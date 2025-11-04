Δίκη για το θάνατο Βαλυράκη: Ποινική δίωξη στους λιμενάρχες Χαλκίδας και Ερέτριας

Αντιμέτωποι με τη δικαιοσύνη θα βρεθούν οι λιμενάρχες Χαλκίδας και Ερέτριας αφού η Εισαγγελέας του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου προχώρησε στην άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος τους, για τα αδικήματα της απόπειρας υπόθαλψης εγκληματία και της έκδοσης ψευδούς βεβαίωσης, στο πλαίσιο της υπόθεσης θανάτου του Σήφη Βαλυράκη.

Κατά την έναρξη της δίκης, οι συνήγοροι της οικογένειας του εκλιπόντος ανέφεραν πως η Εισαγγελέας του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου έκανε εν μέρει δεκτές τις προσφυγές της οικογένειας Βαλυράκη και του αυτόπτη μάρτυρα, κρίνοντας βάσιμους τους ισχυρισμούς τους ότι υπήρξαν παραβατικές ενέργειες προανακριτικών υπαλλήλων, με στόχο την παραποίηση της έρευνας και τη συγκάλυψη της δολοφονίας μέσω της προβολής της εκδοχής του ατυχήματος.

Με τη σχετική διάταξη, δόθηκε εντολή για την άσκηση ποινικής δίωξης εις βάρος του Πλοιάρχου Φ.Κ. και του Πλωτάρχη Χ.Κ., που υπηρετούσαν στα Λιμεναρχεία Χαλκίδας και Ερέτριας, για απόπειρα υπόθαλψης εγκληματία κατά συρροή και συναυτουργία, καθώς και για έκδοση ψευδούς βεβαίωσης.

Τι υποστηρίζουν οι συνήγοροι της οικογένειας

Σύμφωνα με τους συνηγόρους της οικογένειας, η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει, με σαφή και ανακριτικά τεκμηριωμένο τρόπο, ότι στελέχη των δύο Λιμεναρχείων επιδίωξαν να αλλοιώσουν στοιχεία της έρευνας προκειμένου να προστατεύσουν τους ψαράδες-κατηγορούμενους. Όπως ανέφεραν, τα στελέχη αυτά υπαγόρευσαν ψευδή κατάθεση στον μάρτυρα Ασμάνη, παρουσιάζοντάς τον να αναιρεί όσα είχε προηγουμένως καταθέσει και να δηλώνει ψευδώς ότι δεν ήταν αυτόπτης μάρτυρας του περιστατικού.

«Η νέα αυτή δικαστική εξέλιξη», υπογράμμισαν οι συνήγοροι, «αποδεικνύει τη βασιμότητα των καταγγελιών της οικογένειας Βαλυράκη και αναδεικνύει την έλλειψη διάθεσης ορισμένων ανακριτικών Αρχών να διερευνήσουν σε βάθος την υπόθεση και να αποκαλύψουν την αλήθεια για τον θάνατο του Σήφη Βαλυράκη».

«Η διάταξη λέει ότι υπαγόρευε ο ένας λιμενάρχης και έγραφε ο άλλος λιμενάρχης προκειμένου να αλλάξει η κατάθεση του αυτόπτη μάρτυρα. Έτσι η υπόθεση μπήκε στο αρχείο τότε! Ποιον εγκληματία υπέθαλπταν οι επίορκοι λιμενικοί; Τους παρόντες κατηγορούμενους! Δεν ήθελαν να φτάσει η υπόθεση στο ακροατήριο» σημείωσε ο Νίκος Κωνσταντόπουλος, εκ των των δικηγόρων της οικογένειας.

