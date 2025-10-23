Σήφης Βαλυράκης – «Δέχτηκε επίθεση, είχε αμυντικά χτυπήματα», κατέθεσε ο γιος του

Με την κατάθεση του Αλεξάνδρου Βαλυράκη, μικρού γιου του πρώην υπουργού, Σήφη Βαλυράκη, συνεχίστηκε σήμερα (23/10) η δίκη για το θάνατό του.

Ο γιος του πρώην υπουργού κατέθεσε για τη μοιραία εκείνη μέρα, και το πώς αντίκρισε τον νεκρό πατέρα του όταν κλήθηκε να κάνει την αναγνώριση της σωρού του στο νοσοκομείο.

«Ο πατέρας μου δέχθηκε επίθεση, κάλυψε το κεφάλι του αλλά δεν μπόρεσε να προστατευτεί για να σωθεί. Είδα έναν άνθρωπο που ήταν ξυλοκοπημένος ακόμη και στο πρόσωπο. Είχε μελανιές, αμυντικά τραύματα και χτυπήματα στο κεφάλι. Είχε ένα τεράστιο τραύμα στον τράχηλο, ήταν σοκαριστικό».

Στην αρχή της κατάθεσής του ανέφερε πως καθυστέρησε να μάθει για την εξαφάνιση του πατέρα του καθώς είχε το τηλέφωνό του κλειστό.

«Άνοιξα το τηλέφωνό μου γύρω στις 16:50, είχε πολλά μηνύματα. Βρισκόμουν στο κέντρο της Αθήνας. Με το που με πήραν τηλέφωνο ανησύχησα πολύ, ήμουν σίγουρος ότι είχε γίνει κάτι πολύ σοβαρό. Έφυγα από την Αθήνα αργότερα γύρω στις 7:00 όταν βρήκα τρόπο γιατί το δικό μου όχημα είχε πρόβλημα. Περίπου 10 με 15 λεπτά πριν φτάσω με πήρε ο αδελφός μου».

Πρόεδρος: Πήγατε στο σημείο;

Α. Βαλυράκης: Ναι, μου έκανε τεράστια εντύπωση γιατί είχε πολύ κόσμο. Πώς τους επιτρέπονταν να στέκονται στα 5 μέτρα; Είδα τον πατέρα μου καλυμμένο και τον αδελφό μου πεσμένο στο έδαφος. Η αντίδρασή μου εκείνη τη στιγμή ήταν να προστατεύσω τον πατέρα μου. Στο Νησί των Ονείρων εγώ δεν είδα τον πατέρα μου, τον είδα μετά στο νοσοκομείο.

Πρόεδρος: Πείτε μας για το μετά που πήγατε στο νοσοκομείο. Τι είδατε;

Α. Βαλυράκης: Πήγα εκεί με τον αδελφό μου, δεν τον άφησα να κάνει την αναγνώριση εκείνος. Πήγα εγώ πρώτος. Είδα τον πατέρα μου και η εικόνα ήταν πολύ δύσκολη. Εγώ είδα έναν άνθρωπο με αμυντικά τραύματα, που ήταν ξυλοκοπημένος, ακόμη και το πρόσωπό του. Είχε μελανιές στο κεφάλι του και ένα τεράστιο τραύμα στον τράχηλο, ήταν σοκαριστικό.

Για τη σχέση που διατηρούσαν ως πατέρας και γιος μίλησε στη συνέχεια ο μάρτυρας.

«Ήμουν πολύ κοντά με τον πατέρα μου. Είχε τύχει να συζητήσουμε για την καταναγκαστική εργασία στις φυλακές της Αλβανίας που είχε βρεθεί. Τότε μου είχε πει πως όταν σε χτυπούν πρέπει να καλύπτεις το κεφάλι σου. Το μυαλό μου πήγε εκεί. Ότι δέχθηκε επίθεση, κάλυψε το κεφάλι του αλλά δεν μπόρεσε να προστατευτεί για να σωθεί. Ο πατέρας μου ήταν πολύ προσεκτικός όταν έκανε ψαροτούφεκο και γενικότερα η προσέγγισή του στα θέματα ασφάλειας ήταν πολύ αυστηρή».

Πρόεδρος: Σας είχε πει αν υπήρχαν γενικότερα θέματα με προστριβές στη θάλασσα;

Α. Βαλυράκης: Όχι, μέχρι που πέθανε ο πατέρας μου δεν ήξερα γι’ αυτά. Μετά έμαθα ότι οι επαγγελματίες ψαράδες, αν δεν τους άρεσαν κάποια πράγματα, έκαναν ακόμη και εμβολισμούς. Άκουσα πράγματα ανατριχιαστικά...

Πρόεδρος: Τους κατηγορούμενους τους γνωρίζετε;

Μάρτυρας: Όχι, τους έμαθα όταν λάβαμε τη δικογραφία.

Δικηγόρος οικογένειας Βαλυράκη: Τι άνθρωπος ήταν ο πατέρας σας; Εριστικός ή ήπιος;

Μάρτυρας: Δεν ήταν καθόλου εριστικός, ήταν ήσυχος, έντιμος και απλός. Δεν μάλωνε με κανέναν. Εγώ δεν τον είχα ακούσει ποτέ να βρίζει.

Ο Αλέξανδρος Βαλυράκης σημείωσε ότι δεν πίστεψε ποτέ ότι τα τραύματα που έφερε ο πατέρας του ήταν από την προπέλα του σκάφους του.

«Η στολή του ήταν άθικτη» ανέφερε, ενώ και εκείνος άφησε ξεκάθαρες αιχμές για πλημμελή έρευνα των αρχών στην υπόθεση διερεύνησης θανάτου του πατέρα του.

Υπενθυμίζεται ότι ο Σήφης Βαλυράκης έχασε τη ζωή του τον Ιανουάριο του 2021 σε θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας. Για τον θάνατό του κατηγορούνται δύο άτομα, ψαράδες στο επάγγελμα, οι οποίοι δικάζονται για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας με δόλο κατά συναυτουργία. Και οι δύο αρνούνται την κατηγορία, υποστηρίζοντας ότι δεν ήταν καν το σκάφος τους στη θάλασσα εκείνη τη μέρα.

Σήμερα στο ακροατήριο του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου βρέθηκαν ξανά, μεταξύ άλλων, η σύζυγος του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, Γεωργία, η οποία είναι μάρτυρας στην υπόθεση, ο πρώην πρόεδρος της Βουλής Απόστολος Κακλαμάνης, ο Νίκος Σηφουνάκης, καθώς και μέλη της οικογένειας του αδικοχαμένου πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ.

