύ νερό» τις επόμενες ημέρες

12:37LIFESTYLE

Οι Αθώοι: Πώς υποδέχτηκαν τηλεθεατές και χρήστες στο X τη μεγάλη παραγωγή

11:34ΚΟΣΜΟΣ

Τελεσίγραφο Τραμπ σε Ρωσία και Ουκρανία: «Τελειώστε τον πόλεμο μέχρι τον Ιούνιο»

11:58ΚΟΣΜΟΣ

Σιαμαίες «influencers» που απέκτησαν περισσότερους από 280.000 ακόλουθους ήταν απάτη... ΑΙ!

21:22ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Eurojackpot 6/2/2026: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 17.000.000 ευρώ

05:45ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 7 Φεβρουαρίου: Σε ποιους να πείτε χρόνια πολλά σήμερα

10:21ΚΟΣΜΟΣ

YouTuber κατάφερε να μπει κρυφά στο νησί του Έπσταϊν και κατέγραψε τα πάντα (video)

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ