Μανώλης Λιδάκης: Πότε και πού θα γίνει το ετήσιο μνημόσυνο του σπουδαίου καλλιτέχνη

Το ετήσιο μνημόσυνο του Μανώλη Λιδάκη θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου στο Ηράκλειο.

Η τελετή θα λάβει χώρα στις 8:30 το πρωί στον Ιερό Ναό Αγίου Τίτου.

Ο Μανώλης Λιδάκης πέθανε ξαφνικά σε ηλικία 64 ετών πριν από έναν χρόνο, στις 26 Φεβρουαρίου.

Ένας χρόνος συμπληρώνεται την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου από την ημέρα που ο Μανώλης Λιδάκης έφυγε ξαφνικά από τη ζωή, σε ηλικία 64 ετών. Η απώλειά του προκάλεσε βαθιά οδύνη στο Ηράκλειο, τον τόπο που τόσο αγάπησε, αλλά και σε ολόκληρο τον καλλιτεχνικό κόσμο.

Σύμφωνα με το neakriti, την Κυριακή 22 Φεβρουαρίου, συγγενείς, φίλοι και θαυμαστές θα συγκεντρωθούν στο Ηράκλειο για να τιμήσουν τη μνήμη του. Το ετήσιο μνημόσυνο θα τελεστεί στις 8:30 το πρωί στον Ιερό Ναό Αγίου Τίτου, μέσα σε κλίμα συγκίνησης και βαθιάς συγκινησιακής φόρτισης.