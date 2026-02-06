Super League: Μία αγωνιστική στον Ηλιόπουλο για το περιστατικό με τον Μεντιλίμπαρ

Η τιμωρία αφορά όσα του καταλογίζονται ότι είπε προς τον προπονητή των «ερυθρόλευκων», Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ενώ αντίθετα ο ισχυρός άνδρας της «Ένωσης» απαλλάχθηκε για τις αναφορές που φέρεται να έκανε προς τον διαιτητή της αναμέτρησης, Ντάνι Μάκελι.

Παράλληλα, στον Μάριο Ηλιόπουλο επιβλήθηκε χρηματικό πρόστιμο ύψους 3.000 ευρώ, ενώ η ΠΑΕ ΑΕΚ τιμωρήθηκε με συνολικό πρόστιμο 21.000 ευρώ για σειρά πειθαρχικών παραβάσεων. Υπενθυμίζεται ότι την Τετάρτη είναι προγραμματισμένη η απολογία του Μάριου Ηλιόπουλου στην Πειθαρχική Επιτροπή της ΕΠΟ, μετά την αναβολή που είχε ζητηθεί τις προηγούμενες ημέρες.

Αναλυτικά, στην απόφαση αναφέρεται:

Δέχεται ότι η εγκαλουμένη ΠΑΕ τέλεσε τις αποδιδόμενες σε αυτήν πειθαρχικές παραβάσεις.

Επιβάλλει στην ΠΑΕ ΑΕΚ α) τη χρηματική ποινή των δεκαπέντε χιλιάδων (15.000,00) ευρώ για την 1η πράξη την οποία τέλεσε καθ’ υποτροπήν, δεδομένης της καταφάσεως της πειθαρχικής της ευθύνης για όμοιες πράξεις σε έξι προγενεστέρως διενεργηθέντες αγώνες της ιδίας αγωνιστικής περιόδου, δυνάμει των υπ’ αριθ. 200/24-10-2025, 221/12-11-2025 249/11-12-2025, 3/8-1-2026, 21/23-1-2026 και 28/29-1-2026 τελεσίδικων αποφάσεων του παρόντος πειθαρχικού οργάνου (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. α΄, 15 παρ. 2 περ. α’ ιιι) του Π.Κ. της ΕΠΟ), β) τη χρηματική ποινή των πέντε χιλιάδων (5.000,00) ευρώ για την 2η πράξη (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. α’ του Π.Κ. της ΕΠΟ), γ) τη χρηματική ποινή των χιλίων (1.000,00) ευρώ για την 3η πράξη (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1,

2, 3 και 4, περ. α΄, 15 παρ. 1 περ. γ’ του Π.Κ. της ΕΠΟ) και δ) τη χρηματική ποινή των έξι χιλιάδων (6.000,00) ευρώ για την 4η πράξη την οποία τέλεσε καθ’ υποτροπήν, δεδομένης της καταφάσεως της πειθαρχικής της ευθύνης για όμοια πράξη σε έναν προγενεστέρως διενεργηθέντα αγώνα της ιδίας αγωνιστικής περιόδου, δυνάμει της υπ’ αριθ. 200/24-10-2025 τελεσίδικης αποφάσεως του παρόντος πειθαρχικού οργάνου (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. α΄, 15 παρ. 3 περ. Ι α’, ε’ του Π.Κ. της ΕΠΟ).

Καθορίζει ως προς την α΄ εγκαλουμένη συνολική χρηματική ποινή, ποσού είκοσι ένα χιλιάδων (21.000,00) ευρώ. Απαλλάσσει τον 2ο εγκαλούμενο από την 5η αποδιδόμενη σε αυτόν πειθαρχική παράβαση.

Επιβάλλει στον Μ. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟ για την 6η πράξη, για την οποία κρίθηκε πειθαρχικώς ελεγκτέος, ποινή αποκλεισμού μίας (1) αγωνιστικής ημέρας και χρηματική ποινή τριών χιλιάδων (3.000,00) ευρώ (παράβαση άρθρων 1, 5 επ, 14 παρ. 1, 2, 3 και 4, περ. α΄, 10 παρ. 1 α’ ι, 11 παρ. 3 του Π.Κ. της ΕΠΟ).

Η απολογία του Μάριου Ηλιόπουλου

Ολοκληρώθηκε λίγο πριν τις 11:00 της Παρασκευής (06/02) η απολογία του Μάριου Ηλιόπουλου στο Πρωτοβάθμιο Πειθαρχικό Μονομελές όργανο της Super League για όσα συνέβησαν στο ντέρμπι της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό για τη 19η αγωνιστική στην Allwyn Arena.

Ο ιδιοκτήτης της ΑΕΚ έδωσε τη δική του εκδοχή αναφορικά με όσα διαδραματίστηκαν στο… τρίτο ημίχρονο του ντέρμπι με τον Ολυμπιακού, ενώ ξεκαθάρισε πως θα στραφεί νομικά κατά συγκεκριμένων δημοσιογράφων και μέσω που, όπως τόνισε ο ίδιος, διέσπειραν ψευδείς ειδήσεις.

Αναλυτικά η απολογία του Μάριου Ηλιόπουλου

“Κατ’ αρχήν είμαι με τρεις ώρες ύπνο. Τώρα είμαι 80% καλά. Σήμερα έχουν χαθεί οι αξίες η κουλτούρα και η ηθική. Μπήκα στο ποδόσφαιρο εξαιτίας του όρκου να φέρουμε τη νεολαία ξανά στα γήπεδα. Σήμερα είχα ομιλία στο 3ο Γυμνάσιο Φιλαδέλφειας το πρωί για το θέμα “όχι βία, όχι ναρκωτικά” σε μια διαδικασία με κουλτούρα, ηθική και ευ αγωνίζεσαι.

Οι παίκτες της ΑΕΚ είναι σαν παιδιά μου. Ο μεγαλύτερος παίκτης της ΑΕΚ είναι 25 χρόνια μικρότερός μου. Σε όλα τα γήπεδα που παίξαμε φέτος σε Ελλάδα και εξωτερικό, μπήκα μέσα στο γήπεδο μετά το τέλος του αγώνα.

Το κάνω και στη Φιλαδέλφεια, και στα ελληνικά εκτός έδρας και στο εξωτερικό. Αυτή η αγκαλιά είναι ψυχής, πάθους και έμπνευσης. Την προηγούμενη φορά που ήρθα εδώ υπήρχε τυπικό θέμα με τη διαπίστευση.

Όλοι οι πρόεδροι ή ιδιοκτήτες κατά 90% δεν φορούν. Εγώ φορώ πάντα. Την Πέμπτη γίνεται ένας ορισμός με τον κύριο Μάκελι. Όλες οι εφημερίδες ήταν χαρούμενες. Μετά από μια ώρα με έπαιρναν σοβαροί άνθρωποι τηλέφωνο και μου λέγανε για το σκάνδαλο Μάκελι.

Ορίστε δημοσιεύματα. Ο κύριος Γκαγκάτσης ως CEO του ΠΑΟΚ μιλούσε για διαλεύκανση. Ένας Ολλανδός διαιτητής αυτοπροτάθηκε να σφυρίξει τον Απρίλιο του 2023 το Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ.

Είχε πει ο Μάκελι στον Μπένετ ότι θέλει να διαιτητεύσει το ντέρμπι. Ο Μπένετ του απάντησε ότι είναι δυνατόν να τον παίρνει και να του λέει ότι θέλει να σφυρίξει το ντέρμπι;

Μετά έγιναν κι άλλα σκάνδαλα που δεν θέλω να αναφερθώ. Πήρα τον κύριο Λανουά και του είπα έχουμε πρόβλημα. Του έστειλα τα δημοσιεύματα. Σας προσκομίζουμε τα δημοσιεύματα που στείλαμε στον Λανουά.

Λέει ο κύριος Λανουά. “Καταλαβαίνω τι λέτε, διαβεβαιώνω ότι θα είναι 50-50”. “Το τελευταίο διάστημα είχαμε προβλήματα κύριε Λανουά”. Του είπα ότι ίσως χρειαστεί να αλλάξει διαιτητή, αλλά του είπα ότι δεν θα κάνω τίποτα για να αλλάξει ο διαιτητής.

Παρακάλεσα τον κύριο Τσατάλη να μην αναφερθεί τίποτα απολύτως. Από σεβασμό. Ταυτόχρονα ο κύριος Λυσάνδρου πήρε τον κύριο Γκαγκάτση και του είπε τα ίδια. Και του ανέφερε την καταγγελία του και πρέπει να το έχετε δει στην ΕΠΟ, γιατί μπορείτε να το ελέγξετε.

Ο κύριος Γκαγκάτσης ανέφερε “ξέρω, υπάρχουν κι άλλες φήμες, αλλά μην ανησυχείτε κύριε Λυσάνδρου, όλα θα είναι όπως πρέπει”. Πήγα στον Μάκελι πριν από το ντέρμπι, παρουσία του κυρίου Καραπαπά.

Εμείς στην Ελλάδα έχουμε μια μαγική λέξη που λέγεται φιλοξενία. Σας βλέπω έξυπνο άνθρωπο, δεν θα κάνετε συμβιβασμό στην ακεραιότητά σας, αλλά υπάρχουν πολλές φήμες. Μου είπε μην ανησυχείτε, τα πράγματα θα είναι 50-50. Έχουμε τρεις διαβεβαιώσεις.

Στο τέλος του αγώνα το μόνο που δεν έκανα είναι να διαμαρτυρηθώ. Μα θα πείτε ότι μπήκατε μέσα εν εξάλλω. Δεν απείλησα, δεν έβρισα, δεν υπήρχαν βιαιοπραγίες. Είπα ότι αυτό είναι τρελό που συμβαίνει

Ουσιαστικά ήταν δήλωση μετά από τεράστια αγανάκτηση. Άλλοι στη δική μου θέση θα είχαν άλλα πράγματα, τουλάχιστον αυτό δείχνει ιστορία. Ξέρουμε για κάποιους που φτύνουν διαιτητές, για κάποιους που δέρνουν παίκτες.

Εγώ γιατί να βρίσω τον Μεντιλίμπαρ; Αυτός έκανε το μακελειό; Για ποιο λόγο να έχω πρόβλημα μαζί του; Ο μόνος που δεν έχω πρόβλημα είναι ο Μεντιλίμπαρ.

Επειδή έγινε προβοκάτσια και είπαν στο MEGA ότι είπα ντροπή στον Μεντιλίμπαρ και τον έφτυσα; Μόλις φύγω από εδώ θα πάω και θα υποβάλω μήνυση κατά του κύριου Χελάκη. Θα γίνει και στα Μέσα. Έγινε προπαγάνδα και προβοκάτσια.

Μόλις το έμαθα, είπα στον Τσατάλη, βγάλε αμέσως δήλωση του τι συνέβη.

Ο πατέρας μου ήταν το ίνδαλμά μου. Παρόμοιες κραυγές πόνου έβγαλα όταν κήδεψα τον πατέρα μου πριν τρία χρόνια. Τέτοιες κραυγές έβγαλα στο γήπεδο εκείνη τη μέρα επειδή δεν τηρήθηκαν τα συμφωνηθέντα.

Ο πατέρας μου μού έλεγα να υπερασπίζω τις αρχές και τις αξίες μου χωρίς βία. Βία θα ήταν να απειλήσω ή να φτύσω. Επιχείρησαν να δημιουργήσουν μια προπαγάνδα, μια προβοκάτσια εναντίον μου. Δεν θα τους αφήσω να βιάζουν τις αξίες μου, όπως έλεγε ο πατέρας μου.

Με πήρε η Original και άλλοι θεατές. Ένιωσαν ανακούφιση και δεν έγινε το παραμικρό. Πήρα και τους είπα πως εάν πέταγαν ένα κλαδάκι στο πούλμαν θα ήταν σαν να τα πέταγαν σε μένα. Αυτό το ξέσπασμα ήταν μια ανακούφιση για εκείνους”.

Νέο έγγραφο για Ηλιόπουλο από Αστυνομία - «Δεν είναι σαφές ότι είπε ντροπή στον Μεντιλίμπαρ»

Με τη λέξη «ντροπή» που χρησιμοποίησε ο Μάριος Ηλιόπουλος δεν είναι σαφές ότι απευθύνεται προς τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, όπως αναφέρεται σε συμπληρωματικό έγγραφο της Αστυνομίας.

Λίγο πριν ξεκινήσει η απολογία του Μάριου Ηλιόπουλου ενώπιον του αθλητικού δικαστή της Super League για τα όσα διαδραματίστηκαν στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, κατατέθηκε συμπληρωματικό έγγραφο από την Αστυνομική Διεύθυνση.

Σε αυτό διευκρινίζεται πως δεν προκύπτει με σαφήνεια ότι η αναφορά στη λέξη «ντροπή», όπως καταγράφηκε από τους παρατηρητές, απευθυνόταν προσωπικά προς τον προπονητή των «ερυθρόλευκων», Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Σύμφωνα με όσα υποστηρίζουν στην ΑΕΚ, ο διοικητικός ηγέτης της ΠΑΕ συναντήθηκε με τον Βάσκο τεχνικό στους διαδρόμους του γηπέδου και σχολίασε: «είναι ντροπή αυτό που έγινε…».

Η μεταφράστρια του Ολυμπιακού φέρεται να του απάντησε πως δεν κατανοεί αγγλικά, με τον Μάριο Ηλιόπουλο να της ζητά να μεταφέρει στον Μεντιλίμπαρ ότι δεν έχει τίποτα προσωπικό μαζί του, αλλά πως η ένστασή του αφορά «τη ντροπή του ελληνικού ποδοσφαίρου».

Την ίδια εκδοχή επιβεβαίωσε και ο υπεύθυνος του γραφείου Τύπου της ΑΕΚ, Τάσος Τσατάλης, στην κατάθεσή του ως μάρτυρας. «Ήμουν μαζί με τον πρόεδρο και κατευθυνόμασταν προς τις δηλώσεις. Είπε ότι είναι ντροπή, η μεταφράστρια του ανέφερε πως δεν γνωρίζει ελληνικά και εκείνος της απάντησε να του μεταφέρει ότι δεν έχει κάτι προσωπικό μαζί του και ότι αυτό που συνέβη αποτελεί ντροπή για το ποδόσφαιρο. Είδα τη μεταφράστρια να του μιλά και δεν υπήρξε καμία αντίδραση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

