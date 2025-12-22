«Μια νύχτα μόνο» - «Η Γη της ελιάς»: Φινάλε για τις δύο σειρές του MEGA

Το πρώτο μισό της σεζόν ολοκληρώνεται και, χωρίς αμφιβολία, οι σειρές του MEGA «Μια νύχτα μόνο» και «Η Γη της ελιάς» έχουν κερδίσει το στοίχημα. Απόψε, θα αποχαιρετήσουν το κοινό για το 2025 ανανεώνοντας το ραντεβού τους για τη νέα χρονιά.

Συγκεκριμένα, στις 21.00, το κοινό θα απολαύσει το 26ο επεισόδιο της δραματικής σειράς «Μια νύχτα μόνο». Ο Οδυσσέας και η Αρετή ζουν στιγμές ευτυχίας στο εξοχικό, όμως μια συνέντευξη της Αρετής πυροδοτεί θύελλα αντιδράσεων. Η Κατερίνη εξοργίζεται με τις δηλώσεις και τις φωτογραφίες, πιέζοντας ασφυκτικά τον Οδυσσέα, ενώ η Αρετή πανικοβάλλεται, προσπαθώντας να δώσει εξηγήσεις.

Ο Σάββας συναντά κρυφά τις κόρες του, ενώ η Άσπα μαθαίνει το όνομα της γυναίκας που της «έκλεψε» τον άντρα και αποφασίζει να την αντιμετωπίσει κατά μέτωπο. Ο Άλκης κινείται στο δικό του παιχνίδι, ενώ ο Νταγιάννος μετρά ψύχραιμα κινήσεις και αποφάσεις.

Ο Σταύρος εκμυστηρεύεται στον Πάρη, πως είναι ακόμα ερωτευμένος με την Αρετή, ενώ η Ελένη προβληματίζεται με τη συμπεριφορά του απέναντί της. Και η Μιρέλλα κάνει το πρώτο της λάθος – ένα λάθος που φέρνει τον Οδυσσέα και την Αρετή σε ρήξη. Κι ενώ όλα μοιάζουν έτοιμα να εκραγούν… η πραγματική απειλή φαίνεται να έρχεται, από εκεί που δεν την περιμένουν.

Στις 22.20, «Η Γη της ελιάς» θα καθηλώσει.

Ο Στάθης αρχίζει να ανησυχεί, γιατί χτυπάει το κουδούνι στο σπίτι του Δημοσθένη και δεν του ανοίγει κανείς, όμως ο Λυκούργος τον καθησυχάζει. Στο μεταξύ, μέσα στο σπίτι, η Ασπασία εξακολουθεί να κρατάει τον Δημοσθένη δεμένο. Τον απειλεί με το όπλο και τον πιέζει να μιλήσει και να της πει πώς δολοφονήθηκε ο Κίμωνας. Ο Δημοσθένης επιμένει στο ψέμα του και δεν της λέει την αλήθεια, όμως η Ασπασία αυτή τη φορά είναι αποφασισμένη να πάρει τις απαντήσεις που ψάχνει. Η μέρα για τον γάμο της Βασιλικής και του Στέφανου έχει φτάσει, αλλά η Χάιδω και ο Στάθης σκοπεύουν να μην παρευρεθούν στο μυστήριο, γεγονός που εξοργίζει τον Λυκούργο. Όταν το μάθει η Βασιλική, θα αναγκαστεί να ακυρώσει τον γάμο.

Ο Στέφανος, ωστόσο, προτείνει κάτι άλλο, πιο ανατρεπτικό. Ο Ορέστης φτάνει στο σπίτι των Ρουσσάκηδων και η Χριστιάνα μόλις τον βλέπει το σκάει από το παράθυρο φοβούμενη ότι μπορεί να μιλήσει για εκείνη, καθώς την ξέρει καλά. Ο Παυλής παίρνει τα αποτελέσματα από το τεστ DNA και ανακαλύπτει ότι το μωρό είναι βιολογικό παιδί της Δάφνης.

Η Ασπασία υποχρεώνει τον Δημοσθένη να παραδεχτεί τα πάντα για τη δολοφονία του Κίμωνα και τον σκοτώνει χωρίς κανένα έλεος.

Διαβάστε επίσης