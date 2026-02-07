Euroleague: Ο Μοντέρο MVP της 27ης αγωνιστικής

Ο Ζαν Μοντέρο αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης (MVP) της 27ης αγωνιστικής της EuroLeague, έπειτα από την εντυπωσιακή εμφάνισή του στη νίκη της Βαλένθια απέναντι στη Χάποελ.

Ο γκαρντ των Ισπανών πραγματοποίησε μία από τις κορυφαίες εμφανίσεις της σεζόν, οδηγώντας την ομάδα του στο θετικό αποτέλεσμα με μία γεμάτη και απόλυτα κυριαρχική παρουσία στο παρκέ.

Ο Μοντέρο ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 29 πόντους, έχοντας εξαιρετική αποτελεσματικότητα (7/10 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 9/9 βολές), ενώ παράλληλα πρόσθεσε 4 ριμπάουντ και 8 ασίστ, συμβάλλοντας σε όλους τους τομείς του παιχνιδιού.

Η συνολική του απόδοση αποτυπώθηκε και στο σύστημα αξιολόγησης, όπου συγκέντρωσε 38 μονάδες, επίδοση που του χάρισε δικαιωματικά τον τίτλο του MVP της αγωνιστικής, επιβεβαιώνοντας τον καθοριστικό του ρόλο στη νίκη της Βαλένθια.

Συνοπτικά, η λίστα των MVP ανά αγωνιστική στην EuroLeague:

1η αγωνιστική: Κέντρικ Ναν (Παναθηναϊκός AKTOR) – 29 PIR
2η αγωνιστική: Νίκολα Μίροτιτς (Μονακό) – 32 PIR
3η αγωνιστική: Σάσα Βεζένκοβ (Ολυμπιακός) – 34 PIR
4η αγωνιστική: Τζόρνταν Νουόρα (Ερυθρός Αστέρας) – 34 PIR
5η αγωνιστική: Σάσα Βεζένκοβ (Ολυμπιακός) – 31 PIR
6η αγωνιστική: Ρόμαν Σόρκιν (Μακάμπι Τελ Αβίβ) – 30 PIR
7η αγωνιστική: Σιλβέιν Φρανσίσκο (Ζάλγκιρις), Τσίμα Μονέκε (Ερυθρός Αστέρας) – 35 PIR
8η αγωνιστική: Τόκο Σενγκέλια (Μπαρτσελόνα) 42 PIR
9η αγωνιστική: Μάικ Τζέιμς (Μονακό) – 37 PIR
10η αγωνιστική: Ελάιτζα Μπράιαντ (Χάποελ Τελ Αβίβ) – 38 PIR
11η αγωνιστική: Αϊζάια Κορντινιέ (Αναντολού Εφές) – 29 PIR
12η αγωνιστική: Τεό Μαλεντόν (Ρεάλ Μαδρίτης) – 34 PIR
13η αγωνιστική: Κέντρικ Ναν (Παναθηναϊκός AKTOR), Σαβόν Σιλντς (Αρμάνι Μιλάνο – 39 PIR)
14η αγωνιστική: Έλι Οκόμπο (Μονακό) – 39 PIR
15η αγωνιστική: Ζακ ΛεΝτέι (Αρμάνι) – 37 PIR
16η αγωνιστική: Ελάιζα Μπράιαντ (Χάποελ) – 37 PIR
17η αγωνιστική: Κέβιν Πάντερ (Μπαρτσελόνα) – 40 PIR
18η αγωνιστική: Μπαστιέν Βοτιέ (Βιλερμπάν) – 31 PIR
19η αγωνιστική: Γουέιντ Μπάλντγουιν (Φενέρμπαχτσε) – 29 PIR
20ή αγωνιστική: Αντρέας Ομπστ (Μπάγερν) – 38 PIR
21η αγωνιστική: Σάσα Βεζένκοβ (Ολυμπιακός) – 35 PIR
22η αγωνιστική: Σαλιού Νιάνγκ (Βίρτους Μπολόνια) – 36 PIR
23η αγωνιστική: Εμπούκα Ιζούντου (Ερυθρός Αστέρας) – 36 PIR
24η αγωνιστική: Κέβιν Πάντερ (Μπαρτσελόνα) – 34 PIR
25η αγωνιστική: Κώστας Σλούκας (Παναθηναϊκός AKTOR) – 36 PIR
26η αγωνιστική: Φιόντου Καμπενγκέλε (Dubai BC) – 30 PIR
27η αγωνιστική: Ζαν Μοντέρο (Βαλένθια) – 38 PIR

