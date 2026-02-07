Βεατρίκη & Ευγενία: Τα mails που τις συσχετίζουν με τον Έπσταϊν και το... αβέβαιο βασιλικό μέλλον

Μετά από μια εβδομάδα συνεχών αποκαλύψεων για τις σχέσεις των Άντριου Μάουντμπατεν-Ουίνδσορ και της Σάρα Φέργκιουσον με τον καταδικασμένο για σεξουαλικά εγκλήματα κατά ανηλίκων, Τζέφρι Έπσταϊν, φαίνεται πως το χάος που επικρατεί, στον απόηχο των συγκλονιστικών αποκαλύψεων, επηρεάζει περισσότερο τις κόρες τους, Βεατρίκη και Ευγενία.

Η Σάρα Φέργκιουσον με τις κόρες της, Βεατρίκη και Ευγενία / AP

Τα πρόσφατα δημοσιευμένα mails δείχνουν ότι στο παρελθόν ο Τζέφρι Έπσταϊν είχε μεγαλύτερη παρουσία, από ό,τι πίστευαν πολλοί, στη ζωή των δύο πριγκιπισσών. Σε ένα από αυτά φαίνεται πως η Βεατρίκη και η Ευγενία γευμάτισαν μαζί με τον καταδικασμένο παιδεραστή στο Μαϊάμι, λίγες μέρες μετά την αποφυλάκισή του για υπόθεση παιδικής πορνείας. Σε άλλα mails φαίνεται πως κλήθηκαν από τον Έπσταϊν να ψυχαγωγήσουν τους γνωστούς του και να κάνουν ξεναγήσεις στο Μπάκιγχαμ.

Οι πριγκίπισσες Ευγενία και Βεατρίκη / AP

Μετά τον στιγματισμό των γονιών τους και την επακόλουθη αφαίρεση των βασιλικών τους τίτλων, η το μέλλον της 37χρονης Βεατρίκης και της 35χρονης Ευγενίας είναι αβέβαιο στη βασιλική οικογένεια, αφού είναι πολλά τα ερωτήματα που έχουν προκύψει ως προς το ποιες ήταν οι σχέσεις τους με τον διαβόητο εγκληματία.

Ο σχολιαστής βασιλικών θεμάτων Ρίτσαρντ Πάλμερ ανέφερε ότι: «Θα προκαλέσει ερωτήματα για το τι έκαναν ακριβώς». Ωστόσο, η δημοσιογράφος Βικτόρια Μέρφι σημειώνει ότι, «παρά το πολύ άβολο περιεχόμενο, υπάρχει ακόμη συμπάθεια για τις πριγκίπισσες».

Από αριστερά προς δεξιά: Η πριγκίπισσα Ευγενία, ο Άντριου Μάουντμπατεν-Ουίνδσορ και η πριγκίπισσα Βεατρίκη / AP

Οι κόρες του Άντριου αναφέρονται επανειλημμένα στα mails, γεγονός που, σύμφωνα με τον Πάλμερ, «δυσκολεύει το να αποστασιοποιηθούν» από την υπόθεση. Ορισμένα mails δείχνουν χρηματικές δαπάνες του Έπσταϊν για τα ταξίδια της οικογένειας και αιτήματα να συναντήσουν συγκεκριμένα άτομα ή να ξεναγήσουν πρόσωπα στο Μπάκιγχαμ.

Βεατρίκη & Ευγενία: Η ζωή και η οικογένεια των δύο πριγκιπισσών που «στοχοποιήθηκαν» στην υπόθεση Έπσταϊν

Η Βεατρίκη έχει ιδρύσει τη συμβουλευτική εταιρεία BY-EQ, ενώ η Ευγενία εργάζεται ως διευθύντρια στην γκαλερί «Hauser & Wirth στο Mayfair». Και οι δύο συμμετέχουν σε φιλανθρωπικές δραστηριότητες: η Ευγενία είναι συνιδρύτρια του «Anti-Slavery Collective», ενώ η Βεατρίκη δρα ως «Honorary Deputy Patron» σε άλλους οργανισμούς. Παρά τα σκάνδαλα, οι πριγκίπισσες φαίνεται να προσπαθούν να διατηρήσουν χαμηλό προφίλ στις δημόσιες εμφανίσείς τους και στις φιλανθρωπικές δραστηριότητες.

Η πριγκίπισσα Βεατρίκη και η πριγκίπισσα Ευγενία / AP

Και οι δύο έχουν παντρευτεί δύο οικονομικά ισχυρούς συζύγους, ενώ η καθεμία έχει δύο παιδιά.

Η Βεατρίκη ζει μεταξύ Cotswolds και του διαμερίσματός της στο St James’ Palace, ενώ η Ευγενία ζει μεταξύ Πορτογαλίας και Κένσιγκτον. Παρά το σκάνδαλο του πατέρα τους, οι πριγκίπισσες φαίνεται να παραμένουν κοντά στον υπόλοιπο Βασιλικό Οίκο, συμμετέχοντας σε βασιλικές εκδηλώσεις και περνώντας τα Χριστούγεννα με την ευρύτερη οικογένεια.

Η πριγκίπισσα Ευγενία (αριστερά) και η πριγκίπισσα Βεατρίκη (δεξιά) / AP

Μετά τα γεγονότα που αφορούν τον Έπσταϊν, η Βεατρίκη και η Ευγενία καλούνται να ξεφύγουν από τη σκιά του πατέρα τους αν θέλουν να συνεχίσουν να έχουν ενεργό ρόλο στον Βασιλικό Οίκο. Παρά τις προκλήσεις, η θέση τους μέσα στην οικογένεια παραμένει, αλλά η δημόσια εικόνα τους θα χρειαστεί προσεκτική διαχείριση για να συνεχίσουν να συμμετέχουν σε βασιλικές και φιλανθρωπικές δραστηριότητες με ασφάλεια και αξιοπιστία.

