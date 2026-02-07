Στο Μιλάνο για τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες ο Γιώργος Παπανδρέου - Εικόνες
Ο πρώην πρωθυπουργός απόλαυσε την βόλτα του στο κέντρο του Μιλάνου
Αποστολή στο Μιλάνο: Σοφία Μαυραντζά
Στο Μιλάνο βρίσκεται τα τελευταία 24ωρα ο Γιώργος Παπανδρέου, δίνοντας το παρών στην τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμιακών Αγώνων Μιλάνο-Κορτίνα 2026.
Μάλιστα, ο πρώην πρωθυπουργός ανήρτησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram στιγμιότυπα από την παρουσία του στην φαντασμαγορική τελετή στο ιστορικό στάδιο «San Siro» στο Μιλάνο.
Το απόγευμα του Σαββάτου (7/2) ο Γιώργος Παπανδρέου απόλαυσε την βόλτα του στο κέντρο του Μιλάνου. Σε φωτογραφίες που εξασφάλισε το Newsbomb, ο πρώην πρωθυπουργός εθεάθη να κάνει βόλτα μόνος του κοντά στην κεντρική πλατεία Duomo.
