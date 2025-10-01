Δικηγόρος οικογένειας Βαλυράκη στο Newsbomb: «Υπήρξε συγκάλυψη - Τώρα θα αναδειχθεί η αλήθεια»

Με την κατάθεση της Mίνας Βαλυράκη, ξεκίνησε η δίκη στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο για τον θάνατο του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ Σήφη Βαλυράκη τον Ιανουάριο του 2021 στην Ερέτρια, ωστόσο το βάρος έπεσε και στις δηλώσεις του συνηγόρου της οικογένειας.

Ο Μανώλης Φωτάκης, δικηγόρος της οικογένειας Βαλυράκη, μιλώντας στο Newsbomb, κατήγγειλε ευθέως ότι «υπήρξε συγκάλυψη από την πρώτη στιγμή», ενώ υπογράμμισε πως η επιμονή των συγγενών ήταν εκείνη που κράτησε την υπόθεση ζωντανή:

«Η οικογένεια έδωσε έναν πραγματικό αγώνα κάτω από αντίξοες συνθήκες. Καταφέραμε να φέρουμε την υπόθεση στο ακροατήριο και όχι στο αρχείο. Πιστεύουμε ότι εδώ θα αναδειχθεί η αλήθεια και θα αποδοθεί δικαιοσύνη».

Ο Σήφης και η Μίνα Βαλυράκη

Όπως ανέφερε, η διαδικασία δεν θα είναι σύντομη, καθώς αναμένονται καταθέσεις δεκάδων μαρτύρων. «Η δίκη θα κρατήσει σίγουρα δύο με τρεις μήνες, ίσως και περισσότερο. Χθες ακούστηκε μόνο η αρχή της κατάθεσης της κυρίας Βαλυράκη. Προχωράμε αργά, αλλά αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να ακουστούν όλα και να αποκαλυφθούν οι πραγματικές διαστάσεις της υπόθεσης», τόνισε χαρακτηριστικά.

Η οικογένεια του Σήφη Βαλυράκη δηλώνει αποφασισμένη να φτάσει «μέχρι τέλους», ζητώντας δικαίωση για τον θάνατο του ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ.

Υπενθυμίζεται πως ο Σήφης Βαλυράκης βρέθηκε νεκρός τον Ιανουάριο του 2021 στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας. Η βάρκα του είχε εντοπιστεί ακυβέρνητη, ενώ λίγο αργότερα η σορός του εντοπίστηκε στη θάλασσα, με τις συνθήκες θανάτου του να προκαλούν από τότε έντονες αντιδράσεις και αντιπαραθέσεις.

O Μανώλης Φωτάκης, δικηγόρος της οικογένειας Βαλυράκη

