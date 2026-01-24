Βασιλακόπουλος στο Newsbomb.gr: «Κανείς δεν είναι ασφαλής με τη γρίπη»

Συναγερμό προκαλεί η έξαρση της γρίπης στη χώρα, με δύο μικρά παιδιά, ηλικίας 6 και 3 ετών, να νοσηλεύονται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου Παίδων «Αγία Σοφία».

Σύμφωνα με πληροφορίες, το 6χρονο παιδί νοσηλεύεται διασωληνωμένο, παρά το γεγονός ότι δεν είχε κανένα υποκείμενο νόσημα, ενώ το 3χρονο βρίσκεται σε καλύτερη κλινική κατάσταση και βρίσκεται σε διαδικασία αποσωλήνωσης.

Την ίδια ώρα, καταγράφεται ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων γρίπης, με τα παιδιατρικά νοσοκομεία «Αγία Σοφία» και «Αγλαΐα Κυριακού» να δέχονται καθημερινά εκατοντάδες περιστατικά. Πάνω από 250 παιδιά προσέρχονται καθημερινά με συμπτώματα ιογενών λοιμώξεων, ενώ περισσότερα από 50 εισάγονται για νοσηλεία, σημειώνοντας αύξηση που ξεπερνά το 30%.

«Μπορεί να κινδυνεύσουν και υγιή άτομα»

Μιλώντας στο Newsbomb.gr, ο καθηγητής Πνευμονολογίας και Εντατικής Θεραπείας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, προειδοποιεί ότι η γρίπη μπορεί να αποδειχθεί επικίνδυνη ακόμη και για υγιή άτομα.

«Κανείς δεν μπορεί να εξασφαλίσει ότι ένας υγιής οργανισμός, παιδί ή νέος άνθρωπος, δεν θα νοσήσει βαριά και δεν θα κινδυνέψει η ζωή του», τονίζει, επισημαίνοντας ότι η χώρα βρίσκεται στο αποκορύφωμα του επιδημικού κύματος.

Όπως αναφέρει, παρά τη μικρή μείωση των εισαγωγών σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, συνεχίζουν να καταγράφονται σοβαρά περιστατικά: «Είχαμε 23 νοσηλείες σε ΜΕΘ και 7 θανάτους, γεγονός που δείχνει τη βαρύτητα της νόσου».

Θεόδωρος Ι. Βασιλακόπουλος: Καθηγητής Πνευμονολογίας - Εντατικής ΘεραπείαςΙατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ)Adjunct Professor, McGill University, Montreal, Canada

«Στα παιδιά μπορεί να χορηγηθεί και ρινικό εμβόλιο»

Ο κ. Βασιλακόπουλος υπογραμμίζει ότι το βασικό μέτρο προστασίας παραμένει ο εμβολιασμός, τονίζοντας ότι το επιδημικό κύμα της γρίπης δεν αναμένεται να ολοκληρωθεί πριν από τα τέλη Φεβρουαρίου με μέσα Μαρτίου.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει στα παιδιά, επισημαίνοντας ότι υπάρχει διαθέσιμο και ρινικό εμβόλιο, χωρίς ένεση, ενώ συστήνει αυστηρή τήρηση των μέτρων υγιεινής και τη διενέργεια τεστ με την εμφάνιση συμπτωμάτων.

Τέλος, σύμφωνα με τα στοιχεία από τα λύματα, τα οποία προειδοποιούν για την πορεία των επόμενων 15 ημερών, η γρίπη παραμένει σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα, με τους ειδικούς να εκτιμούν ότι τα αυξημένα κρούσματα θα συνεχιστούν και τον επόμενο μήνα.