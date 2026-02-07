Παναθηναϊκός AKTOR: Επίσημη καταγγελία στην Euroleague για την συμπεριφορά Μπαρτζώκα

Ο Παναθηναϊκός είχε προαναγγείλει από την πρώτη στιγμή πως θα κινηθεί κατά του Γιώργου Μπαρτζώκα με κάθε νόμιμο τρόπο και έκανε την εξαγγελία της πράξη.

Η «πράσινη» ΚΑΕ ενημέρωσε πως έχει ήδη κάνει καταγγελία κατά του τεχνικού του Ολυμπιακού προς τη διοργανώτρια Αρχή για τα όσα τραγικά συνέβησαν μετά το τέλος του αγώνα με την Ντουμπάι B.C. και δυσφήμισαν το ελληνικό μπάσκετ και τον ελληνικό αθλητισμό.

Με την όλη χυδαία επίθεση του Έλληνα προπονητή κατά του Παναθηναϊκού και του κόσμου του να γίνεται ανήμερα των 118 ετών ιστορίας του συλλόγου.

Ο Παναθηναϊκός, λοιπόν, απέστειλε επίσημη καταγγελία στην Ευρωλίγκα και ο αθλητικός δικαστής αναμένεται να αποφασίσει για την ποινή του αφού πρώτα αξιολογήσει την υπόθεση.

Αυτό σημαίνει πως από αν θεωρηθεί virus ή minor το άνοιγμα της υπόθεσης, θα κριθεί και ποια θα είναι η ποινή που θα επιβληθεί στον προπονητή του Ολυμπιακού.

Μαζί με την καταγγελία ο Παναθηναϊκός έχει προσκομίσει και βίντεο με τις χυδαίες αντίδρασεις του Μπαρτζώκα κατά του κόσμου και κατά του Παναθηναϊκού, με τους «πράσινους» να είναι αποφασισμένοι να προασπίσουν με κάθε τρόπο τα συμφέροντα της ομάδας του κόσμου της.

Και άπαντες θα πρέπει να θεωρήσουν δεδομένο πως αυτή είναι μόνο η πρώτη κίνηση από όσες θα ακολουθήσουν έτσι ώστε να υπάρξει η παραδειγματική τιμωρία του τεχνικού του Ολυμπιακού.

Γιατί, δεν πρέπει να λησμονούμε πως σε άλλες περιπτώσεις οι έρευνες είχαν ανοίξει από την πρώτη κιόλας στιγμή ενός συμβάντος με τις τιμωρίες να πέφτουν «βροχή» σε χρόνο… ρεκόρ.

Έστω και καθυστερημένα η EuroLeague οφείλει να επιληφθεί του θέματος με τη δέουσα προσοχή και σοβαρότητα.