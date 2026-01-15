Μαγιορκίνης στο Newsbomb: «Δεν αποκλείεται και δεύτερη κορύφωση της γρίπης στη συνέχεια του χειμώνα»

Καθησυχαστικός εμφανίστηκε ως προς τα ποσοστά κρουσμάτων της γρίπης στην κοινότητα και την αντιμετώπισή της, ο Γκίκας Μαγιορκίνης, μιλώντας στο Newsbomb.

Ο αναπληρωτής καθηγητής Υγιεινής και Επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του υπουργείου Υγείας, τόνισε ότι όσον αφορά τη γρίπη η επιστημονική κοινότητα δεν ανησυχεί, καθώς «με βάση τα στοιχεία που έχουμε, περνάμε αυτή τη στιγμή την κορύφωση του στελέχους 'Κ'», ωστόσο δεν απέκλεισε το γεγονός «στη συνέχεια του χειμώνα να έχουμε και δεύτερη κορύφωση άλλων στελεχών».

Ο ίδιος ανέφερε ότι προς το παρόν δεν υπάρχουν στοιχεία για το πώς ανταποκρίνεται το ΕΣΥ στις νοσηλείες και ενδεχομένως να υπάρξει μια μικρή πίεση, ειδικά αν συνεχιστεί η κορύφωση των στελεχών, ενώ ούτε τα στοιχεία από τους εμβολιασμούς εμπνέουν ανησυχία, καθώς τα ποσοστά εμβολιασμού στην κοινότητα κινούνται στα ίδια επίπεδα με πέρυσι.

Δεν ανησυχεί προς το παρόν η «ασθένεια Χ»

Σχετικά με τους τέσσερις ιούς που προβληματίζουν κομμάτι της επιστημονικής κοινότητας -τον Mpox, την ερυθρά, τη γρίπη των πτηνών και τον ιό Oropouche- ο Γκίκας Μαγιορκίνης εμφανίζεται και πάλι ψύχραιμος, υπογραμμίζοντας ότι «δεν έχει παρατηρθεί έξαρση κανενός από αυτούς σε κάποιο μέρος του πλανήτη».

Όσο για το αν αυτοί οι ιοί θα μπορούσαν να εξελιχθούν σε αυτό που αποκαλείται «Ασθένεια X», σημαίνοντας μια νέα πανδημία, ο ειδικός ανέφερε ότι μόνο ο Mpox έχει προκαλέσει δύο πανδημικά κύματα. «Η ερυθρά αντιμετωπίζεται με εμβόλιο και δεν περιμένουμε κάτι ιδιαίτερο, ο ιός Oropouche δεν μας ανησυχεί και δεν έχουν εντοπιστεί κρούσματα στην Ελλάδα και μόνο η γρίπη των πτηνών είναι στα ραντάρ μας και θα μπορούσε να προκαλέσει πανδημία, αλλά δεν διαφαίνεται κάτι τέτοιο προς το παρόν», σημείωσε χαρακτηριστικά.

