Euroleague: Ο Μοντέρο MVP της 27ης αγωνιστικής

Ο γκαρντ των Ισπανών πραγματοποίησε μία από τις κορυφαίες εμφανίσεις της σεζόν, οδηγώντας την ομάδα του στο θετικό αποτέλεσμα με μία γεμάτη και απόλυτα κυριαρχική παρουσία στο παρκέ.

Ο Μοντέρο ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 29 πόντους, έχοντας εξαιρετική αποτελεσματικότητα (7/10 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 9/9 βολές), ενώ παράλληλα πρόσθεσε 4 ριμπάουντ και 8 ασίστ, συμβάλλοντας σε όλους τους τομείς του παιχνιδιού.

Η συνολική του απόδοση αποτυπώθηκε και στο σύστημα αξιολόγησης, όπου συγκέντρωσε 38 μονάδες, επίδοση που του χάρισε δικαιωματικά τον τίτλο του MVP της αγωνιστικής, επιβεβαιώνοντας τον καθοριστικό του ρόλο στη νίκη της Βαλένθια.

Συνοπτικά, η λίστα των MVP ανά αγωνιστική στην EuroLeague:

1η αγωνιστική: Κέντρικ Ναν (Παναθηναϊκός AKTOR) – 29 PIR

2η αγωνιστική: Νίκολα Μίροτιτς (Μονακό) – 32 PIR

3η αγωνιστική: Σάσα Βεζένκοβ (Ολυμπιακός) – 34 PIR

4η αγωνιστική: Τζόρνταν Νουόρα (Ερυθρός Αστέρας) – 34 PIR

5η αγωνιστική: Σάσα Βεζένκοβ (Ολυμπιακός) – 31 PIR

6η αγωνιστική: Ρόμαν Σόρκιν (Μακάμπι Τελ Αβίβ) – 30 PIR

7η αγωνιστική: Σιλβέιν Φρανσίσκο (Ζάλγκιρις), Τσίμα Μονέκε (Ερυθρός Αστέρας) – 35 PIR

8η αγωνιστική: Τόκο Σενγκέλια (Μπαρτσελόνα) 42 PIR

9η αγωνιστική: Μάικ Τζέιμς (Μονακό) – 37 PIR

10η αγωνιστική: Ελάιτζα Μπράιαντ (Χάποελ Τελ Αβίβ) – 38 PIR

11η αγωνιστική: Αϊζάια Κορντινιέ (Αναντολού Εφές) – 29 PIR

12η αγωνιστική: Τεό Μαλεντόν (Ρεάλ Μαδρίτης) – 34 PIR

13η αγωνιστική: Κέντρικ Ναν (Παναθηναϊκός AKTOR), Σαβόν Σιλντς (Αρμάνι Μιλάνο – 39 PIR)

14η αγωνιστική: Έλι Οκόμπο (Μονακό) – 39 PIR

15η αγωνιστική: Ζακ ΛεΝτέι (Αρμάνι) – 37 PIR

16η αγωνιστική: Ελάιζα Μπράιαντ (Χάποελ) – 37 PIR

17η αγωνιστική: Κέβιν Πάντερ (Μπαρτσελόνα) – 40 PIR

18η αγωνιστική: Μπαστιέν Βοτιέ (Βιλερμπάν) – 31 PIR

19η αγωνιστική: Γουέιντ Μπάλντγουιν (Φενέρμπαχτσε) – 29 PIR

20ή αγωνιστική: Αντρέας Ομπστ (Μπάγερν) – 38 PIR

21η αγωνιστική: Σάσα Βεζένκοβ (Ολυμπιακός) – 35 PIR

22η αγωνιστική: Σαλιού Νιάνγκ (Βίρτους Μπολόνια) – 36 PIR

23η αγωνιστική: Εμπούκα Ιζούντου (Ερυθρός Αστέρας) – 36 PIR

24η αγωνιστική: Κέβιν Πάντερ (Μπαρτσελόνα) – 34 PIR

25η αγωνιστική: Κώστας Σλούκας (Παναθηναϊκός AKTOR) – 36 PIR

26η αγωνιστική: Φιόντου Καμπενγκέλε (Dubai BC) – 30 PIR

27η αγωνιστική: Ζαν Μοντέρο (Βαλένθια) – 38 PIR

