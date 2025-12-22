Νέες φωτογραφίες του Επστάιν: Φιλάει και αγκαλιάζει κοριτσάκια στο ιδιωτικό τζετ του

Νέες ανατριχιαστικές φωτογραφίες από την τελευταία «συλλογή» των αρχείων του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης, προκαλούν αναστάτωση, καθώς δείχνουν τον καταδικασμένο παιδεραστή, Τζέφρεϊ Επστάιν να φιλάει και να αγκαλιάζει κοριτσάκια στο ιδιωτικό του τζετ, Lolita Express.

Οι κορνιζαρισμένες φωτογραφίες, στην έπαυλή του στο νησί Little St James, δείχνουν τον παιδεραστή να αγκαλιάζει νεαρά άτομα που μοιάζουν με ανήλικα.

Μια εικόνα τον δείχνει να κρατάει στην αγκαλιά του κάτι που μοιάζει με κορίτσι κατά τη διάρκεια μιας πτήσης με το ιδιωτικό αεροσκάφος του.

Σε μια άλλη φωτογραφία, φαίνεται να κάθεται δίπλα σε έναν άλλο επιβάτη, που φαίνεται να είναι νεαρή, με ένα βιβλίο και ένα περιοδικό απλωμένα μπροστά της.

Άλλες τρομακτικές φωτογραφίες που δημοσιοποιήθηκαν έδειχναν τον Επστάιν να αγκαλιάζει κάτι που φαινόταν να είναι κοκκινομάλλικο κορίτσι και να το φιλάει στο κεφάλι.

Δεν είναι σαφές εάν τα κορίτσια που φαίνονται στις αχρονολόγητες φωτογραφίες ήταν θύματα του δικτύου σεξουαλικής εμπορίας ανθρώπων του Επστάιν. Έχει κατηγορηθεί για κακοποίηση κοριτσιών ηλικίας μόλις 11 ετών.

Οι εικόνες ήταν μεταξύ των περισσότερων από 300.000 αρχείων που δημοσίευσε το Υπουργείο Δικαιοσύνης την Παρασκευή. Τα αρχεία είχαν υποστεί εκτεταμένη επεξεργασία και δεν προέκυψαν σημαντικές αποκαλύψεις.

Τουλάχιστον 16 φωτογραφίες, συμπεριλαμβανομένης μιας που απεικονίζει τον Αμερικανό Πρόεδρο να πλαισιώνεται από γυναίκες με μπικίνι, αφαιρέθηκαν μυστηριωδώς από τα διαδικτυακά αρχεία το Σάββατο, προκαλώντας κατηγορίες για φερόμενη συγκάλυψη από την κυβέρνηση Τραμπ. Έκτοτε, έχουν αποκατασταθεί.

Τα χιλιάδες δημοσιοποιημένα αρχεία προσφέρουν την πιο λεπτομερή ματιά μέχρι σήμερα στον επί σχεδόν δύο δεκαετίες κυβερνητικό έλεγχο της σεξουαλικής κακοποίησης νεαρών γυναικών και ανήλικων κοριτσιών από τον Επστάιν.

Στο υλικό της Παρασκευής, υπήρχαν φωτογραφίες του πρώην προέδρου Μπιλ Κλίντον και άλλων διάσημων ονομάτων όπως οι ποπ σταρ Σερ, Μικ Τζάγκερ και Μάικλ Τζάκσον.

Αλλά μερικά από τα πιο σημαντικά αρχεία που αναμενόταν να αφορούν τον Επστάιν δεν βρέθηκαν πουθενά, όπως συνεντεύξεις του FBI με επιζώντες και εσωτερικά υπομνήματα του Υπουργείου Δικαιοσύνης που εξετάζουν τις αποφάσεις απαγγελίας κατηγοριών.

Αυτά τα αρχεία θα μπορούσαν να βοηθήσουν στην εξήγηση του πώς οι ερευνητές είδαν την υπόθεση και γιατί επετράπη στον Επστάιν το 2008 να δηλώσει ένοχος για μια σχετικά μικρή κατηγορία πορνείας σε κρατικό επίπεδο.

Οι Δημοκρατικοί κατηγόρησαν επίσης τους Ρεπουμπλικάνους για συγκάλυψη, αφού αρχεία που ήταν διαθέσιμα την Παρασκευή δεν ήταν πλέον προσβάσιμα στον ιστότοπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης μέχρι το Σάββατο.

Τα χαμένα αρχεία περιλάμβαναν εικόνες πινάκων ζωγραφικής που απεικόνιζαν γυμνές γυναίκες, και ένα έδειχνε μια σειρά από φωτογραφίες κατά μήκος μιας πτέρυγας και σε συρτάρια.

Η δημοσίευση των αρχείων την Παρασκευή, γεμάτα με διορθώσεις, δεν έχει μειώσει την ζήτηση για πληροφορίες.

