NBA: Γλίτωσαν το… κάζο οι Μπακς, μπορούν και χωρίς Αντετοκούνμπο – Αποτελέσμα και βαθμολογίες

Οι Μπακς πήγαν να χάσουν «δικό» τους παιχνίδι, αλλά στο τέλος κατάφεραν να κρατήσουν τη νίκη (105-99), σε μια αναμέτρηση που αγωνίστηκαν ξανά χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο - Όλα τα αποτελέσματα των αγώνων που έγιναν τα ξημερώματα του Σαββάτου (07/02) στο NBA κι οι βαθμολογίες σε Ανατολή και Δύση.

Newsbomb

NBA
AP Foto/Aaron Gash
ΜΠΑΣΚΕΤ
2'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ήταν η τρίτη συνεχόμενη νίκη για τα «ελάφια», κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά στη σεζόν.

Η ομάδα του Μιλγουόκι είχε τον έλεγχο για τρία δωδεκάλεπτα και έκλεισε την τρίτη περίοδο στο +18, ωστόσο στο τέταρτο δεκάλεπτο οι Πέισερς αντέδρασαν και πήγαν να πετύχουν μια τρομερή ανατροπή.

Με επιμέρους σκορ που τους έφερε ξανά στη διεκδίκηση του αγώνα, μείωσαν στους τέσσερις πόντους (103-99) μόλις 14 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος, βάζοντας πίεση στους γηπεδούχους.

Παρά την αντεπίθεση της Ιντιάνα, οι Μπακς παρέμειναν ψύχραιμοι στα κρίσιμα σημεία και «κλείδωσαν» τη νίκη από τη γραμμή των βολών, παίρνοντας μια νίκη που την είχαν πολύ ανάγκη.

Κορυφαίος για το Μιλγουόκι ήταν ο Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ με 23 πόντους, 7 ριμπάουντ και 8 ασίστ. Ο Ράιαν Ρόλινς πρόσθεσε 22 πόντους, ενώ ο Μπόμπι Πόρτις σημείωσε 21 και ο Τζέρικο Σιμς μάζεψε 15 ριμπάουντ, ρεκόρ καριέρας.

Για τους Πέισερς, οι οποίοι έχασαν για τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι και για τέταρτη φορά στα τελευταία έξι ματς, ξεχώρισε ο Άντριου Νέμπχαρντ, ο οποίος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 22 πόντους και 8 ασίστ.

Τα αποτελέσματα των αγώνων που έγινα τα ξημερώματα του Σαββάτου (07/02):

  • Βοστώνη - Μαϊάμι 98-96
  • Ντιτρόιτ - Νέα Υόρκη 118-80
  • Μιλγουόκι - Ιντιάνα 105-99
  • Μινεσότα - Νέα Ορλεάνη 115-119
  • Πόρτλαντ - Μέμφις 135-115
  • Σακραμέντο - Λ.Α. Κλίπερς 111-114

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ

-----------

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

====================

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ

  1. Βοστώνη 34-18
  2. Νέα Υόρκη 33-19
  3. Τορόντο 31-22
  4. Φιλαδέλφεια 29-22
  5. Μπρούκλιν 13-37

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

  1. Ντιτρόιτ 38-13
  2. Κλίβελαντ 31-21
  3. Σικάγο 24-28
  4. Μιλγουόκι 21-29
  5. Ιντιάνα 13-39

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

  1. Ορλάντο 26-24
  2. Μαϊάμι 27-26
  3. Ατλάντα 26-27
  4. Σάρλοτ 24-28
  5. Ουάσινγκτον 14-36

ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

=================

ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

  1. Οκλαχόμα Σίτι 40-12
  2. Ντένβερ 33-19
  3. Μινεσότα 32-21
  4. Πόρτλαντ 24-28
  5. Γιούτα 16-36

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ

  1. Λ.Α. Λέικερς 31-19
  2. Φοίνιξ 31-21
  3. Γκόλντεν Στέιτ 28-24
  4. Λ.Α. Κλίπερς 24-27
  5. Σακραμέντο 12-41

ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

  1. Σαν Αντόνιο 35-16
  2. Χιούστον 31-19
  3. Μέμφις 20-30
  4. Ντάλας 19-32
  5. Νέα Ορλεάνη 14-40
Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
09:49ΕΛΛΑΔΑ

Πάσχα 2026: Πότε είναι φέτος

09:41WHAT THE FACT

Περού: Επιστήμονες ανακάλυψαν σαύρα μετά από 150 χρόνια εξαφάνισης του είδους

09:40ΕΛΛΑΔΑ

Φρίκη στο Βόλο: 38χρονη συνελήφθη για παιδική πορνογραφία σε βάρος της 7χρονης κόρης της!

09:37ΚΟΣΜΟΣ

Άντριου Μαουνμπάτεν: Στη δίνη του σκανδάλου Έπσταϊν οι πριγκίπισσες Βεατρίκη και Ευγενία - Καταρρέουν οι δωρεές στα ιδρύματά τους

09:22ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στην Πάργα: Νεκρός 42χρονος που έπεσε σε αρδευτικό κανάλι με το αυτοκίνητό του

09:16ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Επεισόδια στο ΑΠΘ με τραυματισμό αστυνομικού και 150 προσαγωγές - Βίντεο

09:06ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Αθλητικές μεταδόσεις: Πού θα δείτε τους αγώνες της Super League και της GBL

09:05ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αγορά ακινήτων - Τα διλήμματα των φοιτητών για τη στέγη: Ενοίκια, προκλήσεις και διεκδικήσεις

08:50ΥΓΕΙΑ

Νέα έρευνα: Καινοτόμα θεραπεία βοηθά στην αντιμετώπιση των αιματολογικών καρκίνων

08:48ΜΠΑΣΚΕΤ

NBA: Γλίτωσαν το… κάζο οι Μπακς, μπορούν και χωρίς Αντετοκούνμπο – Αποτελέσμα και βαθμολογίες

08:30ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Γιατί δεν πρέπει να οδηγείτε με χοντρό μπουφάν τον χειμώνα

08:30ΠΑΙΔΕΙΑ

Σχολεία: Το ωράριο στα Ολοήμερα από τον Σεπτέμβριο - Τι ώρα θα σχολάνε οι μαθητές

08:27WHAT THE FACT

Επιστήμονες σάρωσαν ένα μαύρο βράχο από τον Άρη και βρήκαν κάτι εκπληκτικό

08:19ΚΟΣΜΟΣ

Το «θησαυροφυλάκιο της αποκάλυψης» στον Αρκτικό κύκλο που προστατεύει τη ζωή στη Γη

08:16ΕΛΛΑΔΑ

Πικέρμι: Νεκρός ο πεζός που παρασύρθηκε από μοτοσικλέτα στη λεωφόρο Μαραθώνος

08:09ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Νέες μαρτυρίες για τον αγνοούμενο γιατρό - Εντοπίστηκε ενεργός στα social media

08:00ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Κατάρρευση πωλήσεων της Tesla στη Νορβηγία

07:58ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Όλες οι αλλαγές στις διαθήκες: Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κληρονόμοι

07:53ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Υπόθεση κατασκοπείας: Πώς CIA και ΕΥΠ «έπιασαν» τον Σμήναρχο από QR code

07:43ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μυτιλήνη: Βίντεο ντοκουμέντο πριν βρεθεί κρεμασμένος ο λιμενικός - Ποιοι είναι οι 3 άγνωστοι άνδρες;

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:30ΕΛΛΑΔΑ

Μετά από χρόνια λειψυδρίας, η Πρέσπα ανεβαίνει 1 μέτρο: «Χρειάζεται ακόμη περισσότερο για να γονιμοποιηθούν τα ψάρια»

07:43ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μυτιλήνη: Βίντεο ντοκουμέντο πριν βρεθεί κρεμασμένος ο λιμενικός - Ποιοι είναι οι 3 άγνωστοι άνδρες;

08:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάνω από 700.000 ευρώ καταγγέλλουν ότι άρπαξε 50χρονη επιχειρηματίας - Οδηγοί ταξί τα θύματα

05:45ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 7 Φεβρουαρίου: Σε ποιους να πείτε χρόνια πολλά σήμερα

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Λόρα: «Πιστεύουν οτι κινδυνεύει και ζητούν απο τις Γερμανικές αρχές να την βρουν» - Πήρε άλλη πτήση;

08:09ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Νέες μαρτυρίες για τον αγνοούμενο γιατρό - Εντοπίστηκε ενεργός στα social media

09:16ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Επεισόδια στο ΑΠΘ με τραυματισμό αστυνομικού και 150 προσαγωγές - Βίντεο

21:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με βροχές και καταιγίδες μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου - Τι αλλάζει στο δεύτερο 15ημερο

08:16ΕΛΛΑΔΑ

Πικέρμι: Νεκρός ο πεζός που παρασύρθηκε από μοτοσικλέτα στη λεωφόρο Μαραθώνος

09:40ΕΛΛΑΔΑ

Φρίκη στο Βόλο: 38χρονη συνελήφθη για παιδική πορνογραφία σε βάρος της 7χρονης κόρης της!

06:35ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο υποτροπικός αεροχείμμαρος φέρνει την άνοιξη μέσα στο χειμώνα - Πότε ξανάρχονται οι βροχές

03:18ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Χωρίς τέλος τα βαρομετρικά χαμηλά – Προειδοποίηση για «κατά τόπους πολύ νερό» τις επόμενες ημέρες

07:53ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Υπόθεση κατασκοπείας: Πώς CIA και ΕΥΠ «έπιασαν» τον Σμήναρχο από QR code

06:50ΚΟΣΜΟΣ

Θρήνος στην παγκόσμια μόδα: Νεκρή στα 21 της η Cristina Perez Galcenco

08:19ΚΟΣΜΟΣ

Το «θησαυροφυλάκιο της αποκάλυψης» στον Αρκτικό κύκλο που προστατεύει τη ζωή στη Γη

07:58ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Όλες οι αλλαγές στις διαθήκες: Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κληρονόμοι

06:55LIFESTYLE

Eurovision: Οι μεγάλοι αντίπαλοι της Ελλάδας και τα φαβορί των εθνικών τελικών

06:15ΠΑΙΔΕΙΑ

Τι δεν αλλάζει με το Εθνικό Απολυτήριο – Τι ισχύει για Πανελλαδικές, Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής και Τράπεζα Θεμάτων

21:22ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Eurojackpot 6/2/2026: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 17.000.000 ευρώ

21:56ΚΟΣΜΟΣ

Νεκροθάφτης αποθήκευσε 189 πτώματα στο γραφείο τελετών: Έδωσε τσιμέντο για στάχτες στους οικείους

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ