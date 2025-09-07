Σήφης Βαλυράκης: Στο σκαμνί έπειτα από 3 αναβολές οι κατηγορούμενοι

Ο πρώην υπουργός έφυγε από τη ζωή στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας, τον Ιανουάριο του 2021

Σήφης Βαλυράκης: Στο σκαμνί έπειτα από 3 αναβολές οι κατηγορούμενοι
Από τις δεκάδες υποθέσεις που έχουν απασχολήσει το πανελλήνιο τα τελευταία χρόνια, υπάρχει μία που παραμένει σε δικαστική εκκρεμότητα, παρόλο που το αποδιδόμενο από τις αρχές έγκλημα έχει λάβει χώρα πριν από σχεδόν πέντε χρόνια: η υπόθεση της φερόμενης δολοφονίας του Σήφη Βαλυράκη.

Ο πρώην υπουργός έφυγε από τη ζωή στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας, τον Ιανουάριο του 2021. Η οικογένεια του εκλιπόντος από την πρώτη στιγμή έκανε λόγο για εγκληματική ενέργεια, καταγγέλλοντας δύο ψαράδες, που βρίσκονταν στο σημείο τις στιγμές του θανάτου του πρώην υπουργού.

«Εχουν περάσει τόσα χρόνια και οι δράστες δυστυχώς ακόμα κυκλοφορούν ελεύθεροι» λέει ο Μανώλης Φωτάκης, νομικός εκπρόσωπος, αλλά και στενός φίλος της οικογένειας Βαλυράκη.

Στη δίκη έχουν δοθεί μέχρι στιγμής τρεις αναβολές, λόγω και των συγκυριών. Τις δύο πρώτες φορές που ορίστηκε η δίκη συνέπεσε με αποχή των δικηγόρων, ενώ η τρίτη αναβολή δόθηκε μετά από αίτημα του αείμνηστου Αλέξη Κούγια, που εκπροσωπούσε τους δύο κατηγορούμενους ψαράδες μέχρι τον θάνατό του. Πλέον, η δίκη έχει προγραμματιστεί για τέταρτη φορά στις 22 Σεπτεμβρίου, στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Αθηνών, όπου έχει μεταφερθεί για λόγους ασφαλείας.

Αντιφάσεις

Από την αρχή της δικαστικής διερεύνησης της υπόθεσης, η προσέγγιση των αρχών ήταν αντιφατική.

Οι πρώτες καταγγελίες της οικογένειας Βαλυράκη είχαν μπει στο αρχείο από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Χαλκίδας, ωστόσο η Εισαγγελία Εφετών Εύβοιας έκρινε διαφορετικά. Σε βάρος των δύο κατηγορούμενων ασκήθηκε δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση και μετά την απολογία τους στον ανακριτή οδηγήθηκαν στη φυλακή. Ακολούθησε νέα ανατροπή, αφού σε λιγότερο από ένα μήνα το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Χαλκίδας έκανε δεκτό το αίτημα αποφυλάκισης που κατέθεσαν.

Σύμφωνα με τον έτερο συνήγορο της οικογένειας Βαλυράκη, Κώστα Παπαδάκη, εάν οι δύο άνδρες είχαν κρατηθεί προσωρινά, η δίκη θα είχε ολοκληρωθεί σήμερα, λόγω του 18μηνου, που είναι το ανώτατο όριο της προφυλάκισης. «Αυτή είναι στην πραγματικότητα η κύρια αιτία της τεράστιας καθυστέρησης και είναι πρωτάκουστο να αφήνονται ελεύθεροι κατηγορούμενοι για τόσο βαρύ κακούργημα, στο οποίο μάλιστα το παραπεμπτικό βούλευμα δέχεται την ύπαρξη σοβαρών ενδείξεων ενοχής», αναφέρει ο κ. Παπαδάκης, που συμπληρώνει τη νομική ομάδα υποστήριξης της κατηγορίας, μαζί με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου, τον Νίκο Κωνσταντόπουλο και τον Βασίλη Λεμπέση.

Προς υποστήριξη της κατηγορίας θα παρασταθεί η χήρα του εκλιπόντος, Μίνα Παπαθεοδώρου-Βαλυράκη, καθώς και τα δύο παιδιά τους, Ιωάννης και Αλέξανδρος. Ο αδελφός του Σήφη Βαλυράκη, Ανδρέας, έφυγε από τη ζωή τον περασμένο Δεκέμβριο, χωρίς να προλάβει να δει τη δίκη έστω να ξεκινά.

Με πληροφορίες από Ελεύθερος Τύπος

