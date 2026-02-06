Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Sold Out το μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής
Κατάμεστο θα είναι το «Γ. Καραϊσκάκης» στο ντέρμπι αιωνίων, καθώς οι «ερυθρόλευκοι» ανακοίνωσαν πως εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια.
00.00/
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Το βράδυ της Κυριακής (8/2 – 21:00) ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Παναθηναϊκό για την 20η αγωνιστική της Super League. Το μεγάλο ντέρμπι των αιωνίων, όπως ήταν λογικό προσέλκυσε τεράστιο ενδιαφέρον αναφορικά με τα εισιτήρια.
Όπως ανακοίνωσε η «ερυθρόλευκη» ΠΑΕ, τα εισιτήρια εξαντλήθηκαν δύο ημέρες πριν την αναμέτρηση. Έτσι στο Φαληρικό γήπεδο σε ακόμη μία αναμέτρηση δε θα… πέφτει καρφίτσα.
Σχόλια
Trending
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:58 ∙ ΑΘΛΗΜΑΤΑ
Επέστρεψαν οι θριαμβεύτριες της ομάδας πόλο γυναικών
19:57 ∙ BOMBER
Ο σάπιος συνδικαλισμός είναι must
19:54 ∙ ΕΛΛΑΔΑ
Απανατωτές σεισμικές δονήσεις αναστάτωσαν το Λασίθι
19:42 ∙ ΣΕΙΣΜΟΙ
Σεισμός 3,9 Ρίχτερ ανοιχτά της Κρήτης
19:27 ∙ WHAT THE FACT
Κίνα: Αγρότης «πέταξε» γουρούνι με drone και προκάλεσε επικό black out
19:02 ∙ WHAT THE FACT
Ο χαμένος τάφος θρυλικού Βίκινγκ «Ιβάρ ο Ασπόνδυλος» μπορεί τελικά να βρέθηκε...
18:37 ∙ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Sold Out το μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής
17:13 ∙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ