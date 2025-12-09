Η Γη της ελιάς: Έτσι τελειώνει η σειρά για το 2025 – Ο Δημοσθένης «μαρτυρά» στα χέρια της Ασπασίας

«Η Γη της ελιάς» συνεχίζει να κρατά αμείωτο το ενδιαφέρον των τηλεθεατών, στο MEGA, καθημερινά. Η σειρά θα συντροφεύσει ως τις 22 Δεκεμβρίου, ενώ θα ακολουθήσει ένα μικρό break λόγω γιορτών.

Οι εξελίξεις «κόβουν» την ανάσα και ο Δημοσθένης φαίνεται ότι θα είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής. Συγκεκριμένα, η Ασπασία ακούει κρυφά την ομολογία του άντρα της για τη δολοφονία του γιου τους. Ξεφορτώνεται τους βοηθούς του Δημοσθένη και μένει μόνη μαζί του στο σπίτι. Εκεί τα πράγματα παίρνουν βίαιη τροπή αφού, μετά από πάλη, τον ακινητοποιεί, τον δένει, τον φιμώνει και... τότε ξεκινάει το μαρτύριό του.

Παράλληλα, ο Αντώνης καλεί τον Δημοσθένη στο κρυφό κινητό και, προς έκπληξή του, το σηκώνει η Ασπασία. Αμέσως χτυπάει συναγερμός στο κύκλωμα κι όλοι λαμβάνουν την εντολή να ξεφορτωθούν τα παράνομα κινητά τους.

Ο Στάθης αρχίζει να ανησυχεί, γιατί χτυπάει το κουδούνι στο σπίτι του Δημοσθένη και δεν του ανοίγει κανείς, όμως ο Λυκούργος τον καθησυχάζει. Στο μεταξύ, μέσα στο σπίτι, η Ασπασία εξακολουθεί να κρατάει τον Δημοσθένη δεμένο. Τον απειλεί με το όπλο και τον πιέζει να μιλήσει και να της πει πώς δολοφονήθηκε ο Κίμωνας. Ο Δημοσθένης επιμένει στο ψέμα του και δεν της λέει την αλήθεια, όμως η Ασπασία αυτή τη φορά είναι αποφασισμένη να πάρει τις απαντήσεις που ψάχνει.

Στο τέλος, τον υποχρεώνει να παραδεχτεί τα πάντα για τη δολοφονία του Κίμωνα και τον σκοτώνει χωρίς κανένα έλεος.