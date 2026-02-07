GBL: Με ΑΕΚ και ΠΑΟΚ ανοίγει η αυλαία της 18ης αγωνιστικής – Το τηλεοπτικό πρόγραμμα

Με τέσσερις αναμετρήσεις ανοίγει η αυλαία της 18ης αγωνιστικής στη Greek Basketball League, με τους αγώνες της ΑΕΚ και του ΠΑΟΚ να ξεχωρίζουν.

Newsbomb

GBL: Με ΑΕΚ και ΠΑΟΚ ανοίγει η αυλαία της 18ης αγωνιστικής – Το τηλεοπτικό πρόγραμμα
INTIME SPORTS
ΜΠΑΣΚΕΤ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η «Ένωση» υποδέχεται το Μαρούσι, ενώ ο «Δικέφαλος του Βορρά» παίζει στη Ρόδο με τον Κολοσσό.

Μετά τη νίκη της επί του Κολοσσού, η ΑΕΚ θέλει μία ακόμη εντός έδρας νίκη, απέναντι στην ουραγό ομάδα της βαθμολογίας, με στόχο να σταθεροποιηθεί στην πρώτη τριάδα.

Ο τέταρτος ΠΑΟΚ αγωνίζεται απέναντι στους «θαλασσί». Η ομάδα της Θεσσαλονίκης δεν είχε αγωνιστεί την περασμένη αγωνιστική, καθώς ο αγώνα με τη Μύκονο αναβλήθηκε μετά το δυστύχημα στη Ρουμανία.

Ο Πανιώνιος αναζητά ακόμα μία νίκη παραμονής, μετά από αυτή επί του Αμαρουσίου, στο εντός έδρας ματς με τη Μύκονο, ενώ μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το Περιστέρι – Ηρακλής.

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα του Σαββάτου (07/02) στην GBL

  • Κολοσσός – ΠΑΟΚ (15:45, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)
  • Πανιώνιος – Μύκονος(16:00, ERTSPORTS 1)
  • ΑΕΚ – Μαρούσι (18:00, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)
  • Περιστέρι – Ηρακλής (18:15, ERTSPORTS 1)

Η βαθμολογία

  1. Ολυμπιακός 16-0 (1563-1262)
  2. Παναθηναϊκός 14-2 (1463-1247)
  3. ΑΕΚ 11-4 (1258-1178)
  4. ΠΑΟΚ 10-4 (1156-1117)
  5. Άρης 8-7 (1265-1247)
  6. Μύκονος 7-8 (1164-1237)
  7. Ηρακλής 7-8 (1222-1204)
  8. Προμηθέας Π. 6-9 (1283-1313)
  9. Περιστέρι 6-9 (1150-1232)
  10. Πανιώνιος 4-12 (1264-1425)
  11. Κολοσσός Ρ. 4-12 (1243-1337)
  12. Καρδίτσα 4-12 (1259-1388)
  13. Μαρούσι 3-13 (1393-1496)

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
12:39ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στα Γιάννενα η νέα παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα - Παρόντες Γεροβασίλη και Κάτσης από τον ΣΥΡΙΖΑ

12:37ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός: Στο… μυαλό του Μεντιλίμπαρ | Η πιθανή ενδεκάδα για το ντέρμπι «αιωνίων»

12:30ΕΛΛΑΔΑ

Σάλο έχει προκαλέσει το διαφημιστικό σποτ του καλαματιανού καρναβαλιού

12:28ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Εικαστικό φεστιβάλ, μουσική και θέατρο: Οι πολιτιστικές προτάσεις του Σαββατοκύριακου στην Αθήνα

12:13LIFESTYLE

Κώστας Μακέδος: Καθηλωμένος εδώ και μήνες σε καρέκλα – Η μάχη με την παχυσαρκία

12:11ΚΟΣΜΟΣ

Καλά και κακά νέα: Οι μέλισσες διασώζονται - Αλλά... το λάθος είδος!

12:10ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο «λαϊκός χαρακτήρας» της ΝΔ - Αλλαγή ατζέντας από το Μέγαρο Μαξίμου

12:06ΕΛΛΑΔΑ

Ηράκλειο: Χειροπέδες σε 30χρονο για καλλιέργεια κάνναβης

11:58ΚΟΣΜΟΣ

Σιαμαίες «influencers» που απέκτησαν περισσότερους από 280.000 ακόλουθους ήταν απάτη... ΑΙ!

11:44ΕΛΛΑΔΑ

Οι βροχές έφεραν «θεαματική άνοδο της στάθμης» του Μόρνου και έπεται συνέχεια -  Η ανάρτηση του Θεόδωρου Κολυδά

11:37ΜΠΑΣΚΕΤ

GBL: Με ΑΕΚ και ΠΑΟΚ ανοίγει η αυλαία της 18ης αγωνιστικής – Το τηλεοπτικό πρόγραμμα

11:34ΚΟΣΜΟΣ

Τελεσίγραφο Τραμπ σε Ρωσία και Ουκρανία: «Τελειώστε τον πόλεμο μέχρι τον Ιούνιο»

11:21ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Ανάξιος κληρονόμος ο ανιψιός - Νέα αγωγή τον πετάει εκτός διαθήκης

11:00ΕΛΛΑΔΑ

H πιο ρομαντική προσφορά χωρίς κατάθεση στην Novibet

10:59LIFESTYLE

Άννα Βίσση: Τέλος εποχής για τη συνεργασία με την Panik Records - Τα επόμενα βήματα

10:54ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Νεκρός βρέθηκε ο πρώην υφυπουργός Δικαιοσύνης Σεργκέι Τρόπιν

10:47ΚΟΣΜΟΣ

Πολωνία: Έκλεισε ο εναέριος χώρος δύο αεροδρομίων λόγω μη προγραμματισμένης στρατιωτικής δραστηριότητας

10:28ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Τα φετινά μετάλλια των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων είναι τα πιο ακριβά στην ιστορία: Πόσο κοστίζουν

10:27ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: «Πέπλο» ομίχλης έχει καλύψει την πόλη - Προβλήματα στις πτήσεις και στους δρόμους

10:21ΚΟΣΜΟΣ

YouTuber κατάφερε να μπει κρυφά στο νησί του Έπσταϊν και κατέγραψε τα πάντα (video)

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
06:30ΕΛΛΑΔΑ

Μετά από χρόνια λειψυδρίας, η Πρέσπα ανεβαίνει 1 μέτρο: «Χρειάζεται ακόμη περισσότερο για να γονιμοποιηθούν τα ψάρια»

12:13LIFESTYLE

Κώστας Μακέδος: Καθηλωμένος εδώ και μήνες σε καρέκλα – Η μάχη με την παχυσαρκία

08:00ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Πάνω από 700.000 ευρώ καταγγέλλουν ότι άρπαξε 50χρονη επιχειρηματίας - Οδηγοί ταξί τα θύματα

09:54ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Ο αντικυκλώνας της Γροιλανδίας φέρνει άνοιξη - Η πρόγνωση Ζιακόπουλου για τον υπόλοιπο μήνα

11:21ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Φοινικούντα: Ανάξιος κληρονόμος ο ανιψιός - Νέα αγωγή τον πετάει εκτός διαθήκης

07:43ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Μυτιλήνη: Βίντεο ντοκουμέντο πριν βρεθεί κρεμασμένος ο λιμενικός - Ποιοι είναι οι 3 άγνωστοι άνδρες;

08:09ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Νέες μαρτυρίες για τον αγνοούμενο γιατρό - Εντοπίστηκε ενεργός στα social media

12:30ΕΛΛΑΔΑ

Σάλο έχει προκαλέσει το διαφημιστικό σποτ του καλαματιανού καρναβαλιού

12:11ΚΟΣΜΟΣ

Καλά και κακά νέα: Οι μέλισσες διασώζονται - Αλλά... το λάθος είδος!

06:20ΕΛΛΑΔΑ

Λόρα: «Πιστεύουν οτι κινδυνεύει και ζητούν απο τις Γερμανικές αρχές να την βρουν» - Πήρε άλλη πτήση;

10:04ΕΛΛΑΔΑ

Πρόδιδε τα μυστικά για χιλιάδες... γουάν - Νέες αποκαλύψεις για τον σμήναρχο-κατάσκοπο της Κίνας

06:50ΚΟΣΜΟΣ

Θρήνος στην παγκόσμια μόδα: Νεκρή στα 21 της η Cristina Perez Galcenco

21:41ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Με βροχές και καταιγίδες μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου - Τι αλλάζει στο δεύτερο 15ημερο

03:18ΚΑΙΡΟΣ

Αρναούτογλου: Χωρίς τέλος τα βαρομετρικά χαμηλά – Προειδοποίηση για «κατά τόπους πολύ νερό» τις επόμενες ημέρες

12:37LIFESTYLE

Οι Αθώοι: Πώς υποδέχτηκαν τηλεθεατές και χρήστες στο X τη μεγάλη παραγωγή

11:34ΚΟΣΜΟΣ

Τελεσίγραφο Τραμπ σε Ρωσία και Ουκρανία: «Τελειώστε τον πόλεμο μέχρι τον Ιούνιο»

11:58ΚΟΣΜΟΣ

Σιαμαίες «influencers» που απέκτησαν περισσότερους από 280.000 ακόλουθους ήταν απάτη... ΑΙ!

21:22ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Eurojackpot 6/2/2026: Οι τυχεροί αριθμοί που κερδίζουν 17.000.000 ευρώ

05:45ΕΛΛΑΔΑ

Εορτολόγιο 7 Φεβρουαρίου: Σε ποιους να πείτε χρόνια πολλά σήμερα

10:21ΚΟΣΜΟΣ

YouTuber κατάφερε να μπει κρυφά στο νησί του Έπσταϊν και κατέγραψε τα πάντα (video)

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ