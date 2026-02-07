GBL, Πανιώνιος - Μύκονος 87-76: «Ανάσα» παραμονής για Ιστορικό

Σημαντική νίκη για την ομάδα της Νέας Σμύρνης

Οι «κυανέρυθροι» εμφανίστηκαν απόλυτα συγκεντρωμένοι σε ένα κομβικό παιχνίδι, επέβαλαν τον ρυθμό τους και με όπλο την κυριαρχία στη ρακέτα πήραν μια νίκη με πολλαπλή αξία. Το σύνολο του Μάρκοβιτς βελτίωσε το ρεκόρ του στο 5-12 και αποσπάστηκε δύο νίκες από την τελευταία θέση, την ώρα που η Μύκονος υποχώρησε στο 7-9.

Μεγάλος πρωταγωνιστής για τον Ιστορικό ήταν ο Νέιτ Ουότσον, ο οποίος πραγματοποίησε την κορυφαία του εμφάνιση με τη φανέλα του Πανιωνίου. Ο Αμερικανός σέντερ κυριάρχησε και στις δύο πλευρές του παρκέ, τελειώνοντας το ματς με 22 πόντους, 12 ριμπάουντ και 10/13 δίποντα.

Καθοριστική ήταν και η συνεισφορά του Μπράντον Τέιλορ, που ήρθε από τον πάγκο για να προσφέρει 17 πόντους, 10 ριμπάουντ και 5 ασίστ, ενώ εξαιρετικός ήταν και ο Κρούζερ με 19 πόντους και 5 ριμπάουντ.

Από πλευράς Μυκόνου, πρώτοι σκόρερ ήταν οι Χέσον και Άπλμπι με 17 πόντους έκαστος, με τον Μουρ να ακολουθεί με 11.

Σημαντική ήταν και η παρουσία του Βασίλη Μάντζαρη στον δημιουργικό τομέα, καταγράφοντας 7 ασίστ, μαζί με 3 πόντους και 3 ριμπάουντ, χωρίς ωστόσο να αποδειχθεί αρκετή για να αλλάξει την έκβαση της αναμέτρησης.

Τα δεκάλεπτα: 22-15, 38-37, 64-58, 87-76.

Πανιώνιος (Νέναντ Μάρκοβιτς): Γουάτσον 22, Λέμον 5, Τόμασον 7, Κρούζερ 19 (3), Γκίκας, Τέιλορ 17 (2) , Τσαλμπούρης 3, Οικονομόπουλος, Λιούις 7, Γκοντίκας, Πατρίκις, Νικολαϊδης 7 (2).

Μύκονος (Βαγγέλης Ζιάγκος): Απλμπι 17 (4), Μουρ 11 (1), Ρέι 8, Καββαδάς, Γερομιχαλός, Σκουλίδας 7, Μπίλλης 5, Μάντζαρης 3, Χέσον 17 (3), Μπριγκς 5, Γκάμπλ 3.

ΤΑ HIGHLIGHTS

Διαβάστε επίσης