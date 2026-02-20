Ριτσώνα: Επίθεση με μαχαίρι σε 20χρονο σε δομή φιλοξενίας - Σε εξέλιξη οι έρευνες για τον δράστη

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των Αρχών για τον εντοπισμό άνδρα που φέρεται να τραυμάτισε με μαχαίρι έναν 20χρονο στη δομή φιλοξενίας μεταναστών στη Ριτσώνα και στη συνέχεια να τράπηκε σε φυγή.

Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε τα ξημερώματα της Παρασκευής (20/02), προκαλώντας αναστάτωση στους διαμένοντες της δομής και κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών. Σύμφωνα με πληροφορίες του permissos, δύο αλλοδαποί, που κατάγονται από την ίδια χώρα, ενεπλάκησαν σε έντονο διαπληκτισμό, ο οποίος κατέληξε σε βίαιη συμπλοκή.

Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, ο ένας από τους δύο φέρεται να επιτέθηκε στον 20χρονο με αιχμηρό αντικείμενο, τραυματίζοντάς τον στην κοιλιακή χώρα. Άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ και ασθενοφόρο μετέφερε τον τραυματία στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας, όπου και νοσηλεύεται. Σύμφωνα με ιατρικές πηγές, η κατάσταση της υγείας του κρίνεται σταθερή και δεν διατρέχει κίνδυνο.

Οι αστυνομικές Aρχές συνεχίζουν τις αναζητήσεις για τον φερόμενο ως δράστη, ηλικίας περίπου 30 ετών, ενώ παράλληλα εξετάζουν τα αίτια και τις συνθήκες που οδήγησαν στη σύγκρουση.