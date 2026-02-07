NBA: Γλίτωσαν το… κάζο οι Μπακς, μπορούν και χωρίς Αντετοκούνμπο – Αποτελέσμα και βαθμολογίες

Ήταν η τρίτη συνεχόμενη νίκη για τα «ελάφια», κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά στη σεζόν.

Η ομάδα του Μιλγουόκι είχε τον έλεγχο για τρία δωδεκάλεπτα και έκλεισε την τρίτη περίοδο στο +18, ωστόσο στο τέταρτο δεκάλεπτο οι Πέισερς αντέδρασαν και πήγαν να πετύχουν μια τρομερή ανατροπή.

Με επιμέρους σκορ που τους έφερε ξανά στη διεκδίκηση του αγώνα, μείωσαν στους τέσσερις πόντους (103-99) μόλις 14 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος, βάζοντας πίεση στους γηπεδούχους.

Παρά την αντεπίθεση της Ιντιάνα, οι Μπακς παρέμειναν ψύχραιμοι στα κρίσιμα σημεία και «κλείδωσαν» τη νίκη από τη γραμμή των βολών, παίρνοντας μια νίκη που την είχαν πολύ ανάγκη.

Κορυφαίος για το Μιλγουόκι ήταν ο Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ με 23 πόντους, 7 ριμπάουντ και 8 ασίστ. Ο Ράιαν Ρόλινς πρόσθεσε 22 πόντους, ενώ ο Μπόμπι Πόρτις σημείωσε 21 και ο Τζέρικο Σιμς μάζεψε 15 ριμπάουντ, ρεκόρ καριέρας.

Για τους Πέισερς, οι οποίοι έχασαν για τρίτο συνεχόμενο παιχνίδι και για τέταρτη φορά στα τελευταία έξι ματς, ξεχώρισε ο Άντριου Νέμπχαρντ, ο οποίος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 22 πόντους και 8 ασίστ.

Τα αποτελέσματα των αγώνων που έγινα τα ξημερώματα του Σαββάτου (07/02):

Βοστώνη - Μαϊάμι 98-96

Ντιτρόιτ - Νέα Υόρκη 118-80

Μιλγουόκι - Ιντιάνα 105-99

Μινεσότα - Νέα Ορλεάνη 115-119

Πόρτλαντ - Μέμφις 135-115

Σακραμέντο - Λ.Α. Κλίπερς 111-114

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΕΣ

-----------

ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

====================

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΛΑΝΤΙΚΟΥ

Βοστώνη 34-18 Νέα Υόρκη 33-19 Τορόντο 31-22 Φιλαδέλφεια 29-22 Μπρούκλιν 13-37

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Ντιτρόιτ 38-13 Κλίβελαντ 31-21 Σικάγο 24-28 Μιλγουόκι 21-29 Ιντιάνα 13-39

ΝΟΤΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Ορλάντο 26-24 Μαϊάμι 27-26 Ατλάντα 26-27 Σάρλοτ 24-28 Ουάσινγκτον 14-36

ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

=================

ΒΟΡΕΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Οκλαχόμα Σίτι 40-12 Ντένβερ 33-19 Μινεσότα 32-21 Πόρτλαντ 24-28 Γιούτα 16-36

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΕΙΡΗΝΙΚΟΥ

Λ.Α. Λέικερς 31-19 Φοίνιξ 31-21 Γκόλντεν Στέιτ 28-24 Λ.Α. Κλίπερς 24-27 Σακραμέντο 12-41

ΝΟΤΙΟΔΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ