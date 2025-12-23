Ανασκόπηση 2025: Οι τηλεοπτικές στιγμές που απασχόλησαν, επιστροφές και «δικαστήρια»

Το 2025 περνά στο χρονοντούλαπο της τηλεοπτικής ιστορίας και αφήνει το «στίγμα» του περισσότερο για τα κακώς κείμενα στη μικρή οθόνη παρά για τις επιτυχίες και τις όμορφες στιγμές.

Μέσα σε αυτούς τους 12 μήνες στήθηκαν, πολλές φορές, στις εκπομπές τηλεοπτικά δικαστήρια. Η υπόθεση του Βασίλη Μπισμπίκη και του Γιώργου Μαζωνάκη απασχόλησαν, με παρουσιαστές και δημοσιογράφους να δημοσιοποιούν προσωπικά στοιχεία και ευαίσθητα θέματα των εμπλεκόμενων αποδεικνύοντας ότι η δημοσιότητα πολλές φορές συνεπάγεται αρνητική έκθεση. Στην περίπτωση του ηθοποιού, όλα ξεκίνησαν τον περασμένο Σεπτέμβριο, όταν μετά από μία γιορτή τσικουδιάς όπου έδωσε το παρών, προκάλεσε με το αυτοκίνητό του στη Φιλοθέη φθορές σε σταθμευμένα οχήματα και στη συνέχεια έφυγε από το σημείο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στην κατάθεσή του ο ηθοποιός ξεκαθάρισε πως δεν είχε καταναλώσει αλκοόλ. Το δικαστήριο τον έκρινε ένοχο, επιβάλλοντάς του χρηματική ποινή 7.000 ευρώ. Βέβαια όλα αυτά ήταν μόνο το ένα κομμάτι του παζλ, καθώς ακούστηκαν on air σε εκπομπές πολλές λεπτομέρειες και υπαινιγμοί τόσο για την προσωπικότητά του, όσο και για τις σχέσεις του με την καλή του φίλη Δανάη Παππά.

Με έναν τρόπο που φέρνει στη μνήμη αυτό που οι αρχαίοι Έλληνες ονόμαζαν κάθαρση, ο Βασίλης Μπισμπίκης «εξιλεώνεται» για το μικρό του παράπτωμα με την συγκλονιστική του ερμηνεία στην «Σπασμένη Φλέβα» του Γιάννη Οικονομίδη που είναι καταιγιστική και για πολλούς αποτελεί από μόνη της αφορμή να παρακολουθήσετε την ταινία.

Το «παιχνίδι» με τον Γιώργο Μαζωνάκη άρχισε με τον εγκλεισμό του σε ψυχιατρική κλινική αλλά και με τη διαμάχη με την οικογένειά του, ενώ το τέλος του 2025 τον βρίσκει ξανά στο μάτι του κυκλώνα λόγω της καταγγελίας που έχει δεχτεί από τον νεαρό καλλιτέχνη Στέφανο Παπαδόπουλο. Για την ενοχή ή την αθωότητά του, το δικαστήριο και μόνο θα αποφασίσει. Για όλα τα υπόλοιπα όμως έχουν φροντίσει τα πάνελ εκπομπών που πλέκουν γαϊτανάκι φημολογίας και παραφιλολογίας.

Το 2025 δεν συζητήθηκε ιδιαίτερα για τις μεταγραφές του… Η μοναδική ίσως περίπτωση που απασχόλησε ήταν εκείνη της Τατιάνας Στεφανίδου. Το φινάλε, όμως, δεν είχε happy end. Η παρουσιάστρια άντεξε στη συχνότητα του ΣΚΑΪ μόλις ένα μήνα με το «Power Talk», καθώς τα νούμερα τηλεθέασης δεν ξεπέρασαν ποτέ το 5%. Με μία ανακοίνωση ο σταθμός γνωστοποίησε τη λήξη της συνεργασίας τους και κάπως έτσι… και αυτή η τηλεοπτική επιστροφή πέρασε στη λήθη.

Να σημειωθεί ότι, την ίδια σεζόν, είδαμε δύο ακόμη πρόωρα φινάλε εκπομπών στο MEGA. Δανάη Μπάρκα και Κώστας Τσουρός ολοκλήρωσαν νωρίτερα από το αναμενόμενο τις εκπομπές τους «Πάμε Δανάη!» και «Ακόμη δεν είδες τίποτα!», προκαλώντας έντονες αντιδράσεις και μεγάλη συζήτηση.

Ο Γιώργος Παπαδάκης είπε «αντίο» στο «Καλημέρα Ελλάδα»

Η πιο ιδιαίτερη στιγμή της φετινής τηλεοπτικής σεζόν είναι η αποχώρηση του Γιώργου Παπαδάκη από την πρωινή ζώνη του ΑΝΤ1. Με δάκρυα στα μάτια, το πρωί της Παρασκευής 4 Ιουλίου, ο βετεράνος της τηλεόρασης αποχαιρέτησε τους τηλεθεατές οριστικά κλείνοντας έναν κύκλο 34 ετών στο «Καλημέρα Ελλάδα». Χωρίς να μπορεί να κρύψει τη συγκίνησή του, λύγισε και δήλωσε πριν το φινάλε: «Ήρθε η πιο δύσκολη στιγμή, γιατί αυτή την οικογένεια θα την αποχωριστώ από την καθημερινότητά μου και θα αποχωριστώ και την καθημερινότητα μαζί σας. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε εσάς, ένα μεγάλο ευχαριστώ στον ΑΝΤ1. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους αυτούς τους συνεργάτες, στους φίλους, στα αδέρφια μου που με ανέχτηκαν όλα αυτά τα χρόνια, με την υπερβολή μου, τις εμμονές μου, αλλά και την αγάπη μου και την εκτίμησή μου και το σεβασμό μου απέναντί τους. Κυρίες και κύριοι, θέλω να σας ευχαριστήσω μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου… Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον ΑΝΤ1! Θοδωρή, ευχαριστώ, άξιε συνεχιστή του Μίνωα Κυριακού που με έσπρωξε να κάνω αυτό που ονειρευόμουν. Καλημέρα Ελλάδα, για τελευταία φορά! Δε θα χαθούμε, έχετε την αγάπη μου, την εκτίμησή μου, τον σεβασμό μου… Καλημέρα Ελλάδα»…

Η «εθνική» εγκυμοσύνη

Μετά την Ελένη Μενεγάκη και τη φρενίτιδα που επικρατούσε τις χρυσές εποχές της TV για τη βασίλισσα της μικρής οθόνης, η εγκυμοσύνη της Κατερίνας Καινούργιου έγινε viral και πολυσυζητήθηκε όσα λίγα lifestyle γεγονότα. Μπορεί να σιγοψιθυριζόταν από τις αρχές του Σεπτεμβρίου, η παρουσιάστρια όμως έκανε την αποκάλυψη στις 9 Νοεμβρίου του 2025. «A little miracle on the way… Μέσα σε μια μικρή καρδιά που μόλις άρχισε να χτυπά, χωρά όλη μας η ευτυχία… Σας ευχαριστώ για τις υπέροχες ευχές σας, την θετική σας ενέργεια κ κυρίως για την διακριτικότητα σας στην πιο σημαντική στιγμή της ζωής μου», έγραψε στο Instagram ποζάροντας με φουσκωμένη κοιλίτσα. Έκτοτε, όλοι οι τηλεαστέρες έσπευσαν να ευχηθούν στη μέλλουσα μανούλα, που πλέει σε πελάγη ευτυχίας εκπληρώνοντας ένα μεγάλο όνειρο. Φυσικά, η προσωπική ευτυχία συνοδεύεται και από επαγγελματική επιτυχία αφού η εκπομπή της στον ALPHA, «Super Κατερίνα», κατακτά πρωτιές.

Το αγαπημένο «Σόι» του κόσμου

Η μυθοπλασία είναι η πρωταγωνίστρια στη βραδινή ζώνη, όμως αν πρέπει να διαλέξουμε μία σειρά -που κάνει τη διαφορά- αυτή είναι το «Σόι σου». Η θρυλική κωμωδία του ALPHA επέστρεψε με νέα επεισόδια μετά από έξι χρόνια και οι Τριαντάφυλλοι με τους Χαμπέους χαρίζουν γέλιο και συγκίνηση στο κοινό. Τα σαρωτικά ποσοστά, που αγγίζουν μέχρι και το 40%, μοιάζουν θαύμα για την ανταγωνιστική πλέον τηλεόραση και αποδεικνύουν ότι ο κόσμος έχει ανάγκη από ωραίες δουλειές.

Η «Αστερομάτα» Κλαυδία και η Eurovision

Τον Ιανουάριο, όταν έπαιρνε την πρώτη θέση στον εθνικό τελικό, κανείς δεν φανταζόταν ότι τέσσερις μήνες μετά, τον περασμένο Μάιο, όλη η Ευρώπη θα υποκλινόταν στο ταλέντο της. Η Κλαυδία, η εκπρόσωπός μας στη Eurovision το 2025, επέλεξε να μην πατήσει καμία μπανανόφλουδα των media και να μην επηρεαστεί από τα κακά σχόλια που ακούστηκαν. Το αποτέλεσμα με την «Αστερομάτα» την δικαίωσε, αφού -μετά από πολλά χρόνια- έφερε την έκτη θέση στη χώρα μας, αλλά κυρίως μάς έκανε όλους υπερήφανους.

Η εν λόγω επιτυχία χάρισε και σαρωτικά ποσοστά στην ΕΡΤ, που σημείωσε ρεκόρ 15ετίας στην τηλεθέαση. Σύμφωνα με τα στοιχεία, η μετάδοση του μεγάλου τελικού της Eurovision έκανε 75% στο δυναμικό κοινό (18-54) και 70,8% στο σύνολο. Κατά τη διάρκεια εμφάνισης της εξαιρετικής Κλαυδίας στη σκηνή του St.Jakobshalle, η τηλεθέαση έφτασε το 77,6% στο σύνολο ενώ στο γυναικείο κοινό (18-34) «χτύπησε κόκκινο» με 89,5%!