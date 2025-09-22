Ξεκίνησε σήμερα το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Αθηνών για το θάνατο του Σήφη Βαλυράκη

Το ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, Σήφης Βαλυράκης, έχασε την ζωή του στις 24/01/2021 στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας.

Κατηγορούμενοι για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση είναι δύο αδέλφια ψαράδες από την περιοχή.

Κατηγορούνται σύμφωνα με το παραπεμπτικό βούλευμα ότι προσέγγισαν με το αλιευτικό τους σκάφος το φουσκωτό «Μίνα» του Σήφη Βαλυράκη, τον χτύπησαν δύο φορές στο κεφάλι, αυτός έπεσε στη θάλασσα και και τραυματίστηκε από τις προπέλες των σκαφών.

Οι κατηγορούμενοι δήλωσαν αθώοι και ότι κατηγορούνται άδικα, υποστηρίζοντας ότι το σκάφος τους ήταν δεμένο στο λιμάνι και θα έρθουν μάρτυρες που θα υποστηρίξουν ότι ήταν σπίτι τους και τρώγανε.

Το δικαστήριο μετά την συγκρότηση του διέκοψε για τις 30 Σεπτεμβρίου.

