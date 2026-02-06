ΑΕΚ - Ολυμπιακός: Πειθαρχική δίωξη σε Ποντένσε για την ομπρέλα

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, κατά την αποχώρηση των ποδοσφαιριστών προς τα αποδυτήρια, ο άσος των «ερυθρόλευκων» φέρεται να πέταξε προς την κερκίδα όπου βρίσκονταν φίλαθλοι της ΑΕΚ μία μικρή ομπρέλα, επιδεικνύοντας ανάρμοστη συμπεριφορά προς αυτούς. Η εν λόγω ενέργεια δεν έγινε αντιληπτή από τον διαιτητή της αναμέτρησης, με αποτέλεσμα να μην καταγραφεί στο φύλλο αγώνα και να μην τιμωρηθεί επιτόπου.

Ωστόσο, το περιστατικό εξετάστηκε εκ των υστέρων από τον Υπεύθυνο Πειθαρχικής Δίωξης, Κωνσταντίνο Σπυρόπουλο, ο οποίος και άσκησε τη σχετική δίωξη τόσο κατά του ποδοσφαιριστή όσο και κατά της ΠΑΕ Ολυμπιακός.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Ο Υπεύθυνος Πειθαρχικής Δίωξης, Κωνσταντίνος Σπυρόπουλος, άσκησε δίωξη σε βάρος του Ντανιέλ Ποντένσε και της ΠΑΕ Ολυμπιακός, διότι, στον αγώνα ΑΕΚ - Ολυμπιακός κατά την αποχώρηση των ποδοσφαιριστών προς τα αποδυτήρια, ο ποδοσφαιριστής πέταξε προς την κερκίδα που βρίσκονταν θεατές-φίλαθλοι της ομάδας της ΑΕΚ μια μικρή ομπρέλα, δείχνοντας έτσι ανάρμοστη διαγωγή προς αυτούς. Η ανωτέρω συμπεριφορά δεν τιμωρήθηκε από το διαιτητή του αγώνα διότι διέλαθε της προσοχής του, ενώ δεν αναγράφεται στο φύλλο αγώνος».