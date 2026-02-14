Θλίψη στο Αγρίνιο για τον αιφνίδιο θάνατο 45χρονου - Ήταν πατέρας δύο ανήλικων παιδιών

Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία του Αγρινίου από τον αιφνίδιο θάνατο ενός άντρα 45 μόλις ετών, νωρίτερα σήμερα.

Όπως αναφέρει το sinidisi.gr, ο 45χρονος μεταφέρθηκε χωρίς σφυγμό από το διαμέρισμά του στην περιοχή του Αγίου Γεωργίου και παρά την άμεση παρέμβαση των διασωστών, που προχώρησαν σε διασωλήνωση και ΚΑΡΠΑ, δεν ανταποκρίθηκε. Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για καρδιακή ανακοπή.

Ο άτυχος άνδρας εργαζόταν ως επαγγελματίας οδηγός. Ήταν πατέρας δύο ανήλικων παιδιών, γεγονός που καθιστά την τραγωδία ακόμη πιο οδυνηρή για την οικογένειά του και την τοπική κοινωνία.

