Τιμητική εκδήλωση στη μνήμη του Σήφη Βαλυράκη πέντε χρόνια από τη δολοφονία του

Η οικογένεια και οι φίλοι του Σήφη Βαλυράκη διοργανώνουν τιμητική εκδήλωση στη μνήμη του, με αφορμή τη συμπλήρωση πέντε ετών από τη δολοφονία του στην Ερέτρια. Ο εκλιπών υπηρέτησε ως Υπουργός και διετέλεσε επί 33 χρόνια Βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026 στις 18:00, στην αίθουσα της ΕΣΗΕΑ (Ακαδημίας 20, Αθήνα). Στο κάλεσμα θα παραστούν και θα απευθύνουν χαιρετισμό οι πρώην πρωθυπουργοί Γιώργος Παπανδρέου και Αντώνης Σαμαράς, καθώς και εκπρόσωποι κομμάτων, αντιστασιακών οργανώσεων και κρητικών σωματείων. Τη συζήτηση θα συντονίσει η δημοσιογράφος Έλλη Στάη.

Η πρόσκληση αναφέρει:

Τιμητική εκδήλωση στη μνήμη του Σήφη Βαλυράκη

Πέντε χρόνια μετά τη δολοφονία του στην Ερέτρια. Η οικογένεια και οι φίλοι του τέως Υπουργού και επί 33 χρόνια Βουλευτού του Ελληνικού Κοινοβουλίου, διοργανώνουν εκδήλωση τιμής στη μνήμη του, την Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026, ώρα 18:00 στην ΕΣΗΕΑ - οδός Ακαδημίας 20 (1ος όροφος) - Αθήνα.

Θα χαιρετήσουν και θα παραστούν:

εκπρόσωποι των πολιτικών κομμάτων,

πολιτικοί φίλοι του Σήφη Βαλυράκη,

οι πρώην πρωθυπουργοί της Ελλάδας, Γιώργος Παπανδρέου και Αντώνης Σαμαράς ,

εκπρόσωποι αντιστασιακών οργανώσεων, της τοπικής αυτοδιοίκησης και φορέων Κρητικών σωματείων.

Την εκδήλωση θα συντονίσει η δημοσιογράφος Έλλη Στάη.

