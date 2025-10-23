Σήφης Βαλυράκης – «Δέχτηκε επίθεση, είχε αμυντικά χτυπήματα», κατέθεσε ο γιος του

Με την κατάθεση του Αλεξάνδρου Βαλυράκη, μικρού γιου του πρώην υπουργού, συνεχίστηκε σήμερα (23/10) η δίκη για το θάνατό του

Άγγελος Βουράκης

Σήφης Βαλυράκης – «Δέχτηκε επίθεση, είχε αμυντικά χτυπήματα», κατέθεσε ο γιος του
EUROKINISSI.
ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
4'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Με την κατάθεση του Αλεξάνδρου Βαλυράκη, μικρού γιου του πρώην υπουργού, Σήφη Βαλυράκη, συνεχίστηκε σήμερα (23/10) η δίκη για το θάνατό του.

Ο γιος του πρώην υπουργού κατέθεσε για τη μοιραία εκείνη μέρα, και το πώς αντίκρισε τον νεκρό πατέρα του όταν κλήθηκε να κάνει την αναγνώριση της σωρού του στο νοσοκομείο.

«Ο πατέρας μου δέχθηκε επίθεση, κάλυψε το κεφάλι του αλλά δεν μπόρεσε να προστατευτεί για να σωθεί. Είδα έναν άνθρωπο που ήταν ξυλοκοπημένος ακόμη και στο πρόσωπο. Είχε μελανιές, αμυντικά τραύματα και χτυπήματα στο κεφάλι. Είχε ένα τεράστιο τραύμα στον τράχηλο, ήταν σοκαριστικό».

Στην αρχή της κατάθεσής του ανέφερε πως καθυστέρησε να μάθει για την εξαφάνιση του πατέρα του καθώς είχε το τηλέφωνό του κλειστό.

«Άνοιξα το τηλέφωνό μου γύρω στις 16:50, είχε πολλά μηνύματα. Βρισκόμουν στο κέντρο της Αθήνας. Με το που με πήραν τηλέφωνο ανησύχησα πολύ, ήμουν σίγουρος ότι είχε γίνει κάτι πολύ σοβαρό. Έφυγα από την Αθήνα αργότερα γύρω στις 7:00 όταν βρήκα τρόπο γιατί το δικό μου όχημα είχε πρόβλημα. Περίπου 10 με 15 λεπτά πριν φτάσω με πήρε ο αδελφός μου».

Πρόεδρος: Πήγατε στο σημείο;

Α. Βαλυράκης: Ναι, μου έκανε τεράστια εντύπωση γιατί είχε πολύ κόσμο. Πώς τους επιτρέπονταν να στέκονται στα 5 μέτρα; Είδα τον πατέρα μου καλυμμένο και τον αδελφό μου πεσμένο στο έδαφος. Η αντίδρασή μου εκείνη τη στιγμή ήταν να προστατεύσω τον πατέρα μου. Στο Νησί των Ονείρων εγώ δεν είδα τον πατέρα μου, τον είδα μετά στο νοσοκομείο.

Πρόεδρος: Πείτε μας για το μετά που πήγατε στο νοσοκομείο. Τι είδατε;

Α. Βαλυράκης: Πήγα εκεί με τον αδελφό μου, δεν τον άφησα να κάνει την αναγνώριση εκείνος. Πήγα εγώ πρώτος. Είδα τον πατέρα μου και η εικόνα ήταν πολύ δύσκολη. Εγώ είδα έναν άνθρωπο με αμυντικά τραύματα, που ήταν ξυλοκοπημένος, ακόμη και το πρόσωπό του. Είχε μελανιές στο κεφάλι του και ένα τεράστιο τραύμα στον τράχηλο, ήταν σοκαριστικό.

Για τη σχέση που διατηρούσαν ως πατέρας και γιος μίλησε στη συνέχεια ο μάρτυρας.

«Ήμουν πολύ κοντά με τον πατέρα μου. Είχε τύχει να συζητήσουμε για την καταναγκαστική εργασία στις φυλακές της Αλβανίας που είχε βρεθεί. Τότε μου είχε πει πως όταν σε χτυπούν πρέπει να καλύπτεις το κεφάλι σου. Το μυαλό μου πήγε εκεί. Ότι δέχθηκε επίθεση, κάλυψε το κεφάλι του αλλά δεν μπόρεσε να προστατευτεί για να σωθεί. Ο πατέρας μου ήταν πολύ προσεκτικός όταν έκανε ψαροτούφεκο και γενικότερα η προσέγγισή του στα θέματα ασφάλειας ήταν πολύ αυστηρή».

Πρόεδρος: Σας είχε πει αν υπήρχαν γενικότερα θέματα με προστριβές στη θάλασσα;

Α. Βαλυράκης: Όχι, μέχρι που πέθανε ο πατέρας μου δεν ήξερα γι’ αυτά. Μετά έμαθα ότι οι επαγγελματίες ψαράδες, αν δεν τους άρεσαν κάποια πράγματα, έκαναν ακόμη και εμβολισμούς. Άκουσα πράγματα ανατριχιαστικά...

Πρόεδρος: Τους κατηγορούμενους τους γνωρίζετε;

Μάρτυρας: Όχι, τους έμαθα όταν λάβαμε τη δικογραφία.

Δικηγόρος οικογένειας Βαλυράκη: Τι άνθρωπος ήταν ο πατέρας σας; Εριστικός ή ήπιος;

Μάρτυρας: Δεν ήταν καθόλου εριστικός, ήταν ήσυχος, έντιμος και απλός. Δεν μάλωνε με κανέναν. Εγώ δεν τον είχα ακούσει ποτέ να βρίζει.

Ο Αλέξανδρος Βαλυράκης σημείωσε ότι δεν πίστεψε ποτέ ότι τα τραύματα που έφερε ο πατέρας του ήταν από την προπέλα του σκάφους του.

«Η στολή του ήταν άθικτη» ανέφερε, ενώ και εκείνος άφησε ξεκάθαρες αιχμές για πλημμελή έρευνα των αρχών στην υπόθεση διερεύνησης θανάτου του πατέρα του.

Υπενθυμίζεται ότι ο Σήφης Βαλυράκης έχασε τη ζωή του τον Ιανουάριο του 2021 σε θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας. Για τον θάνατό του κατηγορούνται δύο άτομα, ψαράδες στο επάγγελμα, οι οποίοι δικάζονται για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας με δόλο κατά συναυτουργία. Και οι δύο αρνούνται την κατηγορία, υποστηρίζοντας ότι δεν ήταν καν το σκάφος τους στη θάλασσα εκείνη τη μέρα.

Σήμερα στο ακροατήριο του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου βρέθηκαν ξανά, μεταξύ άλλων, η σύζυγος του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, Γεωργία, η οποία είναι μάρτυρας στην υπόθεση, ο πρώην πρόεδρος της Βουλής Απόστολος Κακλαμάνης, ο Νίκος Σηφουνάκης, καθώς και μέλη της οικογένειας του αδικοχαμένου πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια

Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
13:18ΕΛΛΑΔΑ

Γκάζι: Φίλη της Ζωής έκλαιγε έξω από το κλαμπ - Τα αναπάντητα ερωτήματα για τον θάνατο της 16χρονης και τα μηνύματα παρηγοριάς στην οικογένεια

13:14ME TO N & ME TO Σ

Μαφία και παρακράτος ζουν και βασιλεύουν…

13:12ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η Novibet ανάμεσα στα Best Workplaces™ in Technology 2025

13:10ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Χανιά: Βρήκε τη μητέρα του νεκρή μέσα στο σπίτι της

13:04ΚΟΣΜΟΣ

Τεχνητή Νοημοσύνη: «Διπλοβάρδιες» και εξαντλητικά ωράρια στον «πόλεμο» της Σίλικον Βάλεϊ - Τι είναι το εργασιακό μοντέλο 0-0-2»

12:58ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Αρκούδα μπήκε σε ζωολογικό κήπο και επισκέφτηκε τρεις αιχμάλωτες «φίλες» της

12:56ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Το βίντεο από τη σύλληψη του διαιτητή Ούρος Νίκολιτς στη Σερβία

12:51ΕΛΛΑΔΑ

Καθυστερήσεις στην έκδοση πιστοποιητικού για το ποινικό μητρώο

12:46ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νίκος Χαρδαλιάς: «Στην Αττική, η ενίσχυση της ανθεκτικότητας και των 66 Δήμων μας αποτελεί προτεραιότητα στην πράξη και όχι στα χαρτιά»

12:37ΕΛΛΑΔΑ

28η Οκτωβρίου: Εντυπωσιακά βίντεο από την δοκιμαστική στρατιωτική παρέλαση - Δείτε και φωτογραφίες

12:31ΚΟΣΜΟΣ

Συντριβή αεροσκάφους στη Βενεζουέλα: Δύο νεκροί - Σοκαριστικό βίντεο

12:30ΑΠΟΨΕΙΣ

Οι δήμοι και οι περιφέρειες να έχουν ρόλο στην εφαρμογή των πολιτικών της ΕΕ

12:28ΚΟΣΜΟΣ

Τα Comedy Wildlife Awards ανακοίνωσαν τους 40 φιναλίστ - Δείτε τις ξεκαρδιστικές φωτογραφίες

12:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παπασταύρου: «Πριν από τα Χριστούγεννα το 60% του επιδόματος θέρμανσης» – Τι είπε για τη Chevron

12:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης περί μη διακυβερνήσιμης χώρας: Είναι εκτός θέματος όσοι το υποστηρίζουν - LIVE

12:10ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΜΑΛΙΑΣ

Ο χρυσός, το ράλι, η απότομη πτώση και τα νέα δεδομένα

12:05ΚΟΣΜΟΣ

Κιμ Καρντάσιαν: Αποκάλυψε με δάκρυα στα μάτια ότι διαγνώστηκε με ανεύρυσμα στον εγκέφαλο - «Φταίει το άγχος του διαζυγίου»

11:58LIFESTYLE

Τηλεθέαση: Οι «Αταίριαστοι» κέρδισαν την πρωτιά – Ανατροπή με την Καινούργιου

11:55ΕΛΛΑΔΑ

Πάνος Ρούτσι: «Αν σβήσουν τα ονόματα από τον Άγνωστο Στρατιώτη θα τα γράψουμε ξανά»

11:52ΕΛΛΑΔΑ

Επεισόδια στο Μεταξουργείο: Δακρυγόνα και κρότου λάμψης σε διαμαρτυρία εκπαιδευτικών και γονέων

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
09:00ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Κλείδωσε» το «καλοκαιράκι του Αγίου Δημητρίου» - Μετά την 28η η μεγάλη ανατροπή

10:09ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: «Ποτάμι παγωμένου αέρα» από τον Αρκτικό Κύκλο στα Βαλκάνια - Πώς θα επηρεαστεί η Ελλάδα σύμφωνα με τους Ιταλούς μετεωρολόγους

12:05ΚΟΣΜΟΣ

Κιμ Καρντάσιαν: Αποκάλυψε με δάκρυα στα μάτια ότι διαγνώστηκε με ανεύρυσμα στον εγκέφαλο - «Φταίει το άγχος του διαζυγίου»

22:20ΚΟΣΜΟΣ

Το «θαύμα» της Φύσης: Οι φάλαινες στην Αυστραλία ξεπέρασαν τα προ-φαλαινοθηρικά επίπεδα

10:36ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ με τον θάνατο της 16χρονης στο Γκάζι: «Δεν προκύπτει τηλεφωνική ή άλλη ενημέρωση στην Άμεση Δράση ή σε αστυνομική υπηρεσία» απαντά η ΕΛ.ΑΣ

10:26ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Στη ΓΑΔΑ οι 34 από τους 37 συλληφθέντες του κυκλώματος με τις παράνομες επιδοτήσεις

10:22ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Τέσσερις μέρες Άνοιξη και μετά ριζική αλλαγή - Τι θα γίνει με την κακοκαιρία την 28η Οκτωβρίου

12:06ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Η πρόβλεψη του Σάκη Αρναούτογλου - Τι «βλέπει» μετά τις 28 Οκτωβρίου

11:40ΕΛΛΑΔΑ

Διονύσης Σαββόπουλος: «Ώσπου η ζωή να βασιλέψει εγώ θα σ' αγαπώ» - Η γνωριμία με τη γυναίκα της ζωής του και η εξομολόγησή του

11:45ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Σήφης Βαλυράκης – «Δέχτηκε επίθεση, είχε αμυντικά χτυπήματα», κατέθεσε ο γιος του

11:52ΕΛΛΑΔΑ

Επεισόδια στο Μεταξουργείο: Δακρυγόνα και κρότου λάμψης σε διαμαρτυρία εκπαιδευτικών και γονέων

12:37ΕΛΛΑΔΑ

28η Οκτωβρίου: Εντυπωσιακά βίντεο από την δοκιμαστική στρατιωτική παρέλαση - Δείτε και φωτογραφίες

10:28Η «ΓΑΤΑ» ΤΗΣ ΗΡΩΔΟΥ ΑΤΤΙΚΟΥ

Τι λένε στην κυβέρνηση για Δένδια και Άγνωστο Στρατιώτη - Πότε έρχεται ανασχηματισμός

12:25ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μαρινάκης περί μη διακυβερνήσιμης χώρας: Είναι εκτός θέματος όσοι το υποστηρίζουν - LIVE

09:11ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στη Λάρισα: Νεκρό βρέφος μόλις ενός μήνα - Το μετέφερε στο νοσοκομείο η γιαγιά του

10:07ΕΛΛΑΔΑ

Άλιμος: 15χρονος έπαθε ανακοπή - Νοσηλεύεται διασωληνωμένος στο Παίδων «Αγία Σοφία»

11:21ΜΠΑΣΚΕΤ

Euroleague: Χαμός με τον Νίκολιτς - Συνελήφθη ο Σέρβος διαιτητής - Βρέθηκαν 250.000 ευρώ σπίτι του

11:26ΚΟΣΜΟΣ

Μεντβέντεφ: «Ο φλύαρος ειρηνοποιός Τραμπ έχει πλέον ξεκινήσει πόλεμο εναντίον της Ρωσίας»

12:31ΚΟΣΜΟΣ

Συντριβή αεροσκάφους στη Βενεζουέλα: Δύο νεκροί - Σοκαριστικό βίντεο

13:10ΕΛΛΑΔΑ

Τραγωδία στα Χανιά: Βρήκε τη μητέρα του νεκρή μέσα στο σπίτι της

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ