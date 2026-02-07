Κατάκολο: «Εξαφανίστηκε» η ακτή, η θάλασσα έφτασε στα οικόπεδα – Βίντεο

Έκπληκτοι οι κάτοικοι στο Κατάκολο είδαν τη θάλασσα να φτάνει μέχρι τα οικόπεδά τους.

Σύμφωνα με το iliaenimerosi.gr η θάλασσα (στο τμήμα από “Ντόζη” έως “Παφιόλη”) έχει ανέβει πολύ ψηλά φτάνοντας την πρώτη σειρά σπιτιών ενώ έχει εισβάλλει και σε οικόπεδα. Ανάλογη εικόνα και στον Άγιο Ανδρέα

Δείτε το χαρακτηριστικό short video:

Το γεγονός έχει προκαλέσει σχετική ανησυχία με αρκετούς να σπεύδουν για να δουν από κοντά το εντυπωσιακό φαινόμενο και -φυσικά- να το απαθανατίσουν φωτογραφίζοντας το.

Ανάλογη εικόνα παρουσιάζει και η (πολύ μικρότερη σε μέγεθος) παραλία του Αγίου Ανδρέα όπως διακρίνεται στη φωτο (που τραβήχτηκε στις 5/2) κάτω…

